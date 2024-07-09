После вывода французских и американских войск из Нигера, наступила очередь и Германии закрыть свою военную базу в окрестностях Ниамеи, завершив тем самым эпоху западного военного присутствия в этой африканской стране.

Добившись вывода французских и американских войск из Нигера, новая власть в Нигере какое-то время пыталась проявить большую уступчивость в отношении военного присутствия в этой стране Германии, которая в 2016 году открыла здесь авиабазу для поддержки операций многопрофильной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации ситуации в Мали (MINUSMA). По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, Берлин вложил в обустройство этой базы 120 миллионов евро.

Хотя мандат миротворцев ООН в Мали не был продлен в прошлом году, Бундесвер до последнего времени продолжал использовать эту базу, предназначенную для воздушных перевозок и остававшуюся последним военным оплотом Запада в Нигере. В мае с.г. Министерство обороны Германии даже сообщило, что с новыми властями в Ниамее было заключено «временное» соглашение, позволяющее ей сохранить свои свое военное присутствие здесь, то есть сегодня - порядка 90 военнослужащих. Помимо этого, Берлин надеялся заключить с Нигером соглашение об иммунитете от местного законодательства статусе немецких военных здесь (так называемое соглашение SOFA - о статусе западных вооруженных сил, которое во всех странах, где находятся американские военные базы, Вашингтон заставляет «принимающую страну» подписывать). Взамен Берлин обещал предоставить Нигеру право на строительство «базового военного госпиталя».

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По крайней мере, надежду на заключение такой сделки с новыми властями Нигера в декабре 2023 года выразил министр обороны Германии Борис Писториус во время своего рабочего визита в эту Ниамей и обсуждения военного сотрудничества между двумя странами. Как тогда подчеркнул Пистоиус, такой госпиталь, который планировалось «построить в результате немецко-нигерийского сотрудничества, должен будет стать передовым медицинским учреждением, предназначенным для ухода за военнослужащими и их семьями, а также для поддержки вооруженных сил субрегиона». При этом, в качестве демонстрации «развития двусторонних военных связей» немецкая сторона указывала тогда на созданные при поддержке Германии учебные центры для унтер-офицеров и спецназовцев, а также другие проекты, в том числе проект военного транспорта в этой стране. Что касается размещения немецких войск в Нигере, то Писториус был вынужден уточнить, что решение этого вопроса, а отсюда и пребывание 120 военнослужащих на авиабазе Ниамей и их статус, будет зависеть от одобрения нигерийского народа и властей этой африканской страны.

Однако, нынешняя власть Нигера отказалась предоставить немецким военнослужащим иммунитет от возможных судебных преследований в соответствии с соглашением SOFA. В этих условиях Берлин оказался вынужденным, как до этого Франция и Соединенные Штаты, прекратить военное сотрудничество с Нигером. Это касается не только авиабазы в окрестностях столицы Ниамей, но и подготовки нигерийских военных немецким спецназом (миссия «Gazelle»).

«Бундесвер собирается отказаться от своей авиабазы в Нигере. Поступая таким образом, он делает выводы из провала переговоров о праве иммунитета для своих солдат. База в Ниамее должна быть закрыта к 31 августа», - заявило на днях правительство Германии, как указывают СМИ. Также сообщалось, что «решено не продолжать проекты военного сотрудничества, за которые Министерства обороны и иностранных дел несут совместную ответственность».

Весьма примечательно, что это объявление об уходе из Нигера немецких военных совпадает с окончанием вывода американских солдат с базы Ниамей. «Министерство национальной обороны Республики Нигер и Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявляют, что вывод сил и средств США со 101-й авиабазы Ниамей в настоящее время завершен», - говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном 7 июля. «Благодаря эффективному сотрудничеству и контактам между Вооруженными силами Нигерии и США эта операция была завершена досрочно и без каких-либо осложнений», - указывается в этом заявлении. Теперь американским войскам осталось начать вывод войск со стратегической авиабазы Агадес, которая была Соединенными Штатами восстановлена с большими затратами и открыта в 2019 году. «Официальные лица Нигерии и США полны решимости обеспечить безопасный, упорядоченный и ответственный вывод войск к сентябрю», - говорится в заявлении.