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vizir47
Греческая система противодействия беспилотникам Centaur C-UAS положительно зарекомендовала себя
Новая система противодействия беспилотникам Centaur C-UAS от греческой компании Hellenic Aerospace Industry положительно зарекомендовала себя в боевых условиях в районе Красного моря.

В этом месяце в СМИ  и социальных сетях стран НАТО активно демонстрировались видеоролики и репортажи о греческом военном корабле. Этим кораблем был как фрегат Psara ВМС Греции класса Hydra (MEKO 200HN), который, несмотря на свой возраст и техническое состояние, претерпев лишь минимальную модернизацию пытался противостоять угрозам хуситов с воздуха, даже не используя ни одной из своих дорогостоящих американских зенитных ракет класса «корабль-воздух» средней дальности RIM-162 ESSM (фрегаты класса Hydra имеют 16 ракет ESSM в своих вертикальных пусковых установках VLS Mk48 Mod 5), полагаясь только на 127-мм пушку Mk45 Mod2A и систему противодействия беспилотникам Centaur C-UAS, которая производится  крупнейшей греческой оборонной авиастроительной компании Hellenic Aerospace Industry (HAI) со штаб-квартирой в Тангаре. С 1990-х годов HAI стала активно участвовать в разработке систем радиоэлектронной борьбы, впервые успешно протестировав такие системы на истребителе A-7 Corsair II.

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Изданию Naval News  удалось пообщаться с руководителями HAI и узнать  отдельные характеристики продукции этой греческой компании.

Система Centaur изначально была разработана несколько лет назад для оснащения транспортных наземных средств, она не предназначалась для использования в военно-морских силах. Ее установка в качестве военно-морского оборудования была обусловлена острой необходимостью в более мощной защите от беспилотников, чем та, что до этого устанавливалась на фрегатах класса Hydra, и благодаря впечатляющей демонстрации руководством HAI эксплуатационных возможностей системы Centaur, которая доказала свою эффективность в серии учений с очень сложными сценариями.

Как отмечает руководство компании HAI, установка системы Centaur на фрегат Psara была непростой задачей. К системе на военно-морской платформе предъявляются особые требования: она должна выдерживать вибрации, воздействие соленой воды, не создавать помех для множества датчиков, расположенных вокруг нее, и, помимо прочего, иметь возможность прицеливаться. Технические специалисты HAI добились этого и многого другого, внеся множество технических изменений в конструкцию системы, несмотря на ограниченность выделенного для такой модернизации времени.

В результате система оправдала возлагавшиеся на нее надежды, показала свою высокую производительность, способность обнаружения целей на очень больших расстояниях, автоматически отслеживать их, а затем глушить их системы. В результате чего надводные корабли, истребители или беспилотные летательные аппараты не могут выполнять свои задачи, то есть угрожать фрегату, на борту которого установлена система Centaur.

Как отмечают представители HAI, хотя в течение нескольких месяцев в Красном море западные союзники использовали различные имевшиеся у них средства сдерживания, проверяя свои силы на прочность в борьбе с угрозами хуситов, именно  греческий фрегат Psara, благодаря системе Centaur занял центральное место в военных новостях. Системе Centaur удалось предотвратить многочисленные атаки на коммерческие суда без использования ракет, в отличие от многих военных кораблей союзников, которые использовали свои дорогостоящие ракеты или управляемые снаряды. 

Система Centaur состоит из пассивного приемника, установленного на мачте фрегата и способного фиксировать несколько целей на чрезвычайно больших расстояниях, пультов управления для операторов, а также устройства постановки помех, установленного на крыше корабельного мостика, которое дистанционно управляется. Этот глушитель использует усовершенствованный алгоритм для создания целенаправленных помех, используя всю свою энергию на той частоте, на которой работает цель, что является инновационной особенностью системы. В Красном море система видела все угрозы с внушительных расстояний, даже небольшие беспилотники с очень малым радиолокационным сечением (RCS), прерывая связь между дроном и оператором, заставляя последнего выбрать самоуничтожение. При этом, как утверждается, не применялось никакого огнестрельного оружия, в частности, неконтактного/инфракрасного снаряда (VT/IR), как первоначально предполагалось, поскольку на корабле не было ни вибрации от выстрела Mk45, ни образования “облака”, характерного для VT/IR снаряда.

Как подчеркивают представители HAI, в настоящее время система Centaur не установлена в полной конфигурации на фрегате Psara, поскольку она была срочно развернута перед его отправкой в Красное море в чрезвычайно сложной области. В своей полной конфигурации и окончательном виде эта система будет интегрирована в корабельную CMS и оснащена собственной электронно-оптической системой более высокого класса, заявил вице-адмирал (в отставке) Александрос Г. Диакопулос, президент и исполнительный директор HAI.

Система Centaur в ее полной конфигурации стоит менее 2 миллионов евро (меньше, чем стоимость одного ЗРК ESSM).

#греция #борьба с беспилотниками #инновации в военной области #centaur c-uas #hellenic aerospace industry (hai)
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