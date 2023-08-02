Украина активно использует НАТОвское вооружение для атак на Россию.

Соединенные Штаты и другие страны НАТО активно передают вооружение Украине для ведения боевых действий. Это миллиарды долларов. В пакеты военной помощи входят танки, системы ПВО, существенное количество боеприпасов, снаряжение разного рода, винтовки, бронемашины и многое другое, включая дальнобойные ракеты и кассетные боеприпасы. Но, с самого начала, как Запад пообещал Украине оружие, он дал и другое обещание.

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США давали обещание, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, а на сегодняшний день оно еще как используется. Соединенные Штаты разрешили Украине бить по любым территориям Украины 1991 года, но не более. То есть та же Москва и Белгород — под запретом, однако дроны и ракеты с украинской стороны туда залетают.

Журналисты издания Asia Times отметили, что это были пустые слова, а обещание совершенно не выполняется. Оружие американского образца активно используется украинской стороной для нанесения ударов по территории России.

Так, издание пишет, что Украина имеет в наличии различные ракеты, дроны и кассетные боеприпасы созданные в США и переданные Штатами. Всё это оружие используется ВСУ для ударов по территории РФ. Издание отмечает, что это приведет к тому, что мирные переговоры станут невозможными, а конфликт окончится только на поле боя.

Отмечу, что Соединенные Штаты не согласны с решением украинских властей наносить удары по России американским оружием, однако и не выступают категорически против таких действий. Так, Штаты не будут поощрять Украину за удары по Москве и другим российским регионам, однако и не будут запрещать этого делать, а продолжат поставлять вооружение в таком темпе, каком поставляли.

Американские власти заявили, что Украина может и сама решает, как использовать полученное западное вооружение. Запад может дать только рекомендацию и отреагировать на событие, а вот запретить — нет, отметил Джон Кирби. Но при этом Штаты все также против того, чтобы Украина использовала НАТОвское вооружение при атаках на Россию.