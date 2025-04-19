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vizir47
Китай объявил об открытии запасов высокочистого кварца, что может снизить его зависимость от США
В Китае зарегистрированы два крупнейших месторождения высокочистого кварца, разработка которых позволит снизить зависимость КНР от импорта кварцевого песка высокой чистоты из США, увеличить производство полупроводников.

Согласно сообщению Государственного совета КНР, в Китае зарегистрированы два крупнейших  месторождения высокочистого кварца: одно недалеко от Циньлина, провинция Хэнань, а другое на Алтае, провинция Синьцзян. Как сообщается, запасы месторождений в провинции Хэнань и Синьцзяне превышают 35 миллионов метрических тонн.

В сообщении со ссылкой на Министерство природных ресурсов КНР говорится, что новый вид минерала называется кварцем высокой чистоты (HPQ). Согласно современным технологическим и экономическим параметрам, кварц высокой чистоты относится к горной породе, из которой после обогащения и очистки получается кварцевый песок с содержанием диоксида кремния (sio₂) не менее 99,995%. Материал также должен соответствовать строгим требованиям по содержанию примесей, включений и степени детализации для использования в полупроводниках, фотовольтаике и оптике. Основным продуктом является кварцевый песок высокой чистоты.

Исследователи и компании в Китае провели экспериментальные испытания образцов открытых залежей высокочистого кварца, которые показали их чистоту 4N5 (99,995%) и выше, а некоторые образцы достигли 4N8 (99,998%). По сообщениям китайских экспертов, открытие этих запасов может помочь азиатскому гиганту локализовать поставки необходимого сырья для увеличения производства солнечной энергии и полупроводников.

Высокочистый кварц, состоящий в основном из диоксида кремния (SiO2) с чистотой более 99,9%, является важным ресурсом для высокотехнологичной промышленности, который является редким во всем мире и от его импорта сильно зависит Китай. Благодаря своим уникальным свойствам, таким как высокая термостойкость, низкое тепловое расширение, прозрачность и химическая инертность, HPQ может использоваться в производстве полупроводников, фотоэлектрических элементов и другой электроники.

Для использования этого важнейшего материала в высокотехнологичной промышленности требуется, чтобы материал соответствовал строгим требованиям по содержанию примесей, включений и гранулярности. Многие компании также утверждают, что кварцевый песок высокой чистоты обладает отличными физическими свойствами, которые позволяют ему успешно использоваться в кварцевых тиглях, которые являются важнейшим компонентом при производстве фотоэлектрических элементов и полупроводниковых чипов. Они используются для выращивания слитков, которые затем нарезаются и шлифуются в виде ультратонких пластин.

“Освоение этого нового вида полезных ископаемых будет способствовать качественному развитию смежных стратегических отраслей промышленности”, - сказал Мао Цзинвэнь, академик Китайской инженерной академии.

В опубликованных китайскими СМИ сообщениях подчеркивается, что разработка этих крупных запасов высокочистого кварца позволит снизить зависимость КНР от импорта из Соединенных Штатов. В сообщениях также указывается, что Китай ежегодно импортирует кварцевый песок высокой чистоты на сумму более 1,5 миллиардов долларов, в основном с рудника Spruce Pine в Соединенных Штатах. Этот импортируемый песок активно используется для изготовления кварцевых тиглей, необходимых для производства монокристаллического кремния в солнечной энергетике. Для производства 1 ГВт пластин требуется от 25 до 30 тонн кварцевого песка. Замена импорта на отечественные поставки могут, по оценкам китайских ученых,  сократить стоимость кварцевых тиглей на 20-30 % и снизить затраты на производство пластин.

Согласно опубликованным сообщениям, Китай теперь намерен приложить усилия к созданию инженерно-технологического инновационного центра по разработке и использованию ресурсов высокочистого кварца. Этот шаг может быть направлен также на научные и технологические прорывы в теории рудообразования, геологоразведке, что может повлиять на технологии разделения и очистки природных минералов, индустриализацию производства высокочистого кварцевого песка отечественного производства, сообщает Global Times.

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#китай #китай новости #китайская полупроводниковая отрасль #месторождения высокочистого кварца
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