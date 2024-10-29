В своем стремлении улучшить противоракетную оборону, Бельгия решила отказаться от американских систем Patriot, склоняясь в пользу SAMP/T - системы ПРО, разработанной европейской группой MBDA.

Специальная военная операция в Украине, да и другие вооруженные конфликты, где США навязали своим союзникам использовать системы Patriot как «самые эффективные для противоракетной обороны», уже показали всему миру явное несовершенство этого американского оружия. Причем об этом говорят не только военнослужащие Украины, на себе испытавшие неспособность систем Patriot противостоять ракетным атакам со стороны российской армии, но даже многочисленные американские СМИ.

Так, военные эксперты авторитетного американского издания The Warzone на фоне потерь ЗРК Patriot в Украине пишут, что американский комплекс не гарантирует полной защиты от воздушных атак, ракеты-перехватчики американского комплекса выходят из строя, причем иногда это случается сразу после их запуска. Радары ЗРК Patriot выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить противнику.

А издание The Wall Street Journal прямо признает, что сама идея поставок этих установок Украине оказалась неудачной. Батареи Patriot в Украине полностью заняты попытками защитить самих себя и не очень хорошо справляются с задачей ПРО.

Поэтому не удивительно, что сейчас многие союзники США, ранее делавшие акцент на закупку американского вооружения, занимаются переориентацией своих предпочтений, отказываясь от американского оружия, особенно от ЗРК Patriot. И наглядным примером этому может служить Бельгия, которая в своих сегодняшних стремлениях усилить собственную противовоздушную оборону, решила отказаться от американских систем Patriot, склоняясь в пользу SAMP/T - системы противоракетной обороны, разработанной европейской группой MBDA, о чем сообщает французское издание La Lettre 28 октября 2024 года. О контракте, который обсуждается с лета, может быть объявлено в ближайшие недели, как только в Бельгии будет сформировано новое коалиционное правительство.

ЗРК SAMP/T NG, оснащенный ракетой ASTER 30 Block 1NT с наведением в Ка-диапазоне, является более совершенным по сравнению с системой Patriot оружием, так как обладает, согласно заявлению производителя, возможностью перехвата даже гиперзвуковых угроз на расстоянии до 1000 км.

Франко-итальянский комплекс SAMP/T («земля-воздух средней дальности/наземный») разработан в начале XXI века и относится к тому же классу, что российский С-300/400, а также Patriot. SAMP/T предназначен для защиты стратегических объектов и развернутых сил от широкого спектра воздушных угроз, включая крылатые ракеты, тактические баллистические ракеты, а также пилотируемые и беспилотные летательные аппараты. Разработанный Eurosam, совместным предприятием MBDA и Thales, зенитный ракетный комплекс SAMP/T способен противостоять угрозам в диапазоне радиуса действия до 1000 км и предназначен для эффективной работы в условиях высоких электронных помех и средств противодействия. Система включает ракету Aster 30, которая использует тандемный ускоритель и передовую технологию наведения для точного перехвата, а также радар Arabel, который обеспечивает многофункциональные возможности обнаружения и слежения.

По сообщению MBDA, вариант SAMP/T NG («новое поколение») включает в себя значительные модификации, в том числе ракету Aster Block 1 NT с усовершенствованной головкой самонаведения и новым командно-контрольным модулем. Вращающийся радар системы AESA обеспечивает обзор на 360 градусов, а восемь вертикальных пусковых установок, каждая из которых оснащена готовыми к стрельбе ракетами Aster 30, обеспечивают быстрое реагирование и высокую огневую мощь, возможность одновременного поражения нескольких целей. Система отличается высокой мобильностью, ее компоненты установлены на военных грузовиках, что делает ее пригодной для быстрого развертывания и интеграции в более широкие структуры противовоздушной обороны НАТО.

Отдавая предпочтение SAMP/T, а не американскому Patriot, Бельгия отдает предпочтение европейскому решению, которое, в дополнение к своим техническим преимуществам, может укрепить стратегический военно-технический суверенитет континента. Ожидается, что сумма контракта составит несколько сотен миллионов евро, хотя точное количество систем, которые будут приобретены, еще не определено. Стоимость комплектной батареи SAMP/T значительно меньше, нежели американского ЗРК, и оценивается примерно в 500 миллионов долларов по сравнению с примерно 1 миллиардом долларов для батареи Patriot.

В обмен на эти инвестиции Бельгия стремится обеспечить промышленную компенсацию по принципу "справедливого возврата", которая также может распространяться на другие текущие программы европейского военного сотрудничества.

Как указывают европейские обозреватели, решение Бельгии сотрудничать с MBDA было принято на фоне обострившихся проблем в области безопасности в Европе, что привело к повышению национального военного потенциала и расширению сотрудничества между государствами - членами ЕС. Сделав выбор в пользу SAMP/T, Брюссель присоединится к группе европейских стран, которые уже используют эту систему, включая Францию и Италию, что облегчит интеграцию системы и совместное использование ресурсов по всему континенту.

Известно, что с прошлого годы два комплекса SAMP/T были переданы Украине ее европейскими союзниками: один комплекс Францией, другой Италией. Правда информации об "эффективности" этих европейских ЗРК в ходе СВО ни украинские, ни европейские СМИ не публиковали.