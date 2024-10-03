Западноавстралийская компания Altech Batteries, производящая аккумуляторы, объявила о запуске прототипа своей первой системы накопления энергии Cerenergy ABS60 на основе хлорида натрия, емкостью 60 kWh.

Австралийская компания Altech Batteries объявила о том, что ее первый прототип батареи Cerenergy ABS60 запущен в эксплуатацию и успешно работает в испытательной лаборатории ее партнера по совместному предприятию Fraunhofer IKTS в Дрездене, Германия.

Прототип твердотельного аккумулятора Cerenergy ABS60 на основе хлорида натрия емкостью 60 kWh был интегрирован в специально разработанную испытательную станцию. Как сообщается, целью интеграции было обеспечение ежедневных циклов зарядки и разрядки для регулярной оценки эффективности аккумулятора. Это также позволило проверить его на стабильность и общую производительность в реальных условиях.

Аккумуляторы Cerenergy не содержат лития; вместо этого в них используются ионы натрия из обычной поваренной соли. Катод состоит из соли (хлорида натрия) и никеля.

Технология, используемая в них, отличается от ионно-натриевых аккумуляторов (в которых используется жидкий электролит) или серно-натриевых аккумуляторов.

Компания Altech разработавшая твердотельный натриево-глиноземный аккумулятор Cerenergy (SAS) емкостью 60 kWh (ABS60), утверждает, что аккумуляторы Cerenergy полностью пожаро- и взрывобезопасны, не подвержены перегреву, что является одним из самых больших преимуществ по сравнению с литий-ионными аккумуляторами. Такой аккумулятор может эффективно работать в диапазоне от минус 20°C до +60 °C, обеспечивает высокую производительность и долговечность независимо от температуры окружающей среды. Температура внутри батареи поддерживается автоматически и не требует охлаждения, как в литий-ионных аккумуляторах.

Согласно заявлениям компании, срок службы батареи превышает 15 лет. В недавнем исследовании, проведенном ITP Renewables, батарея типа Cerenergy не показала какого-либо ухудшения предполагаемого состояния в течение первых 700 циклов тестирования по сравнению с обычным ухудшением состояния литий-ионных аккумуляторов LFP и NMC.

Когда аккумулятор Cerenergy заряжается, электроны перетекают с положительной клеммы на отрицательную. Ионы натрия из соли (хлорида натрия) перемещаются через твердый керамический электрод к отрицательному контакту контейнера. Оставшиеся ионы хлорида присоединяются к никелю, образуя хлорид никеля в катодной среде. Натрий образует расплавленный анодный слой на внешней стороне керамической трубки, контактируя со стальной емкостью, и батарея полностью заряжается.

Во время разряда электроны возвращаются обратно; расплавленный натрий окисляется до ионов Na+ и возвращается обратно через твердотельную керамическую трубку, образуя хлорид натрия. Хлорид никеля восстанавливается обратно до металлического никеля.

Согласно представленной компанией Altech Batteries информации, время зарядки и разрядки составляет 4-6 часов, что делает такие аккумуляторы идеально подходящими для использования в системах электроснабжения. Аккумуляторный блок ABS60 состоит из 240 элементов Cerenergy, каждый из которых рассчитан на напряжение 2,58 В. Эти элементы расположены в четыре ряда, каждый из которых состоит из 12 ячеек, и расположены друг на друге по пять модулей, что обеспечивает общую мощность в 60 kWh. Размеры аккумуляторного блока составляют 2,6 м в высоту, 0,4 м в длину и 1 м в ширину.

Базирующаяся в Перте западноавстралийская компания Altech Batteries, производящая аккумуляторы для аккумуляторов, сообщила, что прототип ее твердотельного аккумулятора на основе хлорида натрия емкостью 60 kWh успешно прошел все физические испытания. Компания считает, что аккумулятор идеально подходит для систем хранения данных в сети или в секторе долговременной энергетики, где не требуется очень высокая мощность за короткий промежуток времени (например, высокая мощность электромобиля).

Компания также сообщила, что основные результаты более чем 500 циклов продемонстрировали стабильную производительность, включая постоянную разрядную емкость в 80 Аh и КПД до 91%.

Недавно компания Altech Batteries подписала соглашение о намерениях ежегодно поставлять 30 своих аккумуляторных батарей GridPack емкостью 1 MWh для использования в немецкой промышленной зоне для хранения энергии в рамках пятилетнего соглашения, которое начнется в середине 2027 года. Соглашение было заключено с консалтинговой фирмой Zweckverband Industriepark Schwarze Pumpe, которая курирует промышленную зону на юго-востоке Германии.