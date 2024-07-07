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vizir47
Китай лидирует в подаче патентов на генеративный искусственный интеллект
Всемирная организация интеллектуальной собственности опубликовала доклад о патентном ландшафте, связанном с генеративным ИИ (GenAI) за последние десять лет, где Китай признан лидером.

Несмотря на то, что Китай намного превосходит Соединенные Штаты по числу поданных заявок на патенты на изобретения, именно США опубликовали почти 12 500 научных публикаций по сравнению с чуть более 12 000 для Китая. 

Как свидетельствует доклад Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) о патентном ландшафте, связанном с генеративным ИИ (GenAI), за последние десять лет было запатентовано 54 000 изобретений и опубликовано более 75 000 научных публикаций по генеративному ИИ, из которых более 25% и 45% соответственно только за последний год.

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Что касается Китая, то им в период с 2014 по 2023 год было запатентовано более 38 000 изобретений GenAI, что в шесть раз больше, чем в Соединенных Штатах, которые занимают второе место в рейтинге с примерно 6300 патентами, или 11,5% от общего числа. С 2017 года только Китай, на долю которого приходится 70% всех зарегистрированных патентов, ежегодно выдает больше патентов в этой области, чем все остальные страны вместе взятые.

Еще три азиатские страны, Южная Корея, Япония и Индия, заняли третье, четвертое и пятое места соответственно. В Индии также наблюдаются самые высокие среднегодовые темпы роста патентования среди пяти ведущих стран, порядка 56% в год.

Великобританией за тот же период было выдано 714 патентов. За ней следует Германия с 708 патентами, при этом за последние годы она выдала больше патентов GenAI, чем Великобритания. В Канаде их 549, Израиле 311 и Франции 305 (или 0,6% от общего числа). Только на эти ведущие страны-изобретатели приходится подавляющее большинство (94%) мировой деятельности в этой области, отмечает WIPO.

Что касается научных публикаций, то и здесь Китай занимает первое место с 12 453 публикациями. За ним следуют США (12 036), Великобритания (3209), Германия (1738), Франция занимает 10-е место с 895 публикациями. С почти 170 000 цитированиями Соединенные Штаты опережают Китай, у которого их чуть более 100 000.

В настоящее время патенты GenAI составляют всего 6% от общего числа патентов на ИИ во всем мире. Тем не менее, их количество увеличилось в восемь раз с момента появления в 2017 году трансформаторов и архитектуры глубокого обучения, которые стали базой основных языковых моделей, ставших синонимами GenAI, со среднегодовым ростом примерно на 45% с тех пор.

Таким образом, как указывает WIPO, за последние десять лет количество патентных семейств в GenAI увеличилось с 733 в 2014 году до более чем 14 000 в 2023 году. С другой стороны, количество научных публикаций увеличилось со 116 в 2014 году до более чем 34000 в 2023 году.

В топ-10 заявителей на патенты GenAI входят: Tencent (2074 изобретения), Ping An Insurance (1564), Baidu (1234), Китайская академия наук (607), IBM (601), Alibaba Group (571), Samsung Electronics (468), Alphabet (443), ByteDance (418) и Microsoft (377).

Патенты на изображения и видео занимают первое место с 17 996 изобретениями, за ними следуют тексты (13 494 изобретения) и речь/музыка (13 480 изобретений). Количество патентов, использующих данные, относящиеся к молекулам, генам и белкам, быстро растет (с 2014 года было зарегистрировано 1494 изобретения), при этом среднегодовой рост за последние пять лет составил 78%.

Сюда также входят естественные науки (5346 изобретений), управление документами и редактирование (4976 изобретений) и от 2000 до 5000 изобретений в каждой из следующих областей: бизнес-решения, промышленность и производство, транспорт, безопасность и телекоммуникации.

Как отмечается, Китайская академия наук четко лидирует по количеству научных публикаций: с 2010 года появилось более 1100 публикаций. Университет Цинхуа и Стэнфордский университет следуют на втором и третьем местах с более чем 600 публикациями каждая. Alphabet / Google на четвертом месте – это единственная компания, попавшая в топ-20 (556 научных публикаций).

Однако, если измерять влияние научных публикаций на количество цитирований, то доминируют компании, отмечает WIPO: Alphabet на сегодняшний день является ведущим учреждением, а еще семь компаний входят в топ-20.

Случай с OpenAI также примечателен. В GenAI компания действительно опубликовала только 48 статей (325% по количеству публикаций), но эти публикации получили в общей сложности 11 816 цитат из других научных публикаций (всего 13%).

#wipo #всемирная организация интеллектуальной собственности #патенты на изобретения
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