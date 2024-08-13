Министерство военно-воздушных сил США заключило соглашение с Boeing по программе быстрого создания для армии США прототипа системы вооружения E-7A Wedgetail для замены отработавших свой срок E-3A Sentry AWACS.

Министерство военно-воздушных сил США (DAF), после длительных обсуждений условий контракта и цены, наконец-то заключило соглашение с Boeing по программе быстрого создания для армии США прототипа системы вооружения E-7A Wedgetail. Boeing 737 AEW&C/E-7A был выбран для замены давно отработавшего свой срок E-3A Sentry AWACS, который выполняет функции воздушного оповещения и контроля. В рамках сделки компания Boeing разработает и произведет два самолета E-7, что подготовит почву для серийного производства в интересах армии США. Общая стоимость контракта составляет 2,56 миллиарда долларов.

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Самолет E-3 Sentry AWACS поступил на вооружение в армию США в 1977 году, и, хотя его системы регулярно обновлялись, корпус самолета и двигатели TF33 служат уже пятый десяток лет. В настоящее время ВВС США эксплуатируют 31 самолет E-3 Sentry. Примерно в следующем году планируется вывести из эксплуатации пятнадцать самолетов из этого парка. Ожидается, что оставшиеся самолеты прослужат еще некоторое время, но решение об их судьбе или замене пока не объявлено.

Столкнувшись с необходимостью замены, по крайней мере, части своего стареющего парка самолетов Boeing 707, базирующихся на самолетах E-3B/C/G Sentry, ВВС США определили в качестве самолета раннего предупреждения и управления воздушным движением Boeing 737, обозначенный как E-7A, в качестве единственного подходящего решения еще в апреле прошлого года. Самолет E-7A, который часто называют Wedgetail, что отражает название австралийской программы закупок, был продан в 2012 году Королевским ВВС Австралии, затем ВВС Республики Корея (обозначается как E-737 Peace Eye) и ВВС Турции (обозначается как E-7T Peace Eagle). 15 ноября 2023 года НАТО также выбрало E-7A в качестве предпочтительного решения в области авиационной безопасности и противовоздушной обороны, поскольку существующий парк воздушных судов воздушного оповещения и управления (AWACS), состоящий из самолетов Boeing E-3A, подходит к завершению. Были заказаны шесть новых самолетов E-7A Wedgetail, и ожидается, что первый самолет поступит в эксплуатацию к 2031 году.

С 2022 года личный состав ВВС США был включен во 2-ю эскадрилью Королевских ВВС Австралии (RAAF), подразделение "Клиновой хвост", в рамках программы обмена военным персоналом. Это поможет подготовить летчиков и обслуживающий персонал ВВС США к замене существующего парка E-3 Sentry.

E-7A Wedgetail - это усовершенствованный самолет раннего предупреждения и управления воздушным движением (AEW&C), разработанный компанией Boeing. Основанный на модели 737-700ER, E-7 оснащен многофункциональным радаром/подсистемой идентификации "Свой-чужой" Northrop Grumman с электронно-сканирующей антенной решеткой (MESA), который обеспечивает 360-градусное наблюдение за воздухом и морем в диапазоне более 320 нм. Антенна также действует как пассивный приемник радиоэлектронной разведки. Его вычислительная система обеспечивает единый интерфейс между несколькими подсистемами, а оператор может обрабатывать и отображать данные для бортового сегмента полета. Мультисервисная, совместимая, сертифицированная FAA система связи E-7A может поддерживать несколько классификаций безопасности передачи голоса и данных. Электронные средства поддержки обеспечивают обнаружение и геолокацию источников излучения в требуемом диапазоне частот, что позволяет вести наблюдение, идентифицировать цели и предупреждать об угрозах.

Оснащенный целым рядом систем связи, E-7A является ключевым узлом в системе управления воздушно-десантными операциями, а открытая архитектура позволяет легко модернизировать его, чтобы опережать развитие угроз.

Возможность дозаправки самолета в воздухе с помощью стрелы позволяет увеличить время пребывания в воздухе, дальность полета.

Важным преимуществом использования модели 737-700 и выбора ВВС США именно Boeing 737 AEW&C/E-7A является уже существующая глобальная цепочка поставок, позволяющая снизить затраты на техническое обслуживание и логистику, а также использовать предыдущие процессы проектирования, сертификации и модификации.

Boeing E-7 Airborne Early Warning & Control (AEW&C) - это проверенный в боях комплекс для управления значительным количеством войск, который обеспечивает беспрецедентные возможности для сканирования неба, связи с наземными и воздушными средствами и обеспечивает интеграцию в рамках объединенных сил.

До тех пор, пока E-7A не будет принят на вооружение, ВВС США, как заявляется, будут продолжать использовать E-3 AWACS, поскольку текущие усилия по модернизации E-3 соответствуют целям Национальной стратегии обороны.

Программа быстрого прототипирования E-7A послужит основой для принятия решения о планируемом производстве в 2026 финансовом году. Работы будут проходить в Туквиле, штат Вашингтон, и, как ожидается, будут завершены к 28 августа 2029 года. Поставка двух опытных самолетов, представляющих интерес в эксплуатации армией США, запланирована на 2028 финансовый год.