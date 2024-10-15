Компания Sikorsky начала опытное тестирование автономного использования экспериментального вертолета UH-60M Black Hawks, оснащенного «роботизированным мозгом» с дистанционным управлением в интересах армии США.

Армия США начала опытное тестирование автономного использования экспериментального вертолета UH-60M Black Hawks, оснащенного «роботизированным мозгом» с дистанционным управлением. Такое усовершенствование, как сообщается, позволит вертолету функционировать в автоматическом режиме автономно, независимо от того, находятся ли на борту пилоты.

Компания Sikorsky, входящая в состав Lockheed Martin, заключила контракт стоимостью в 6 миллионов долларов с Агентством перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) на установку системы автономного полета ALIAS/MATRIX на экспериментальный вертолет Black Hawk армии США. Sikorsky впервые приступила к разработке MATRIX в 2013 году, а затем продолжила разработку этой системы в рамках программы DARPA "Система автоматизации труда летного состава в кабине пилотов" (ALIAS), которая началась в 2014 году.

Автономный пакет программного обеспечения ALIAS/MATRIX уже был продемонстрирован на испытательном стенде Sikorsky fly-by-wire pilot (опционально) UH-60A, а также на вертолете S-76 и самолете Cessna C-208 Caravan с неподвижным крылом. Теперь, согласно сообщениям Пентагона, модернизированный вертолет, получивший обозначение MX, будет тестироваться Командованием по развитию боевых возможностей армии США (DEVCOM) в целях определения спектра автономных возможностей - от одиночной пилотажной операции до полета в условиях полного отсутствия пилотов в кабине вертолета.





Экспериментальный вертолет UH-60M армии США с беспроводным управлением полетом и оснащенным "роботизированным мозгом", позволит ему, как сообщается, работать с высокой степенью автономии как с людьми на борту, так и без них. Это новейшая разработка в серии многолетних испытаний, в ходе которых постоянно совершенствовались дополнительные возможности автоматизации действий пилота для семейства Black Hawk, которые также могут быть использованы на других самолетах и вертолетах. “Вертолет с автономным управлением снизит нагрузку на пилотов, значительно повысит безопасность полетов и предоставит боевым командирам гибкость при выполнении сложных задач в условиях напряженной боевой обстановки днем и ночью при любых погодных условиях, - сказал Рич Бентон, вице-президент и генеральный менеджер Sikorsky. - Солдаты полагались на вертолеты Black Hawk до 1970-х годов, и сегодняшняя модернизация машин принесет свои плоды на десятилетия вперед для нынешних и будущих вертолетов армейской авиации”.

Система MATRIX autonomy system является ядром программы DARPA ALIAS (система автоматизации труда летного состава в кабине пилота). В рамках программы ALIAS в 2020 году компания Sikorsky предоставила аппаратную и инженерную поддержку для внедрения беспроводного управления полетом вертолета MX. В сочетании с системой MATRIX autonomy вертолет MX станет почти точной копией опционально пилотируемого вертолета Black Hawk Sikorsky UH-60A, летающей лаборатории компании, которая на протяжении сотен летных часов уже тестировала автономность MATRIX.

Компания Sikorsky планирует интегрировать систему MATRIX в вертолет MX в 2025 году. Предстоящие испытания позволят компании DEVCOM разработать практические приложения масштабируемой автономной системы и потенциальные эксплуатационные концепции. Предметом первоочередных испытаний будет оценка надежности различных наборов датчиков, позволяющих распознавать угрозы, препятствия на местности, избегать их, а также разработка стандартов и технических характеристик систем, связанных с системой MATRIX и управлением полетов.

В июле 2024 года Sikorsky и DARPA продемонстрировали военнослужащим вооруженных сил США и высокопоставленным чиновникам Министерства обороны, как пилотируемый вертолет Black Hawk может самостоятельно легко управляться оператором не только из кабины, но и из наблюдательного пункта на земле после ввода в программу автоматического полета цели миссии с помощью планшета. Эти демонстрационные полеты проводились в рамках проекта Convergence 2022, когда Sikorsky и DARPA успешно продемонстрировали армии США, как вертолет Black Hawk с опциональным пилотированием, работающий без людей на борту, может безопасно и надежно выполнять задачи по доставке грузов.

Автономные возможности, такие как технология MATRIX, являются ключевой частью концепции безопасности Lockheed Martin 21 века, которая включает в себя модернизацию вертолета Black Hawk, чтобы противостоять новым угрозам. В дополнение к автономности, вертолеты Black Hawk армии США могут быть оснащены двигателями следующего поколения, которые планируется установить уже в 2025 году.

Разработанный в рамках программы усовершенствованных турбинных двигателей (ITEP), такие новые двигатели позволят, по мнению Пентагона, улучшить эффективность и дальность полетов вертолетов, их долговечность, по сравнению с ныне использующимися моделями. Однако, как сообщается, из-за технических проблем и сбоев в цепочках поставок, серийное внедрение на 50% более мощных двигателей T901, чем устаревших T700, выпускающихся с 1970-х годов, пока не удается наладить.