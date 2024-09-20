Правительство Германии объявило о новом значительном пакете военной помощи Украине, который включает в себя различные типы бронетехники, системы противовоздушной обороны и другую военную технику.

Правительство Германии объявило о новом значительном пакете военной помощи Украине, который включает в себя различные типы бронетехники, системы противовоздушной обороны и другую военную технику.

Как следует из опубликованного немецким правительством состава последнего пакета военной помощи Украине, противовоздушная оборона является одним из приоритетных направлений поставок из Германии. Эта военная помощь предоставляется двумя различными способами: с одной стороны, это средства Федерального правительства на укрепление потенциала в области безопасности, которые используются для финансирования поставок военной техники и других материалов из немецкой промышленности. С другой стороны, есть поставки из запасов Федеральных Вооруженных сил. В общей сложности Федеративная Республика Германия на сегодняшний день предоставила или обязалась предоставить в будущем военную помощь на сумму около 28 миллиардов евро.

Только в 2024 году средства на инициативу по наращиванию потенциала в области безопасности для оказания военной помощи Украине составят около 7,1 миллиарда евро. Из этих средств также финансируются взносы Германии в Европейский фонд мира Европейского союза (EPF). Из средств EPF расходы на военную помощь Украине могут быть повторно перечислены государствам - членам ЕС. В дополнение к этому есть разрешения на принятие обязательств в последующие годы, которые в настоящее время составляют около 6 миллиардов евро.

На сегодняшний день на военную помощь Украине было потрачено уже около 5 миллиардов евро в 2023 году и около 1,6 миллиарда евро в 2022 году. Было выделено также дополнительно около 2,9 миллиарда евро на поставки, которые начнутся только в 2025-2028 годах.

С начала СВО Германия передала материальные средства из запасов Федеральных Вооруженных сил на общую сумму около 5,2 миллиарда евро, что соответствует предполагаемой стоимости замены устаревшего военного оборудования. Кроме того, более 10 000 украинских военнослужащих прошли военную подготовку в Германии. Расходы на это обучение на данный момент составляют приблизительно 282 миллиона евро. Дополнительные расходы, которые здесь не подсчитаны, связаны с оказанием медицинской помощи раненым солдатам.

Согласно опубликованной информации, последний пакет военной помощи Германии Украине включает в себя 22 танка Leopard 1A5 и три самоходных зенитных комплекса Cheetah, а также другое оборудование.

Система Cheetah, голландская версия Gepard, оснащена обновленными радарами и системами управления огнем, предназначенными для противодействия воздушным угрозам, таким как беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. В дополнение к танкам и системам противовоздушной обороны, в комплект немецкой поставки входят 22 машины с противоминной защитой (MRAP), два радара наземного наблюдения TRML-4D и несколько других военных средств, включая беспилотные летательные аппараты и транспортные средства логистики.

Что касается артиллерийской поддержки, то Германия обязалась предоставить дополнительное тяжелое вооружение, включая 30 самоходных гаубиц PzH 2000 в ближайшие годы, а также различные виды боеприпасов. Военная помощь также включает в себя передовые беспилотные системы, такие как 30 разведывательных беспилотников Vector и более 200 000 артиллерийских боеприпасов.

В последнем документе немецкого правительства «Оружие и военная техника, которые Германия отправляет в Украину», опубликованном 19 сентября 2024 года дается детальное перечисление различных видов военной техники и помощи, предоставленной Германией Киеву.