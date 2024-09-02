НАСА заявили о практически готовности к полетам экспериментального сверхзвукового самолета X-59 QueSST. Испытания показывают не только надежность конструкции самолета, но и то, какие нагрузки он может выдерживать в воздухе.

НАСА поделилось новой информацией о своем экспериментальном сверхзвуковом самолете X-59 QueSST, который, судя по всему, вот-вот взлетит.

С помощью своей программы Low-Boom Flight Demonstrator космическое агентство США стремится переопределить будущее американского воздушного транспорта. Этот проект, осуществляемый в сотрудничестве с производителем самолетов Lockheed Martin, вызвал большой интерес, по меньшей мере, с момента его запуска в 2016 году. Согласно заявленным планам, разрабатываемый самолет должен будет летать на сверхзвуковых скоростях при низком уровне шума и решить проблему сверхзвукового взрыва, когда самолет преодолевает звуковой барьер. Самолет X-59 может летать со скоростью, в 1,4 раза превышающей скорость звука, или 1500 километров в час, и при этом в 1000 раз тише современных сверхзвуковых самолетов.

За последние несколько десятилетий скорость самолетов существенно не увеличилась, во многом из-за так называемого звукового удара. Когда самолеты превышают скорость звука, они создают ударные волны, которые, сливаясь воедино, создают громкий шум, известный как звуковой удар. Эти звуковые удары не просто создают помехи, они могут нанести ущерб: разбивать окна и даже повреждать здания. Они также могут беспокоить людей и дикую природу, что является существенным препятствием для сверхзвуковых полетов над населенными пунктами. Именно по этим причинам сверхзвуковые военные самолеты практически никогда не превышают скорость звука над населенными пунктами. Это явление также стало решающим фактором в отмене соглашения в ноябре 2003 года: с тех пор ни один гражданский самолет не может летать со скоростью более 1 Маха, то есть со скоростью более 1234 км/ч.

Из-за этих опасений Федеральное авиационное управление (FAA) долгое время придерживалось строгих правил в отношении сверхзвуковых надземных полетов в США. В результате коммерческие сверхзвуковые полеты были ограничены морскими маршрутами, где рев самолета не влияет на землю. Большинство авиалайнеров рассчитаны на скорость полета от 800 до 1000 км/ч. Но если проект НАСА X-59 окажется успешным, он может проложить путь к более свободным сверхзвуковым полетам и потенциально изменить ландшафт авиации.

В НАСА надеются, что ситуация может скоро измениться. Предполагается, что демонстратор X-59, разработанный в сотрудничестве с Lokcheed Martin, сможет преодолеть препятствия, мешающие созданию сверхзвуковых гражданских самолетов. Проект был проведен с целью поиска эффективного способа уменьшения сверхзвукового взрыва для повышения комфорта пассажиров и уменьшения воздействия полетов на зоны, через которые пролетают самолеты. "НАСА поделится данными и технологиями, полученными в результате этой уникальной миссии, с регулирующими органами и отраслью. Демонстрируя возможность бесшумных сверхзвуковых коммерческих полетов над землей, мы стремимся открыть новые коммерческие рынки для американских компаний и принести пользу путешественникам по всему миру», - сказал Боб Пирс, помощник администратора исследовательской миссии космического агентства по аэронавтике.

Другими словами, X-59 обещает быть бесшумным сверхзвуковым самолетом. Вместо того, чтобы производить сильную детонацию, когда он преодолевает звуковой барьер, он должен генерировать то, что НАСА называет «сверхзвуковым ударом», шум, похожий на хлопанье автомобильной дверью. Lockheed Martin представила дизайн такого самолета в январе прошлого года.

Этот самолет характеризуется чрезвычайно обтекаемым похожим на иглу фюзеляжем с тонким и длинным носом длиной более 11 метров. Удлиненная носовая часть и тщательно обработанные крылья самолета спроектированы таким образом, чтобы ударные волны не сливались в единый мощный рев. Его крылья имеют революционную конструкцию для рассеивания ударных волн. Вместо этого ожидается, что X-59 будет издавать звук, похожий на отдаленный глухой удар или хлопанье автомобильной дверцы.

"Испытания показывают нам не только надежность конструкции самолета, но и то, какие нагрузки он может выдерживать в воздухе", - сказал Уолт Сильва, старший научный сотрудник и руководитель проекта X-59 в исследовательском центре НАСА в Лэнгли в Хэмптоне, штат Вирджиния. Ключевые компоненты X-59 (закрылки, рули направления, элероны) уже прошли тщательные испытания. В начале 2022 года инженеры провели валидационные испытания. В этом году было установлено и протестировано катапультируемое кресло - ключевой элемент безопасности для пилотов, испытывающих самолеты. Теперь самолет готов к следующей серии испытаний, которые будут проводиться на земле.

Когда X-59 будет готов к официальному испытательному полету, он пролетит над несколькими городами по всей территории США, чтобы собрать отзывы общественности о том, как он звучит. НАСА говорит, что он "почти готов". "Нам есть чего ожидать, но мы готовы к этому и посмотреть, как самолет поведет себя в воздухе. Это будет очень захватывающе", - говорит Натали Спайви, аэрокосмический инженер из Центра летных исследований НАСА имени Армстронга в Эдвардсе, Калифорния.