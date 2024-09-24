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vizir47
Система радиоэлектронной борьбы для истребителей F-16 поступает в серийное производство
Компания L3Harris Technologies приступила к производству своей системы радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-254(V)1 Viper Shield, разработанной для новых истребителей F-16 Block 70/72.

Компания L3Harris Technologies приступила к производству своей системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/ALQ-254(V)1 Viper Shield, разработанной для новых истребителей F-16 Block 70/72, предназначенных для международных заказчиков, чтобы предоставить союзникам США передовые средства противодействия сложным, постоянно меняющимся угрозам. Это объявление было сделано 17 сентября во время конференции по авиации, космосу и киберпространству, проведенной Ассоциацией военно-воздушных и космических сил США в Нэшнл-Харбор, штат Мэриленд. Система Viper Shield интегрирована с радаром APG-83 AESA F-16, обеспечивая расширенные возможности обнаружения угроз и постановки помех, что значительно повышает возможности боевого самолета по самообороне. 

Описание: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f6ad8fead3d02ab4a9706c6ae2743adba4f47942-3519607-images-thumbs&n=13

Как сообщается, компания L3Harris произведет 166 систем Viper Shield для оснащения новых истребителей F-16 для шести различных стран. Хотя компания не раскрывает конкретных клиентов, в уведомлениях о продаже военной продукции США за рубеж указывается, что среди получателей - Бахрейн, Болгария, Марокко, Словакия и Тайвань. Остается неясным, получат ли Греция и Иордания, которые также заказали F-16 Block 70/72, систему Viper Shield. Несмотря на то, что система прошла летные испытания в модульной конфигурации, ее еще предстоит протестировать для внутренней интеграции с F-16. Полные внутренние летные испытания ожидаются к концу 2024 года, первоначальные поставки запланированы на 2025 год, а эксплуатационные полеты ожидаются в 2026 году.

L3Harris Viper Shield - это современная система РЭБ, разработанная в партнерстве с Lockheed Martin и Военно-воздушными силами США для обеспечения комплексной защиты от постоянно развивающихся электронных угроз. Поскольку современные поля сражений становятся все более сложными, система Viper Shield обеспечивает пилотов F-16 необходимыми инструментами для обнаружения, подавления и нейтрализации вражеских сигналов, что делает ее жизненно важным элементом оборонительного комплекса самолета. Система подавления помех на основе цифровой радиочастотной памяти (DRFM) обеспечивает расширенные возможности защиты от сложных угроз. Производительность системы повышает вероятность перехвата гибких угроз. Новый интерфейс между пилотом и транспортным средством обеспечивает пилоту полную осведомленность о ситуации и упрощает взаимодействие с системой. Новая сложная технология предотвращает любые помехи в работе системы РЭБ для ведомого и от него.

Одной из ключевых особенностей Viper Shield является ее способность создавать виртуальный "электронный щит" вокруг самолета. Это стало возможным благодаря усовершенствованной технологии цифрового радиолокационного приемника сигналов (DRWR), которая работает в паре с радаром APG-83 AESA, используемым на F-16. Такая интеграция позволяет Viper Shield быстро и точно обнаруживать и противодействовать поступающим угрозам. Распознавая сигналы вражеских радаров и применяя контрмеры в режиме реального времени, система помогает пилотам уклоняться от обнаружения и ракетных угроз, тем самым повышая вероятность успеха миссии.

В дополнение к возможностям обнаружения и подавления помех, Viper Shield спроектирована как модульная и масштабируемая. Ее программно-определяемая архитектура позволяет легко обновлять и добавлять новые средства противодействия по мере развития угроз. Такая гибкость обеспечивает эффективность системы в борьбе с новыми технологиями, помогая пользователям сохранять стратегическое преимущество. Кроме того, компактные размеры и уменьшенный вес повышают общую производительность F-16 при одновременном снижении затрат на техническое обслуживание и жизненный цикл.

#военные новости #военное противостояние #f-16 block 70/72 #an/alq-254(v)1 viper shield #l3harris technologies
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