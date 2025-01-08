По оценкам израильских военных экспертов, после смены политической власти в Сирии, напряженность в отношениях между Турцией и Израилем переходит в новое измерение и может перерасти в прямой вооруженный конфликт.

По оценкам израильских военных экспертов, которые приводит газета The Jeruselam Post, после свержения режима Асада в Сирии напряженность в отношениях между Турцией и Израилем переходит в новое измерение и может перерасти в прямой вооруженный конфликт. Процесс создания новых сил, при котором на смену прежнему режиму придет сирийское правительство с ярко выраженной антиизраильской идеологией, присутствие протурецких сирийских сил на границе с Иорданией, может заставить Израиль иметь дело с кризисом на своей самой протяженной границе, считают израильские военные.

Комиссия Нагеля по изучению нужд израильского оборонного бюджета предупреждает правительство о возможности прямой военной конфронтации с Турцией в связи с ее «усилением в Сирии» и рекомендует готовиться к такому развитию событий.

На этом фоне, воинственные призывы в отношении Израиля отмечают в Тель-Авиве со стороны руководства Турецкой Республики. Так, 6 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предостерег от любого раздела Сирии, где новый сирийский лидер Ахмад Эль-Шаре пришел к власти при поддержке протурецких вооруженных групп, объединенных в Сирийскую национальную армию. «Мы ни под каким предлогом не можем допустить раскола Сирии и если мы увидим малейший риск, мы быстро примем необходимые меры. У нас есть для этого средства», - заявил Эрдоган.

Априори это предупреждение касается Сирийских демократических сил( СДС), состоящих в основном из курдских боевиков, которые поддерживают США, а Анкара обвиняет в связях с Рабочей партией Курдистана, считающейся в Турции террористическим формированием. «Если риск станет очевидным, мы можем вмешаться внезапно, в течение одной ночи», - добавил Эрдоган. Это заявление было сделано на фоне столкновений между сирийскими курдскими боевиками и вооруженными группировками, связанными с Анкарой.

В то же время предостережение Эрдогана может быть адресовано и Израилю, который после падения режима Башара Асада начал вооруженное вторжение на сирийскую часть Голанских высот. Хотя дальнейшие намерения Израиля пока остаются неясными и Гидео Саар, министр иностранных дел Израиля заверил, что это «ограниченная и временная мера, принятая по соображениям безопасности», премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что «Голаны станут частью Государства Израиль на веки вечные».

В любом случае, это вторжение не улучшит отношений между Израилем и Турцией, которые находятся на грани срыва с тех пор, как Эрдоган пригрозил вмешаться в действия Армии обороны Израиля в июле прошлого года. «Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не мог делать эти нелепые вещи с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы могли бы сделать то же самое. Нет никаких причин, по которым мы не могли бы этого сделать… Мы должны быть сильными, чтобы иметь возможность предпринять эти шаги», - заявил он на заседании ПСР, партии, в которой он состоит.

Очевидно, что слова Эрдогана были восприняты всерьез комиссией Нагеля, в которую входят двенадцать экспертов по вопросам военной безопасности, включая бывшего израильского генерала Якоба Нагеля. Основная задача этой комиссии состоит в том, чтобы консультировать правительство Израиля, вынося рекомендации по вопросам политики в области обороны. «Стремление Турции восстановить влияние, которое она имела во времена Османской империи, может привести к усилению напряженности в отношениях с Израилем, что может перерасти в конфликт», - считает комиссия Нагеля. В этой связи комиссия Нагеля рекомендует увеличить оборонный бюджет до 15 миллиардов шекелей (3,98 миллиарда евро) в год в течение следующих пяти лет, чтобы гарантировать, что израильские вооруженные силы «будут готовы противостоять вызовам, создаваемым Турцией и другим региональным угрозам».