Сирийские источники отмечают признаки, свидетельствующие о начале строительства Соединенными Штатами еще одной военной базы в Кобани на севере Сирии.

20 декабря, то есть через десять дней после того, как в Сирии произошло смещение режима Башара Асада, Пентагон признал, что он усилил свое военное присутствие в этой стране, увеличив численность американских солдат до 2000 человек. «Эти дополнительные силы [ ... ] рассматриваются как временные для поддержки операций против связанных с «Исламским государством» (запрещено в РФ) формироваий, которые там дислоцируются», - пояснил тогда генерал Пэт Райдер, представитель Пентагона.

После решения, принятого во время первого президентского срока Трампа в 2019 году, Соединенные Штаты до последних событий в Сирии располагали в этой стране примерно 900 военнослужащими, несмотря на неоднократные требования Дамаска вывести их. Они были размещены на двух военных базах: в Грин-Виллидж, расположенной недалеко от нефтяного месторождения Аль-Омар, в провинции Дейр-эз-Зор, и в Ат-Танфе, недалеко от границ с Иорданией и Ираком. Декларировавшаяся Вашингтоном их задача сводилась к предотвращению возрождения и укрепления «Исламского государства» на сирийской территории и в поддержке Сирийских демократических сил (СДС, в основном состоящие из курдских боевиков), а также в подготовке на юге страны членов сирийской повстанческой группировки «Магавейр аль-Таура», которая переименовалась в Сирийскую свободную армию.

Однако, после того, как падение Башара Асада побудило бывших сирийских повстанцев, поддерживаемых Турцией, атаковать СДС, стала появляться информация о намерении Вашингтона создать дополнительную военную базу в окрестностях Кобани, города в северной Сирии, который был символом курдского сопротивления «Исламскому государству» в 2014 году. О строительстве этой военной базы США в Кобани, недалеко от курдского Алепо, в частности сообщают сирийские СМИ.

Так, источники Сирийской обсерватории по правам человека (OSDH) информируют, что в последние дни были замечены грузовики со строительными материалами, направлявшиеся в Кобани под конвоем СДС и при поддержке американских военных, которые «строят новую военную базу в Айн-эль-Арабе (арабское название Кобани) в свете растущей напряженности в области безопасности и военной обстановки в этом регионе».

В период с 2015 по 2019 год возглавляемая США западная коалиция по борьбе с «Исламским государством» уже использовала базу в Кобане в рамках своих операций. Однако затем она была заброшена. На данный момент Пентагон не подтвердил информацию OSDH.

По оценкам сирийских обозревателей, продолжение и даже усиление американской поддержки СДС, скорее всего, вызовет недовольство Турции, которая считает эту организацию террористической из-за ее связей с Рабочей партией Курдистана (РПК).

24 декабря министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. По сообщениям американских СМИ, Ллойд Остин утверждал, что «тесная и постоянная координация необходима» для противодействия «Исламскому государству» и что важно "создать условия, которые позволят сделать Сирию более безопасной и стабильной". Затем, шесть дней спустя, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что «партнерство США с СДС не изменилось».

Более того, 31 декабря курдская новостная станция Kurdistan24, базирующаяся в иракском Эрбиле и имеющая свое бюро в Вашингтоне, сообщила, что международная коалиция во главе с Соединенными Штатами усилила свое патрулирование в окрестностях Кобани, тем самым демонстрируя военное присутствие в этом стратегически важном городе на фоне напряженности между СДС и Турцией.

В то же время новый лидер Сирии Ахмад Эль-Шарех (он же Абу Мохаммед аль-Джулани) сообщил, что ведутся переговоры с СДС о "разрешении кризиса на северо-востоке Сирии". Отвергая любую идею раздела страны, он заявил, что «курды являются неотъемлемой частью Сирии» и добавил, что он не допустит, чтобы сирийский Курдистан мог служить тыловой базой РПК для начала атак в Турции.

На этом фоне примечательно, что за голову Ахмада Эль-Шареха Соединенные Штаты больше не назначают цену, а прошлое объявление о его розыске было удалено с сайта «Награда за справедливость» (Reward for Justice).

С учетом того, что через несколько дней президент Байден готовится передать управление США Дональду Трампу, при оценке действий нынешней администрации США в отношении создания военной базы в Кобане не лишним будет напомнить недвусмысленное заявление Трампа 7 декабря через соцсеть Truth по ситуации в Сирии: "Сирия - это беспорядок, но она не наш друг, и США не должны иметь с этим дела. Это не наша битва. Давайте позволим ситуации развиваться. Давайте не будем вмешиваться в это!" Затем, неделю спустя, он обвинил Турцию в том, что она «совершила недружественный захват Сирии, в результате которого погибло много людей».