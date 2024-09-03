Правительство Канады подтвердило свои планы по расширению военно-технологического присутствия в Арктике, закупив дополнительно 11 высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian производства General Atomics на общую сумму $2,5 миллиарда.

Согласно сообщениям Defense News Aerospace, Канада, увеличением своих инвестиций в возможности беспилотных летательных аппаратов, подчеркивает свою приверженность сохранению своего суверенитета в Арктике при одновременной модернизации своих оборонных возможностей в соответствии с требованиями NORAD, несмотря на серьезные проблемы, связанные с окружающей средой Арктики.

Так, стало известно, что правительство Канады подтвердило свои планы по расширению своего военно-технологического присутствия в Арктике, закупив 11 высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов у американской компании General Atomics Aeronautical Systems на общую сумму $2,5 миллиарда. Эти беспилотники MQ-9B SkyGuardian производства General Atomics будут базироваться в 14-м крыле Greenwood в Новой Шотландии и 19-м крыле Comox в Британской Колумбии, и некоторые из их миссий также будут сосредоточены в Арктике.

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), дочерняя компания General Atomics, является ведущим разработчиком и производителем проверенных, надежных систем RPA, радаров, электрооптических и связанных с ними систем управления полетами, включая серию Predator® RPA и многорежимный радар Lynx®. Имея более восьми миллионов летных часов, GA-ASI обеспечивает самолеты и дроны, пригодные для выполнения задач, встроенными датчиками и системами передачи данных, необходимыми для обеспечения постоянной ситуационной осведомленности. Компания также производит различное программное обеспечение для управления датчиками и анализа изображений, предлагает услуги по обучению пилотов и поддержке, а также разрабатывает антенны из метаматериала.

Первоначально предполагалось, что беспилотники MQ-9B SkyGuardian будут располагать собственной передовой базой в Арктике для выполнения конкретных операций с использованием двух самолетов и обслуживающего персонала. Однако этот план был изменен. Теперь принято решение, что беспилотники будут размещаться по мере необходимости на существующих передовых оперативных базах в Арктике, совместно с другими самолетами Королевских ВВС Канады. На этих базах появятся новые или отремонтированные ангары, которые будут интегрированы в усилия NORAD по модернизации.

Строительство таких специализированных ангаров обусловлено тем, что арктическая среда создает особенно серьезные проблемы для беспилотных летательных аппаратов. Экстремальные условия, при которых температура опускается до -35 градусов по Цельсию, изолированные и обледенелые взлетно-посадочные полосы и ограниченное спутниковое покрытие, требуют специальной адаптации.

Передача инструкций по полету и данных наблюдения имеет решающее значение, и адаптация беспилотных летательных аппаратов к этим ограничениям привела к задержке поставок, первоначально запланированных на 2025-2028 годы.

В дополнение к экологическим проблемам, в качестве дополнительного препятствия было отмечено отсутствие опыта у канадских военнослужащих в управлении крупными беспилотными летательными аппаратами. Тем не менее, MQ-9B SkyGuardians спроектированы таким образом, чтобы быть универсальными и способными нести различное вооружение, включая 250- и 500-фунтовые бомбы, а также боеприпасы с низким побочным эффектом, как для внутренних, так и для международных миссий.

Как указывают канадские источники, помимо наблюдения и нанесения ударов по недружественным международным объектам, беспилотные летательные аппараты будут играть решающую роль в патрулировании национального суверенитета, наблюдении за крупными событиями и сборе информации во время стихийных бедствий.

Как сообщает Defense News Aerospace, в Апленде, Оттава, также ведется строительство нового командного центра стоимостью $65 миллионов, которое планируется завершить к 2028 году. На этом объекте площадью 6000 квадратных метров разместятся около 200 военнослужащих, отвечающих за эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов и управление ими. Это объявление последовало за разногласиями, когда канадские вооруженные силы и Национальная оборона первоначально объявили местоположение секретным, хотя позже в открытых документах были разъяснены и раскрыты детали проекта.

Беспилотники MQ-9B SkyGuardian предназначены для выполнения длительных полетов и способны совершать полеты более 28 часов на расстояния до 7200 километров. Они будут работать с максимальной взлетной массой 5670 килограммов и смогут развивать скорость до 390 км/ч, а их рабочий потолок составит 13 500 метров. Комплекс обеспечения работоспособности беспилотников будет включать в себя шесть удаленных кабин управления, укомплектованных пилотами, операторами датчиков и координаторами разведывательных миссий, что позволит канадским вооруженным силам проводить обширные операции по наблюдению с использованием различных датчиков.