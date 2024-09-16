Для размещения нового бомбардировщика B-21 Raider Министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл официально назначил вторую и третью базы: Уайтмен в Миссури и Дайс в Техасе.

Министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл официально назначил вторую и третью базы для размещения нового бомбардировщика B-21 Raider. Выбранными местами являются военно-воздушная база Уайтмен в Миссури и военно-воздушная база Дайс в Техасе. Ранее военно-воздушная база Эллсворт в Южной Дакоте уже была выбрана в качестве первой базы, на которой будет размещен B-21.

B-21 Raider - это стратегический бомбардировщик, разработанный для удовлетворения потребностей ВВС США в нанесении ударов на большие расстояния и для ядерного сдерживания. “Мы продолжаем достигать ключевых результатов в производстве B-21; благодаря цифровому проектированию и открытой архитектуре мы получаем гибкое стратегическое средство сдерживания, которое при необходимости обеспечивает решительный ответ”, - заявил генерал Томас Бюссьер, командующий Глобальным ударным командованием ВВС США.

B-21 Raider – это первый новый американский бомбардировщик более чем за 30 лет. Почти каждый аспект программы его разработки и создания засекречен. Как указывают американские военные эксперты, и Northrop Grumman, и военно-воздушные силы пытались защитить детали программы, чтобы помешать Китаю получить доступ к технологии этого оружия и создать аналогичную версию, как это было с другими передовыми системами вооружения США, такими как истребитель F-35 joint strike fighter. B-21 является частью усилий Пентагона по модернизации всех трех компонентов его ядерной триады, которая включает ядерные баллистические ракеты шахтного базирования и боеголовки для подводных лодок, поскольку Пентагон инвестирует в новое оружие, чтобы соответствовать стремительной военной модернизации Китая.

B-21 Raider представляет собой крупное технологическое достижение в качестве ударной платформы дальнего действия, способной выполнять как ядерные, так и обычные задачи. Как сообщает Пентагон, до тех пор, пока B-21 не вступит в строй, глобальное ударное командование ВВС будет поддерживать свою боеготовность и ударные возможности, сохраняя бомбардировщики B-1 и B-2, находящиеся в настоящее время на вооружении.

B-21 Raider - это стратегический бомбардировщик нового поколения, разработанный для удовлетворения потребностей ВВС США в нанесении ударов на большие расстояния и ядерном сдерживании. Этот бомбардировщик-невидимка может нести полезную нагрузку в приблизительно 9.100 кг, что делает его критически важным средством как для ядерных, так и для обычных операций. Имея длину 16 метров и размах крыльев в 40 метров, B-21 идеально подходит для выполнения задач по нанесению глубоких ударов, а также обеспечивает максимальную скрытность, позволяя обходить оборону противника. Пустой вес B-21 составляет 31 751 кг, что делает его относительно легким для своей категории. Согласно заявлениям корпорации Nothrop Grumman, бомбардировщик B-21 относится к «шестому поколению», имеет способность поддерживать связь с другими самолетами и беспилотниками, адаптирован для нового вооружения. Конструкция В-21 использует более прочный материал защитного покрытия, который должен сократить издержки на обслуживание. Его способность взлетать со значительной максимальной массой свидетельствует о его способности перевозить большое количество топлива и вооружения, обеспечивая увеличенный радиус действия. Его испытания проходили в последнее время в Калифорнии на секретном Заводе 42, принадлежащем ВВС США. Компоненты для B-21 поставляют более чем 400 поставщиков из 40 штатов США.

Что касается технических характеристик, то известно, что B-21 Raider может развивать скорость, превышающую 0,8 Маха, что позволяет ему быстро приближаться к целям, сохраняя при этом свою скрытность. Его усовершенствованный дизайн основан на передовых технологиях, включая цифровую инженерию и открытую архитектуру, что обеспечивает большую гибкость при интеграции будущих систем вооружения. Таким образом, в Пентагоне рассчитывают, что новому бомбардировщику B-21 суждено играть ключевую роль в стратегии сдерживания США на десятилетия вперед.

Военно-воздушные силы США планируют приобрести не менее 100 единиц B-21 по цене $750 млн за штуку, что существенно дешевле, чем $2 млрд, в которые обходится находящийся сейчас на вооружении бомбардировщик B-2. Вместе с тем не исключается, что количество B-21 может вырасти до 200. В настоящее время бомбардировщик B-21 находится на стадии начала серийного производства и проходит летные испытания, его поставка в армию США ожидается в середине 2020-х годов.