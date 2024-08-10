В рамках ежегодных многонациональных учений Project Convergence experimentation страны AUKUS протестировали использование беспилотников с поддержкой ИИ для координированного удара по наземным объектам.

Как отмечает Defense News Army, активно развивающееся партнерство AUKUS (Autonomy Working Group) между Австралией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами продемонстрировало в последние дни успешные испытания беспилотных летательных аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенных для обнаружения, выведения из строя и уничтожения наземных целей. Эти испытания, которые проводились под эгидой США в рамках ежегодных многонациональных учений Project Convergence experimentation, продемонстрировали первое военное применение автономии и искусственного интеллекта (ИИ) в режиме реального времени в рамках AUKUS.

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В учениях, проведенных под руководством экспертов из Британской оборонной научно-технической лаборатории (Dstl) совместно с партнерами AUKUS, участвовало несколько беспилотных летательных аппаратов из каждой страны AUKUS, которые слаженно действовали в одном воздушном пространстве, координируясь командой AUKUS AI, которая постоянно переобучала и внедряла модели искусственного интеллекта на платформы в режиме реального времени.

Коммодор Рэйчел Синглтон, глава Британского оборонного центра искусственного интеллекта (DAIC) и руководитель британской рабочей группы AUKUS по ИИ и автономии, комментируя прошедшие учения и меры по координации совместных ударов различными беспилотниками, подчеркнула важность такого сотрудничества: "Устойчивые и автономные технологии искусственного интеллекта предоставляют возможность разрабатывать, тестировать и апробировать модели ИИ в автономных системах. Партнерство AUKUS является ключом к обеспечению того, чтобы системы, разработанные каждой страной, были совместимы в будущем".

Как сообщают СМИ участников учений, продемонстрированное успешное испытание является частью более широкой программы AUKUS Resilient and Autonomous Artificial Intelligence Technologies (RAAIT), посвященной быстрому развитию технологий искусственного интеллекта и автономии в рамках партнерства. Отмечается, что с момента первого испытания в Великобритании в апреле 2023 года были достигнуты значительные успехи, позволившие AUKUS внедрить эти технологии на национальные платформы, тем самым предоставив решающее оперативное преимущество в ответ на возникающие глобальные угрозы. По оценке Великобритании, партнерство по линии AUKUS протестировало новые возможности для защиты таких платформ, как бронетехника, системы радиоэлектронной борьбы, лазерных атак и атак с использованием GPS. Британские эксперты уверены, что прошедшие учения также подчеркнули важность оперативной совместимости между странами AUKUS, гарантируя, что военный персонал каждой из стран может получать поддержку за счет средств, разработанных совместно. Беспилотники с поддержкой искусственного интеллекта значительно сократили время, необходимое для выявления и поражения целей протвиника, тем самым сведя к минимуму риск для жизни людей.

Военные эксперты указанных стран альянса отмечают, что в рамках инициативы AUKUS "Компонент 2", направленной на углубление сотрудничества в области передовых военных технологий, эти испытания представляют собой важный шаг вперед в укреплении военного превосходства Великобритании, Австралии и США. Это сотрудничество не только укрепляет оборонный потенциал, но и открывает возможности для независимых отраслевых партнеров в трех странах. Технология быстро развивается и, после апробации, будет внедрена в национальные платформы, обеспечивая военным оперативное преимущество за счет более быстрого реагирования на текущие и будущие угрозы.

AUKUS, партнерство США, Великобритании и Австралии в области обороны и безопасности, пытается играть ключевую роль в построении системы евроатлантической и Индо-Тихоокеанской безопасности в интересах Вашингтона, Лондона и Канберры, укрепляя региональный порядок, основанный на правилах. Благодаря успешному внедрению искусственного интеллекта и автономных систем партнеры AUKUS рассчитывают использовать открывающиеся возможности для защиты от быстро развивающихся угроз, обеспечивая военную поддержку в том числе и своим региональным союзникам.