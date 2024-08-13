Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
ВВС США заказали два самолета E-7A Wedgetail для сканирования неба и интеграции объединенных сил
Министерство военно-воздушных сил США заключило соглашение с Boeing по программе быстрого создания для армии США прототипа системы вооружения E-7A Wedgetail для замены отработавших свой срок E-3A Sentry AWACS.

Министерство военно-воздушных сил США (DAF), после длительных обсуждений условий контракта и цены, наконец-то заключило соглашение с Boeing по программе быстрого создания для армии США прототипа системы вооружения E-7A Wedgetail. Boeing 737 AEW&C/E-7A был выбран для замены давно отработавшего свой срок E-3A Sentry AWACS, который выполняет функции воздушного оповещения и контроля. В рамках сделки компания Boeing разработает и произведет два самолета E-7, что подготовит почву для серийного производства в интересах армии США. Общая стоимость контракта составляет 2,56 миллиарда долларов.

https://www.aerotime.aero/images/USAF-Boeing-E-7A-Wedgetail-AEWC-aircraft-800x500.jpg

реклама

Самолет E-3 Sentry AWACS поступил на вооружение в армию США в 1977 году, и, хотя его системы регулярно обновлялись, корпус самолета и двигатели TF33 служат уже пятый десяток лет. В настоящее время ВВС США эксплуатируют 31 самолет E-3 Sentry. Примерно в следующем году планируется вывести из эксплуатации пятнадцать самолетов из этого парка. Ожидается, что оставшиеся самолеты прослужат еще некоторое время, но решение об их судьбе или замене пока не объявлено.

Столкнувшись с необходимостью замены, по крайней мере, части своего стареющего парка самолетов Boeing 707, базирующихся на самолетах E-3B/C/G Sentry, ВВС США определили в качестве самолета раннего предупреждения и управления воздушным движением Boeing 737, обозначенный как E-7A, в качестве единственного подходящего решения еще в апреле прошлого года.  Самолет E-7A, который часто называют Wedgetail, что отражает название австралийской программы закупок, был продан в 2012 году  Королевским ВВС Австралии, затем ВВС Республики Корея (обозначается как E-737 Peace Eye) и ВВС Турции (обозначается как E-7T Peace Eagle). 15 ноября 2023 года НАТО также выбрало E-7A в качестве предпочтительного решения в области авиационной безопасности и противовоздушной обороны, поскольку существующий парк воздушных судов воздушного оповещения и управления (AWACS), состоящий из самолетов Boeing E-3A, подходит к завершению. Были заказаны шесть новых самолетов E-7A Wedgetail, и ожидается, что первый самолет поступит в эксплуатацию к 2031 году.   

С 2022 года личный состав ВВС США был включен во 2-ю эскадрилью Королевских ВВС Австралии (RAAF), подразделение "Клиновой хвост", в рамках программы обмена военным персоналом. Это поможет подготовить летчиков и обслуживающий персонал ВВС США к замене существующего парка E-3 Sentry.

E-7A Wedgetail - это усовершенствованный самолет раннего предупреждения и управления воздушным движением (AEW&C), разработанный компанией Boeing. Основанный на модели 737-700ER, E-7 оснащен многофункциональным радаром/подсистемой идентификации "Свой-чужой" Northrop Grumman с электронно-сканирующей антенной решеткой (MESA), который обеспечивает 360-градусное наблюдение за воздухом и морем в диапазоне более 320 нм. Антенна также действует как пассивный приемник радиоэлектронной разведки. Его вычислительная система обеспечивает единый интерфейс между несколькими подсистемами, а оператор может обрабатывать и отображать данные для бортового сегмента полета. Мультисервисная, совместимая, сертифицированная FAA система связи E-7A может поддерживать несколько классификаций безопасности передачи голоса и данных. Электронные средства поддержки обеспечивают обнаружение и геолокацию источников излучения в требуемом диапазоне частот, что позволяет вести наблюдение, идентифицировать цели и предупреждать об угрозах.

Оснащенный целым рядом систем связи, E-7A является ключевым узлом в системе управления воздушно-десантными операциями, а открытая архитектура позволяет легко модернизировать его, чтобы опережать развитие угроз.

Возможность дозаправки самолета в воздухе с помощью стрелы позволяет увеличить время пребывания в воздухе, дальность полета.

Важным преимуществом использования модели 737-700 и выбора ВВС США именно Boeing 737 AEW&C/E-7A является уже существующая глобальная цепочка поставок, позволяющая снизить затраты на техническое обслуживание и логистику, а также использовать предыдущие процессы проектирования, сертификации и модификации.

