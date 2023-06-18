Украинские Леопарды и Бредли, при попытке наступления в Запорожье, были подбиты, а следом захвачены, российской армией.

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В результате попытки ВСУ прорвать линию обороны в Запорожье, российской армии удалось захватить несколько единиц новейшей западной техники, во главе с самим танком Леопард.

Министерство обороны сообщило об этом 13 июня, утверждается что техника была захвачена военными группировки "Восток". Судя по всему, техника была покинута украинскими солдатами после того как ее подбили, или же она подорвалась на мине.

"Вот он, фрицевский нахваленный леопард"-это слова одного из русских солдат, ходящего вокруг заведенного танка.





Что же значит захват западной бронетехники для России в целом? Определенно это большая победа, как моральная, так и практическая. Во-первых, это потеря престижа для всей западно-европейской оборонки. Вся Европа, от Польши до Португалии, активно использует танки типа Леопард 1 и Леопард 2 (не путать) . Эта техника, созданная еще во времена холодной войны, активно модернизируется и по сей день. Венцом семейства Леопардов является Леопард 2А7. Однако эта техника создана в очень малых количествах , и Украина такие машины точно не получит. Техника попавшая к нам в руки, несколько старее, однако отличия в основном касаются электроники и оптики, что не так важно, поскольку Россия сама очень далеко продвинулась в этом плане. Однако нашим инженерам определенно будет чем заняться. До этого момента Россия ничего не знала о танке Леопард. Сейчас же перед нами открыты огромные возможности. Так например, разработка "Reinmetall", 120-мм пушка Rheinmetall RH-120, обошедшаяся немецким и американским конструкторам в миллионы долларов, станет нам доступна для изучения ( надеюсь запад не будет требовать компенсацию за незаконное использование лицензии как с ЗАЭС). Аналогичная ситуация с броней, двигателем, снарядами и др. На фронте данная техника вряд ли будет использована. Конечно новенький Лео , мог бы уничтожать украинские т-64 как в тире, но с этой задачей справляются и другие российские машины. А вот вводить в эксплуатацию западную технику не стоит, поскольку наши танкисты просто не умеют управлять им. Когда на западе еще решался вопрос поставок техники Украине, дороговизна и длительность обучения украинских танкистов управлению данной техникой, стала одним из главнейших аргументов против поставок.

Но давайте вновь о хорошем. Помимо простых бонусов, захваченная техника дает еще несколько неочевидных плюсов. Эта техника, по примеру с "джавелинами" и другим легком снаряжением

, могла бы отправиться на изучение в Иран( в обмен на снаряды и дроны, как было с теми же "джавелинами"). В теории эта техника могла отправиться в Китай, взамен на военную или политическую поддержку.

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Как бы то ни было, захват трофейной западной техники-большое событие, являющееся символом провала украинского контрнаступления.