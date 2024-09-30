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SummerTime10
G2 Esports стала чемпионом BLAST Premier: Fall Final 2024, обыграв NaVi
G2 Esports одержала победу над Natus Vincere со счётом 3:1 в финале BLAST Premier: Fall Final 2024 по Counter-Strike 2. MVP турнира стал Илья «m0NESY» Осипов.

G2 Esports одержала уверенную победу над Natus Vincere (NaVi) в гранд-финале BLAST Premier: Fall Final 2024 по Counter-Strike 2. В напряжённой серии G2 выиграла со счётом 3:1, показав классную игру и завоевав чемпионский титул.

Первая карта, Ancient, завершилась победой G2 со счётом 13:9. Команда NiKo с первых минут захватила инициативу, удерживая контроль на ключевых точках. Следом на Dust2 G2 вновь оказалась сильнее, несмотря на отчаянные попытки NaVi навязать борьбу. Итог — 13:11 в пользу G2.

Третья карта, Mirage, подарила NaVi надежду на камбэк. Под руководством капитана команды, финна Алекси «Aleksib» Виролайнена, NaVi сумели переиграть G2, победив 13:11 и продлив серию. Однако на четвёртой карте, Inferno, G2 вновь взяла верх, одержав решающую победу со счётом 13:7.

Лучшим игроком турнира был признан Илья «m0NESY» Осипов, который своим снайперским мастерством внёс решающий вклад в победу G2. Этот успех укрепил позиции команды на мировой арене и стал важным достижением для всего коллектива. Natus Vincere, несмотря на поражение, показала достойную игру и намерена вернуться сильнее в будущем.

#киберспорт #counter-strike 2 #g2 esports #blast premier #natus vincere
Источник: hltv.org
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