Boeing E-7 Airborne Early Warning & Control (AEW&C) - это проверенный в боях комплекс для управления значительным количеством войск, который обеспечивает беспрецедентные возможности для сканирования неба, связи с наземными и воздушными средствами и обеспечивает интеграцию в рамках объединенных сил.

До тех пор, пока E-7A не будет принят на вооружение, ВВС США, как заявляется, будут продолжать использовать E-3 AWACS, поскольку текущие усилия по модернизации E-3 соответствуют целям Национальной стратегии обороны.

Программа быстрого прототипирования E-7A послужит основой для принятия решения о планируемом производстве в 2026 финансовом году. Работы будут проходить  в Туквиле, штат Вашингтон, и, как ожидается, будут завершены к 28 августа 2029 года. Поставка двух опытных самолетов, представляющих интерес в эксплуатации армией США, запланирована на 2028 финансовый год.

#awacs #boeing 737 aew&amp;c/e-7a #e-3 sentry awacs #ввс сша и е-7 #модернизация самолетов awacs
+
Написать комментарий (0)
Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Группа ГАЗ озвучила цены на новые полноприводные автомобили «Соболь NN»
2
ChatGPT внезапно, начал разговаривать голосом пользователя во время тестирования
6
Microsoft намерена без спроса включить функцию BitLocker в Windows 11 24H2 для большего числа ПК
15
Стартовал этап массового производства смартфонов Apple серии iPhone 16
+
Генеральный директор Huawei замечен в самолете с первым в мире тройным складным смартфоном
+
Вдохновленный Half-Life 2 российский шутер Vladik Brutal получил хорошие оценки
1
Google отключит один из самых популярных блокировщиков рекламы в браузере Chrome
2
Keychron запускает механическую клавиатуру K2 HE с магнитными переключателями с эффектом Холла
2
Появились подробности касательно дисплея и ёмкости аккумулятора глобальной версии Poco F7
+
Remedy подтверждает производство ремейков Max Payne 1 и 2 с огромным бюджетом
2
Глава корпорации КТРВ Обносов: "ФАБ-5000 не получит модули УМПК"
6
В иске против OceanGate заявлено, что одним из факторов катастрофы мог стать геймпад Logitech F710
4
Компания ZALA представила комплекс «Ланцет-Э»
+
МО РФ — о работе по отражению вооружённой агрессии ВСУ в Курской области по состоянию на 11 августа
+
В Москву поступили новые кроссоверы Mercedes-Benz GLE AMG 2024 ценой 20 млн руб. каждый
3
Создана новая российская ракета для эффективного противодействия F-16 и другим истребителям
+
В GTA 6, возможно, использовали ИИ для создания анимации
1
В Омске стартовало серийное производство современных российских ракет-носителей «Ангара»
5
Бюджетный iPhone SE 4 получит Face ID, USB-C, Apple Intelligence и мощный чип Bionic A18
1
Иранские беспилотники-невидимки следят за кораблями ВМС США и Испании в Персидском заливе
3

Популярные статьи

Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
+
Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
57
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
17
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
6
Итоги гоночного уик-энда 10-11 августа
+
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
29
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
10
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
28
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
61
7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты
3

Сейчас обсуждают

Рома Сафин
11:11
Либо наказание будет для галочки.
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:10
А как же ты жаловаться станешь, если у рабов мозг удаляют после рождения
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:08
Видно совсем хреново всë у свиней, что они тут со всех своих акков стали строчить
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
Лев корл
11:07
Третий ничего был Потом уже не очень пошли следующие Наверное, третий ругают за вбоквельный сюжет, что нарушил ход первых двух
Джеймс Кэмерон начал работу над новым «Терминатором»
nukemall
11:01
Что-то ты расхрюкалась, свинка.
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
OgoGoLog
11:01
Вы на каком-то зеркале оверов сидите? Откуда вы инфу черпаете? С униана, который фейков больше публиикует, чем правды? Всё время с начала нахрюка в Курской только о "тяжелой" ситуации и сообщали, по ф...
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
baran
11:01
Я сивушное предпочитаю
Учёные выяснили, что употребление оливкового масла во время диеты может быть вредным для организма
OgoGoLog
10:57
Ты в кусре, что Украина взорвала пограничный переход, который на постоянной основе использовался для обменом пленных и тел? Этим они сами отказались обмениваться. А пленных украинцев у нас в разы боль...
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
Glutton
10:54
В тему
Фонды Bitcoin ETF в США зафиксировали чистый отток средств на уровне $90 млн
AleksK
10:52
> Такого больше нигде не было, весь мир после ВМВ поступательно развивался и только Россия нонстоп превозмогает Талоны на питание в Англии отменили только в начале 70-х. Францию из задницы вынула то...
Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем