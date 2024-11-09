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vizir47
Китай делает ставку на 10-тонный БПЛА Jiu Tian, способный заполнить небо потоком беспилотников
В Китае создан новый очень большой беспилотник Jiu Tian с реактивным двигателем, максимальная взлетная масса которого составляет 10 тонн. Его модульная конструкция секции полезной нагрузки предназначена для запуска множества небольших беспилотных воздушных аппаратов.

В преддверии официального открытия авиасалона в Чжухае в этом году, китайские СМИ  сообщили о создании в КНР нового очень большого китайского беспилотника с реактивным двигателем, максимальная взлетная масса которого, как утверждается, составляет 10 тонн. Примечательно, что его модульная конструкция секции полезной нагрузки предназначена для запуска множества небольших беспилотных воздушных аппаратов.

La Chine parie l'avenir de son aviation sur ce monstre high-tech de 10 tonnes capable de noyer le ciel sous une pluie de drones

Сообщается, что новый реактивный беспилотник, получивший название Jiu Tian, что в переводе с китайского означает “Высокое небо”, разработан государственной корпорацией авиационной промышленности Китая (AVIC). Jiu Tian имеет высокое основное крыло с минимальной стреловидностью и небольшие крылышки на концах, а также н-образное хвостовое оперение. Самолет оснащен единственным реактивным двигателем в верхней центральной части фюзеляжа и трехопорным шасси. Как указывают западные военные эксперты, очертание конструкции придает беспилотнику, в некоторых очень общих чертах, внешний вид чего-то вроде сочетания штурмовиков A-10 Warthog и OV-10 Bronco.

Под носовой частью Jiu Tian установлена сенсорная турель, которая обычно оснащена электронно-оптическими и инфракрасными камерами. У беспилотника также есть носовой обтекатель, указывающий на то, что внутри него находится радар.

Как  сообщается, максимальная взлетная масса Jiu Tian составляет около 10 тонн. Примечательно, что другой военный беспилотник CH-6, появившийся в Чжухае в 2021 году, еще одна относительно крупная конструкция с реактивным двигателем, имеет максимальную взлетную массу 7,8 тонны. Годом позже дочерняя компания AVIC, Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG), представила еще один новый беспилотный летательный аппарат Wing Loong 3 с винтокрылым приводом, самый крупный на сегодняшний день представитель семейства Wing Loong с заявленной максимальной взлетной массой в шесть тонн.

На этом фоне не лишним будет отметить, что заявленная максимальная взлетная масса новых модификаций американского беспилотника MQ-9 Reaper повышенной дальности полета составляет чуть менее шести тонн.

У Jiu Tian имеется по четыре складских отсека под каждым крылом, хотя на появившихся до сих пор изображениях на них ничего не видно.

Из сообщений СМИ   следует, что весьма интересной особенностью Jiu Tian является центральная секция полезной нагрузки, которая на английском языке называется “Isomerism Hive Module”, что  убедительно указывает на его предназначение для запуска небольших беспилотных летательных аппаратов, потенциально имеющих возможность объединиться в сетевые "рои".

По оценкам западных экспертов, интерес Китая к роевым системам и к возможности запускать их с различных платформ не является чем-то новым. Для военных целей рои обладают рядом неотъемлемых преимуществ, включая возможность быстрого развертывания на обширной территории для выполнения различных задач, в зависимости от их конфигурации, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR), радиоэлектронную борьбу и кинетический удар. Отдельные дроны в рое также могут быть оснащены различной полезной нагрузкой, что позволяет всей группе выполнять многоцелевые задачи. Большое количество беспилотных воздушных систем, работающих в тесном взаимодействии, создают серьезные проблемы для противника, системы ПРО которых могут легко оказаться перегруженными или запутаться в том, как наилучшим образом реагировать на поступающие угрозы. Поэтому дроны, запускающие другие дроны, позволяют еще больше расширить эти возможности, одновременно снижая риск для пилотируемых экипажами военных самолетов. По тем же причинам во всем мире предпринимаются все более активные усилия по разработке и внедрению беспилотных авиационных систем "рой" и возможности их запуска с различных платформ в воздухе и с земли.

Помимо возможности запускать "рой", подкрыльевые пилоны Jiu Tian указывают на то, что беспилотник спроектирован таким образом, чтобы иметь на борту систему ISR и ударные возможности. Несмотря на то, что беспилотник китайскими СМИ показан в виде модуля mothership, его конструкция, по-видимому, имеет высокомодульную центральную секцию, которую можно реконфигурировать, чтобы наделить беспилотник другими возможностями, такими как использование дополнительных датчиков, системы отбора проб воздуха или даже возможность доставки определенных грузов. В более широком смысле, Jiu Tian может предоставить вооруженным силам Китая ценную дополнительную многоцелевую беспилотную платформу большой дальности и длительного полета.

Реактивная тяга, в целом, дает преимущества, когда речь заходит о сокращении времени в пути в районы выполнения задач и обратно, а также о длительном пребывании в полете. Различные подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) уже имеют на вооружении ряд реактивных и турбовинтовых беспилотных летательных аппаратов с возможностью длительного полета, оснащенных системой противоракетной обороны и ударными вооружениями. В настоящее время подобные беспилотники регулярно летают над различными горячими точками в Тихом океане, включая Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, а также  в направлении спорных пограничных районов с Индией.

#военные новости #военное противостояние #беспилотники китая #бпла jiu tian
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