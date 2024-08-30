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vizir47
США и Южная Корея завершили учения Ulchi Freedom Shield по реагированию на ОМУ
В Южной Корее завершились совместные с США учения Ulchi Freedom Shield (UFS) 24 по реагированию на оружие массового уничтожения (ОМУ), которые, как было заявлено этими участниками, «были направлены на укрепление совместной готовности к обороне от растущих военных угроз со стороны Северной Кореи».

С 19 по 29 августа 2024 года развертываемое многофункциональное командование армии США по химическим, биологическим, радиологическим, ядерным и взрывчатым веществам (CBRNE) приняло участие в крупных летних совместных военных учениях Ulchi Freedom Shield (UFS) 24 в Южной Корее, которые, как было этими участниками заявлено, «были направлены на укрепление  совместной готовности к обороне от растущих военных угроз со стороны Северной Кореи».

Как указывают американские СМИ, учения Ulchi Freedom Shield 24 - это «обычные оборонительные учения, направленные на укрепление альянса между Республикой Корея и Соединенными Штатами, обеспечение стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии». Эти ежегодные учения включают в себя тренировки в реальном времени и конструктивное моделирование с участием южнокорейских, американских и многонациональных сил. Обучение сосредоточено на многодоменных операциях с использованием наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических ресурсов, а также некинетических эффектов.

Известно, что в этих учениях от США, в частности, принимали участие солдаты из 59-го химического, биологического, радиологического и ядерного полка (CBRN), роты быстрого реагирования "Mountain Dragons", которые ранее участвовали, как сообщается, в «укреплении объединенной обороны Альянса Республики Корея и США во время ротационного развертывания вблизи Корейской демилитаризованной зоны». 20-е командование CBRNE, участвовавшее в этих учениях, в состав которого входит большинство действующих специалистов армии США по РХЯО и техников по обезвреживанию взрывоопасных предметов (EOD), также включает в себя медицинскую лабораторию 1-й зоны, аналитическую группу CBRNE и группу по восстановлению, координационные группы по оружию массового уничтожения (WCT) и группы по обезвреживанию ядерных боеприпасов. Эти специализированные подразделения играют важнейшую роль в противостоянии и нейтрализации наиболее опасных угроз в мире, поддерживая совместные, межведомственные и многонациональные операции.

По сообщению  Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, в прошедших командно-штабных учениях, основанных на компьютерном моделировании сценария полномасштабной войны, приняли участие около 19 000 южнокорейских военнослужащих. Южнокорейские военнослужащие одновременно приняли участие в 48 полевых учебных мероприятиях, таких как высадка морского десанта и учения с боевой стрельбой, по сравнению с 38 полевыми мероприятиями, проведенными в прошлом году. В частности, в ходе учений этого года, которые включали в себя проводимые правительством учения по гражданской обороне в Ульчи, впервые был задействован сценарий, имитирующий ядерную атаку Северной Кореи, хотя первоначально эти совместные военные учения не предусматривали такого сценария.

В ходе учений одна из координационных групп 20-го командования CBRNE США по борьбе с оружием массового уничтожения предоставила специализированный персонал по борьбе с оружием массового уничтожения и техническую экспертизу боевым командирам и ключевым федеральным ведомствам Республики Корея. Проведение совместных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов, особенно в области CBRNE, согласно сообщениям американских и корейских СМИ, "имеет решающее значение для противодействия конкретным угрозам, исходящим от Северной Кореи. Эти учения позволяют вооруженным силам США и Южной Кореи подготовиться к сценариям, связанным с CBRNE,  сотрудничество в рамках этих учений также повышает способность обеих стран координировать свои усилия в режиме реального времени, тем самым сводя к минимуму потенциальные жертвы и повышая устойчивость к атакам, связанным с РБЯО".

Майор Стивен М. Модуньо, директор по связям с общественностью 20-го командования CBRNE, подчеркнув в общении со СМИ важность этих учений и тесное партнерство между вооруженными силами США и Южной Кореи, отметил, что американские войска сохраняют постоянное присутствие на Корейском полуострове на протяжении более 70 лет, тесно сотрудничая со своими южнокорейскими союзниками для обеспечения региональной безопасности.

#южная корея #военное противостояние #южная корея и кндр #южная корея оружие #ulchi freedom shield (ufs) 24 #военное сотрудничество сша #военные учения сша и южной кореи
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