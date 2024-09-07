НАСА ведет исследование полета запущенного в космос солнечного паруса ACS3 в целях определения как использовать эту технологию для будущих космических миссий, и исправить появившиеся уже проблемы с его ориентацией в космосе.

НАСА разработало прототип солнечного паруса, получивший название ACS3 (усовершенствованная композитная солнечная парусная система) в целях продвинуть свои миссии по исследованию космоса на новые горизонты, провести операцию по развертыванию такого паруса и использовать ее для обоснования использования крупномасштабных космических парусов в будущих миссиях. Он был запущен 23 апреля из Новой Зеландии на борту ракеты Electron от Rocket Lab со спутником CubeSat, который был выведен на орбиту на высоте около 1000 км, где он оставался около четырех месяцев, чтобы позволить команде завершить подготовку, необходимую для развертывания паруса. Полное развертывание паруса было подтверждено американским агентством 29 августа. Однако, последние наблюдения за ним показали, что ACS3 необычно колеблется в пространстве.

Корабли, приводимые в движение солнечными парусами, в настоящее время являются важным компонентом амбиций разработчиков в области освоения космоса. Солнечный парус улавливает крошечное количество радиационного давления, создаваемого солнечным светом для движения космического корабля. Эта технология имеет много преимуществ, в том числе ее концептуальную простоту. Идея создания солнечного паруса была впервые высказана в XVII веке астрономом Иоганном Кеплером.

В 2010 году японское космическое агентство JAXA запустило зонд, оснащенный парусом размером 14 на 14 метров. Корабль, получивший название IKAROS, облетел Венеру и два года спустя установил рекорд первого межпланетного парусного корабля. НАСА попыталось пойти по этому пути в 2015 году с проектом Sunjammer, но последний был отменен по бюджетным причинам. В 2022 году НАСА разработало свой первый солнечный парус, NEA Scout, который, к сожалению, был утерян. В этом году космическое агентство создало усовершенствованную композитную систему солнечных парусов ACS3. Оснащенный четыремя мачтами по 7 метров каждая, ACS3 имеет общую площадь 80 м2, оборудован четыремя черно-белыми широкоугольными камерами, расположенными по центру на борту космического аппарата, позволяющими получить панорамный вид на отражающий парус и поддерживающие его композитные стрелы.

Согласно заявлению исследовательского центра Эймса НАСА, после успешного развертывания паруса ACS3 29 августа, аппарат начал полет без управления ориентацией. В результате его полет похож на некоторое кувыркание. Как только команда миссии закончит определение характеристик стрел и парусов, они, по их заявлениям, снова задействуют систему управления ориентацией космического аппарата, которая стабилизирует космический аппарат и остановит кувыркание. Затем инженеры проанализируют динамику полета, прежде чем начать маневры, которые позволят поднять и опустить орбиту космического аппарата.

С 30 августа эксцентриситет орбиты ACS3 (траектория движения паруса вокруг Земли) немного изменился. Это наблюдение подтверждается командой S2A Systems, которая также заметила несоответствие в кривой блеска паруса, измеренной в результате наблюдений с помощью их телескопа. Это позволяет предположить, что солнечный парус медленно вращается. Однако инженеры НАСА утверждают, что все это было запланировано, по словам Жасмин Хопкинс, специалиста по связям с общественностью управления космических технологий НАСА. «Космический корабль в настоящее время находится в процессе опрокидывания как часть запланированной последовательности развертывания паруса», - пояснила она и подчеркнула, что «связь, питание и управление ориентацией космического корабля остаются нормальными, в то время как руководители миссии работают над пониманием и устранением причины сбоя путем анализа данных с космического корабля».

Следует отметить, что ACS3 уже столкнулся с трудностями во время своего первого развертывания, первоначально запланированного на 26 августа. Монитор питания обнаружил более высокие токи двигателя. Как сообщается, эта проблема была решена в течение нескольких дней. В любом случае, эффект парусного космического двигателя, как отмечают эксперты, будет подвергнут дополнительному изучению в ближайшие недели, чтобы исследователи могли больше узнать о том, как использовать эту технологию для будущих космических миссий.