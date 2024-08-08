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vizir47
General Atomics объявила о начале работы над новым беспилотником Gambit 5 для авианосцев
Компания General Atomics Aeronautical Systems Inc объявила о начале работы над беспилотником Gambit 5, способным стать вспомогательным, в том числе и транспортным средством, вписаться в состав авиакрыла будущих авианосцев

Компания General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) объявила о начале работы над Gambit 5 - пятым беспилотным летательным аппаратом семейства Gambit, способным стать вспомогательным, в том числе и транспортным средством, вписаться в состав авиакрыла будущих авианосцев Соединенного Королевства класса Queen Elizabeth.

Рендеринг был впервые показан на Международном авиасалоне Фарнборо в Великобритании. «Сначала мы думали об этом как о палубной версии Gambit 2, нашего беспилотного летательного аппарата класса ”воздух-воздух" (uncrewed combat air vehicle)», - сказал представитель компании General Atomics Марк Бринкли. “В последнее время мы думаем об этом как о новой концепции, которую мы называем Gambit 5, но доставка оружия не обязательно должна быть основным требованием. Это может быть система разведки, наблюдения и рекогносцировки, ориентированная на ISR (intelligence, surveillance, and reconnaissance), как Gambit 1, или даже какой-то гибрид”.

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Основная идея Gambit 5 - это общее шасси, которое включает в себя управляемый искусственным интеллектом "мозг", систему управления полетом,  на которое можно легко установить самые разные типы планеров. Представленный GA-ASI еще в марте 2022 года Gambit представляет собой набор высокоэффективных боевых беспилотников, базирующихся на общем "шасси", известном как "ядро Gambit". Специально разработанные варианты, отличающиеся по конструкции, типу крыла, силовой установке, характерным характеристикам, расположению датчиков и/или полезной нагрузке и оружия, позволяют использовать это «ядро» для решения конкретных задач. Этот подход реализует концепцию "род/вид", впервые разработанную компанией совместно с Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) в рамках программы совместного использования недорогих привлекательных авиационных платформ, а затем внедренную в американские программы, включая бортовую станцию зондирования XQ-67A и совместный боевой самолет (ОСО).

GA-ASI ранее описала четыре условных варианта Gambit, ориентированных на выполнение задач: платформа для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) (Gambit 1); носитель оружия класса "воздух-воздух" (Gambit 2); высокоточная машина-мишень для обучения (Gambit 3); малозаметный, долговечный, специалищирующийся на ISR (Gambit 4). Каждый вариант беспилотника на 70% отличается от других благодаря универсальному базовому шасси.

По словам Бринкли, в настоящее время изучается, как можно адаптировать базовую концепцию шасси Gambit 5 для эксплуатации на авианосцах. “Поэтому концепция Gambit 5 пока находится на ранней стадии разработки”, - добавил Бринкли.

Интерес британцев к Gambit 5, способному дополнять функции авианосца, обусловлен планами Королевского военно-морского флота на беспилотный компонент авиакрыла. «Палубная версия MQ-9B “Sea Protector” - это возможность, которую я хотел бы получить на вооружение в 2028 году», - сказал командующий ВВС Великобритании Алекс Хикс. Это объясняет тестирование различных типов беспилотных летательных аппаратов на борту авианосцев класса Queen Elizabeth, включая оптимизированный для короткого взлета и посадки Mojave от General Atomics, который создан на базе MQ-1C Gray Eagle. Sea Protector вполне может стать для Соединенного Королевства трамплином к созданию Gambit 5 или аналогичного палубного беспилотника.

Сочетание беспилотных летательных аппаратов, таких как предлагаемый Gambit 5 и MQ-9B STOL, могло бы, по мнению британских военных экспертов, значительно повысить возможности авиакрыла авианосца в целом. Беспилотники, способные поражать цели в воздухе и под водой, могли бы помочь создать критическую дополнительную "массу" во время боевых операций. Даже невооруженные беспилотники, ориентированные на ISR, смогут расширить возможности наведения на цель авианосной ударной группы, а также обеспечить дополнительную ситуационную осведомленность. В частности, Королевским военно-морским силам Великобритании может быть особенно полезен беспилотный самолет раннего предупреждения для восполнения дефицита, который возникнет в результате запланированного вывода из эксплуатации  вертолетов Merlin Crowsnest в 2029 году.

Сама GA-ASI рассматривает Gambit 5 как потенциальный путь к другим беспилотникам палубного базирования, которые она могла бы предложить различным заказчикам. “Речь идет в большей степени о том, чтобы открыть возможности для наземных операций с нашими беспилотниками на реактивных двигателях, используя модифицированные экспедиционные версии технологий, которые лежат в основе известных продуктов General Atomics EMALS (электромагнитная авиационная пусковая система) и AAG (усовершенствованное аварийное оборудование) ”,  - пояснил представитель компании Бринкли.

“Наша работа с беспилотниками палубного базирования довольно обширна, - отметил Бринкли. - У нас большой опыт работы с относительной навигацией, автономностью и другими системами, необходимыми для работы на борту военного корабля”.

#беспилотники #военное противостояние #gambit 5 #general atomics aeronautical systems inc (ga-asi) #беспилотники великобритании
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