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vizir47
Пентагон планирует запустить 250 новых спутников до конца 2027 года
Космические силы США намереваются усилить группировку спутников противоядерного щита и до конца 2027 года довести ее до 250 новых спутников.

Согласно ряда последних директивных документов Космических сил (КС) США, спутники противоядерного щита занимают центральное место в американской военной стратегии, которые должны обнаруживать и отслеживать  современное высокоскоростное оружие. В этой связи, как сообщает DefenseNews, на фоне растущей напряженности в космической сфере, КС США активизировали свои усилия по защите космических аппаратов от потенциальных ядерных атак и наращиванию своих возможностей по отслеживанию ракет противника, а также развивают сотрудничество с Центром анализа космических боевых действий (SWAC).

Как сообщается, Министерство обороны США приступило в этих целях к реализации долгосрочного плана по расширению своих возможностей отслеживания ракет, в частности, в ответ на гиперзвуковые угрозы, якобы исходящие от Китая и России. В этой деятельности КС полагаются на большие дорогостоящие спутники инфракрасной системы предупреждения о ракетном нападении космического базирования, чтобы противостоять ядерному удару.

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К настоящему времени Агентство космического развития (SDA) успешно запустило на низкую околоземную орбиту восемь спутников слежения за ракетами, а Командование космических систем (SSC) готовится к запуску своего первого космического аппарата на среднюю околоземную орбиту (MEO) в 2026 году. Обе организации развертывают спутники партиями и планируют выпускать новые версии каждые несколько лет. Космические силы планируют постепенно отказаться от устаревших систем и полагаться исключительно на новую спутниковую архитектуру. В ближайшем будущем служба совместно с Lockheed Martin и Northrop Grumman планирует запустить пять защищенных от радиации инфракрасных спутников нового поколения (Next-Gen OPIR), которые заменят инфракрасную систему космического базирования.

Nuclear-proof satellites take center stage in US Space Force strategy

Согласно появившейся информации, SDA планирует запустить около 500 спутников в течение четырех лет в рамках своей расширяющейся космической архитектуры для ведения боевых действий (PWSA), чтобы повысить устойчивость к противоспутниковым угрозам. По прогнозам, каждые два года агентство будет инвестировать около 9 миллиардов долларов в PWSA. Ожидается, что операционная база Агентства космического развития  в Гранд-Форксе будет усилена, сообщил журналистам 26 июля высокопоставленный представитель агентства. Строительство нового оперативного центра космического агентства North должно завершиться в августе. Этот оперативный центр является одним из двух, которые в следующем году примут на себя управление новой партией военных спутников.

Ожидается, что запуск в общей сложности 160 спутников начнется в конце года и продлится до конца 2025 года, когда оперативный центр North будет полностью введен в действие. “Для сравнения, это больше спутников, чем было запущено Космическими силами за всю их историю”, - сказал директор SDA Дерек Турнер. По словам Турнера, к концу 2027 года это число должно вырасти до 250 новых спутников.

Спутники являются частью так называемой расширяющейся космической архитектуры Warfighter, которая в настоящее время представляет собой сеть из спутников на низкой околоземной орбите, служащих в качестве высокоскоростной сети связи.

Ожидается, что в долгосрочной перспективе эта технология также превратится в передовую систему управления огнем, способную точно определять местонахождение противника. “Это острие копья”, - сказал Турнер. “Это то, что может быть использовано против России и Китая”.

Согласно появившейся информации, пятьдесят шесть человек, в основном гражданские лица и сотрудники оборонных подрядчиков, включая Northrop Grumman, General Dynamics, Iridium, York Space Systems и Lockheed Martin, будут работать вне центра управления полетами North. Турнер сказал, что увеличение числа спутников представляет собой “смену парадигмы” в том, как военные управляют своими спутниками. Если раньше для управления одним спутником назначалось несколько технических специалистов, то теперь один оператор будет работать сразу с несколькими спутниками.

Ожидается, что на самом объекте North будут работать около 75 новых сотрудников, в том числе три охранника Космических сил и два моряка Военно-морского флота; 26 человек уже приняты на работу. В качестве директора по космическим операциям уже назначен полковник Дэниел Бойд, который прибыл на авиабазу в Гранд-Форксе. В следующем месяце SDA планирует заключить контракт на строительство отдельного объекта на базе, в котором будут размещены военные подрядчики для тестирования и устранения неполадок со спутниками. Этот объект будет называться Центром ускорения технологий, вместо своего старого названия "Центр тестирования и проверки". Завершение строительства этого объекта ожидается в 2026 году.

#инновации в авиации #космические силы сша #спутники космических сил сша #центр космического агентства north
Источник: defensenews.com
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