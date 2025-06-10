Apple объявила о получении Vision Pro самого масштабного обновления, которое, в частности, значительно расширяет возможности гарнитуры.

Компания Apple объявила о получении гарнитурой Vision Pro самого масштабного обновления. Представленный 9 июня на конференции WWDC 2025, новая visionOS 26 обладает, по заключениям обозревателей, заметными усовершенствованиями, которые расширяют возможности гарнитуры.

Обновление соответствует единому соглашению Apple об именовании на всех платформах и предоставляет набор передовых функций, призванных сделать повседневное взаимодействие более интуитивным и личным.





“Apple уверена, что в новую эру пространственных вычислений с visionOS 26 будут еще больше расширены границы” - сказал Майк Рокуэлл, вице-президент Apple по продуктам Vision Products Group.

Как отмечает Apple, виджеты в visionOS 26 стали полностью пространственными, они органично вписываются в окружение пользователя при использовании Vision Pro. Основываясь на экосистеме доступных для просмотра персонализированных инструментов Apple, эти виджеты теперь можно настраивать: ширину, цвет и глубину рамки в соответствии со своим пространством и стилем.

Новые виджеты, например, Часы, Погода, Музыка и Фотографии, позволяют пользователям украшать свое окружение пространственными фотографиями, списками воспроизведения с быстрым доступом. Специальное приложение Widgets помогает пользователям узнавать больше, в том числе о возможностях совместимых приложений для iOS и iPadOS. Разработчики также могут создавать свои собственные пространственные виджеты с помощью WidgetKit.

По словам Apple, visionOS 26 также расширяет возможности совместного использования. Пользователи Vision Pro, находящиеся в одной комнате, теперь могут вместе смотреть 3D-фильмы, играть в пространственные игры или работать бок о бок. Удаленные участники могут подключаться через FaceTime, сочетая локальное присутствие с глобальной связью. Dassault Systèmes уже использует эту возможность в своем приложении 3DLive, чтобы помочь командам работать над сложными 3D-проектами в режиме реального времени — как за столом, так и по всему миру.

Персонажи в visionOS 26 были переосмыслены для большей реалистичности и присутствия. Благодаря объемному рендерингу и машинному обучению они теперь отличаются более выразительными деталями — реалистичными оттенками волос, ресниц и кожи, а также новым видом сбоку в профиль. Пользователи могут точно настроить свой внешний вид во время настройки, что делает взаимодействие с цифровыми устройствами более естественным, чем когда-либо.

Пространственные фотографии также получили значительное обновление. Благодаря генеративному ИИ и вычислительной глубине visionOS 26 создает динамичные пространственные сцены, которые реагируют на движения пользователей, создавая ощущение, что они могут наклониться и оглядеться по сторонам. Разработчики могут использовать новый Spatial Scene API для создания иммерсивных приложений. Например, пользователи теперь могут изучать объявления о недвижимости с большим чувством реализма.

Как отмечают западные обозреватели в своих комментариях к последним обновлениям Apple, теперь пользователи могут наслаждаться контентом с обзором на 180 градусов, 360 градусов и широким полем зрения с камер Insta360, GoPro и Ca3dnon с встроенным воспроизведением, которое оживляет 2D и пространственное видео. В Safari пространственный просмотр превращает статьи в захватывающие сцены, а поддержка 3D-моделей позволяет пользователям взаимодействовать с продуктами или визуальными элементами прямо в Интернете. Разработчики могут использовать эти инструменты для создания более глубоких и интерактивных впечатлений.

Уровень игрового процесса также повышается. Благодаря поддержке контроллера PlayStation VR2 Sense Apple Vision Pro теперь обеспечивает высокопроизводительное отслеживание движения, распознавание пальцев и тактильную обратную связь, что открывает новые возможности игр на платформе.

Новые API позволяют компаниям создавать индивидуальные пространственные рабочие процессы для обучения, совместной работы, продаж и многого другого. Такие функции, как совместное использование устройств в команде, позволяют организациям легко управлять подразделениями Shared Vision Pro, а пользователи могут сохранять персональные настройки на своих iPhone для беспрепятственного использования на разных устройствах.

API защищенного контента гарантирует, что конфиденциальные материалы остаются в безопасности и доступны только авторизованным пользователям. Дополнительные обновления включают расширенные функции Apple Intelligence, поддержку большего количества языков, навигацию с помощью прокрутки и переработанный дизайн Центра управления для более быстрого доступа к ключевым настройкам.