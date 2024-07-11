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Несколько стран Европы вводят ограничения на экспорт квантовых компьютеров

Как стало известно, правительства Франции, Испании, Нидерландов, Великобритании и Канады ввели одинаковыми нормативными актами ограничения на экспорт квантовых компьютеров, что, по оценкам французских экспертов, не исключает политический сговор в этом вопросе.
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На фоне проводимых учеными многих стран мира активных исследований в области создания квантовых компьютеров, представители французского научного общества выражают свое непонимание неожиданно появившимися  в отдельных европейских государствах  одинаковыми нормативными актами, налагающими ограничения на экспорт квантовых компьютеров.

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Так, согласно информации популярного французского веб-сайта trustmyscience.com, такие нормативные акты касаются компьютеров с 34 или более кубитами, которые, как указывается, «могут представлять угрозу национальной безопасности». Однако, как указывается, это коллективное решение, по-видимому, является результатом скорее скрытых политических международных дискуссий, чем логических и прозрачных научных рассуждений.

Впервые предложенные в 1980-х годах для моделирования сложных уравнений квантовой механики, квантовые компьютеры могут обладать очень большой вычислительной мощностью. Квантовые компьютеры смогут проникнуть в любую зашифрованную систему, что может представлять угрозу для кибернетической среды правительств. Поэтому вполне возможно, что эта угроза могла привести правительства отдельных европейских стран (Франции, Испании, Нидерландов, Великобритании) и Канады к появлению упомянутых выше законодательных актов.

Для трех стран ЕС новые правила касаются квантовых компьютеров с 34 кубитами и более, частота ошибок которых ниже определенного порога (который не был указан). Следует отметить, что даже самые совершенные квантовые компьютеры по-прежнему подвержены ошибкам в расчетах. В настоящее время проводится множество исследований, направленных на преодоление этого ограничения. Однако, хотя ни одно из правительств прямо не заявило об этом, их намерение, по-видимому, состоит в том, чтобы преднамеренно ограничить разработку этих компьютеров.

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Хотя Европейская комиссия заявляет, что члены ЕС могут свободно принимать конкретные меры (в отношении квантовых компьютеров) на национальном уровне, условия вводимых членами ЕС - Францией, Испанией и Нидерландами ограничений идентичны, что наводит на мысль о наличии здесь «коллективного решения». Однако до настоящего времени не было раскрыто никакой информации о возможности коллективного обсуждения, что указывает на тайное международное политическое решение, указывает сайт trustmyscience.com. 

С другой стороны, как указывается со ссылкой на слова представителя посольства Франции в Лондоне, эти ограничения установлены на уровнях, которые могут представлять риск для кибербезопасности. «Выбранные ограничения основаны на научном анализе производительности квантовых компьютеров», - сказал он. Представитель не уточнил, будут ли эти анализы обнародованы или нет, и каким органом они были проведены. По его словам, идентичные условия ограничений были приняты во Франции, Великобритании, Нидерландах и Испании в результате «многосторонних переговоров, которые велись в течение нескольких лет в рамках Вассенаарских договоренностей».

Вассенаарское соглашение - это соглашение, включающее 42 государства (среди них члены ЕС, Великобритания, США, Канада, Россия, Австралия, Швейцария,...) и устанавливающее правила экспорта товаров или технологий, которые могут иметь военное применение. Квантовые компьютеры попадают в эту категорию из-за их способности в конечном итоге "перехитрить" правительственные системы шифрования. Попав в чужие руки, технология может, например, взломать коды безопасности ядерных ракет.

В качестве участника Вассенаарских договоренностей Канада также ввела ограничение в 34 кубита для квантовых компьютеров.

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Напротив, США не упомянули о подобном решении, подняв вопросы о своей позиции и своем участии в глобальной кибербезопасности.

Со своей стороны, Бельгия и Германия, похоже, изучают этот вопрос в качестве сторон, также подписавших соглашение. Однако опять же, никакой дополнительной информации о причинах и возможности принятия постановления не разглашалось.

Как подчеркивают французские научные эксперты, современные квантовые компьютеры еще недостаточно мощны для практического применения, не говоря уже о том, чтобы представлять угрозу для кибербезопасности правительств. Это вызывает вопросы относительно логики ограничений, налагаемых новыми правилами, не говоря уже об отсутствии прозрачности, связанной с принятием решения, хотя подобное регулирование и может являться превентивной мерой для снижения будущих рисков. 

Однако, представители французской общественности подчеркивают, что, с другой стороны, эта мера предосторожности может иметь существенные недостатки. Ограничение международной торговли может сдерживать инновации и отпугивать инвесторов. «Жестко ограничивая исследовательский прогресс в этой зоне, мы, несомненно, задушим инновации», - заключает Кристофер Монро, соучредитель IonQ, компании, специализирующейся на квантовых вычислениях.

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квантовые компьютеры инновации в ит компьютерная безопасность ограничения на экспорт квантовых компьютеров
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