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VladimirYaZoV
Армия России стремительно занимает позиции в Авдеевке
Несколько недель назад армия России начала штурм Авдеевки, и похоже что сейчас ситуация для ВСУ там стала критической. Армия Украины скорее всего покинет город, дабы не попасть в окружение

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По недавно поступившим новостям с линии фронта можно сказать, ВСУ начинают частичный вывод войск из Авдеевки. За последние несколько дней российская армия относительно далеко продвинулась и заняла север города, выйдя на его западные окраины. Ситуацию усложняет то, что под контролем ВС РФ оказался Индустриальный проспект, главный маршрут снабжения ВСУ в городе и вокруг него.

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Учитывая то, как динамично развиваются события, под контроль России могла перейти последняя грунтовая дорога из села Северное, которая связывала гарнизон города с их тылом. По последним сводкам было известно, что российские силы находятся в 300 метрах от дороги.

Для того чтобы исправить плачевное положение ВСУ в Авдеевке, туда направили 3 ОШБР - одну из самых боеспособных штурмовых бригад, состоящей из ветеранов боевых действий, в том числе бойцов Азова (признан террористической организацией). Тем не менее, даже им не удалось стабилизировать фронт. Что на Украине, что на Западе считают что причиной этого стала критическая нехватка боеприпасов и массированные авиаудары, беспрепятственно наносимые российской авиацией. За последние 3 дня Россия использовала более 70 планирующих авиабомб, которые методично уничтожают укрепрайоны и жилые дома. Из за этого у ВСУ не получается цепляться за руины и им приходится массово отступать, иногда неорганизованно и с большими потерями.

По заявлениям украинского Генштаба, украинская армия уже начала вывод войск из Авдеевки, но из-за малой проходимости дороги на село Северное это удается с трудом. Да и в целом весь коридор, из которого теоретически можно выйти из города, не превышает 3 километра, и сам коридор и последняя дорога простреливаются буквально из всего оружия что есть на фронте, а также подвергается массированным ударам дронами и артиллерией. На данный момент Авдеевка находится в полуокружении, и теоретический выход из города будет происходить этой ночью (или в другое ночное время), причем вероятно это будет не частичный вывод войск, а полный, поскольку единственным районом, подконтрольным ВСУ, для которого риск окружения будет минимальным, являются самые восточные районы Авдеевки - район Химик и район Авдеевского Коксохимического завода.

Напомню, что Авдеевка является последним пригородом Донецка, подконтрольным Украине еще с 2014 года. В прошлом 30-тысячный город десять лет назад стал центром обороны ВСУ под Донецком. Попытки штурма Авдеевки проводятся ВС РФ с самого начала СВО, на протяжении 2 лет, а операция по окружению города идет с 20 октября - уже почти 5 месяцев.

#сво #авдеевка #сво2024
5
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По словам украинского главнокомандующего, ВСУ в скором времени вернутся в Авдеевку
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Razg0n
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Армия России стремительно занимает позиции в Авдеевке
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Армия России стремительно занимает позиции в Авдеевке
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