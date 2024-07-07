Несмотря на то, что Китай намного превосходит Соединенные Штаты по числу поданных заявок на патенты на изобретения, именно США опубликовали почти 12 500 научных публикаций по сравнению с чуть более 12 000 для Китая.
Как свидетельствует доклад Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) о патентном ландшафте, связанном с генеративным ИИ (GenAI), за последние десять лет было запатентовано 54 000 изобретений и опубликовано более 75 000 научных публикаций по генеративному ИИ, из которых более 25% и 45% соответственно только за последний год.
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Что касается Китая, то им в период с 2014 по 2023 год было запатентовано более 38 000 изобретений GenAI, что в шесть раз больше, чем в Соединенных Штатах, которые занимают второе место в рейтинге с примерно 6300 патентами, или 11,5% от общего числа. С 2017 года только Китай, на долю которого приходится 70% всех зарегистрированных патентов, ежегодно выдает больше патентов в этой области, чем все остальные страны вместе взятые.
Еще три азиатские страны, Южная Корея, Япония и Индия, заняли третье, четвертое и пятое места соответственно. В Индии также наблюдаются самые высокие среднегодовые темпы роста патентования среди пяти ведущих стран, порядка 56% в год.
Великобританией за тот же период было выдано 714 патентов. За ней следует Германия с 708 патентами, при этом за последние годы она выдала больше патентов GenAI, чем Великобритания. В Канаде их 549, Израиле 311 и Франции 305 (или 0,6% от общего числа). Только на эти ведущие страны-изобретатели приходится подавляющее большинство (94%) мировой деятельности в этой области, отмечает WIPO.
Что касается научных публикаций, то и здесь Китай занимает первое место с 12 453 публикациями. За ним следуют США (12 036), Великобритания (3209), Германия (1738), Франция занимает 10-е место с 895 публикациями. С почти 170 000 цитированиями Соединенные Штаты опережают Китай, у которого их чуть более 100 000.
В настоящее время патенты GenAI составляют всего 6% от общего числа патентов на ИИ во всем мире. Тем не менее, их количество увеличилось в восемь раз с момента появления в 2017 году трансформаторов и архитектуры глубокого обучения, которые стали базой основных языковых моделей, ставших синонимами GenAI, со среднегодовым ростом примерно на 45% с тех пор.
Таким образом, как указывает WIPO, за последние десять лет количество патентных семейств в GenAI увеличилось с 733 в 2014 году до более чем 14 000 в 2023 году. С другой стороны, количество научных публикаций увеличилось со 116 в 2014 году до более чем 34000 в 2023 году.
В топ-10 заявителей на патенты GenAI входят: Tencent (2074 изобретения), Ping An Insurance (1564), Baidu (1234), Китайская академия наук (607), IBM (601), Alibaba Group (571), Samsung Electronics (468), Alphabet (443), ByteDance (418) и Microsoft (377).
Патенты на изображения и видео занимают первое место с 17 996 изобретениями, за ними следуют тексты (13 494 изобретения) и речь/музыка (13 480 изобретений). Количество патентов, использующих данные, относящиеся к молекулам, генам и белкам, быстро растет (с 2014 года было зарегистрировано 1494 изобретения), при этом среднегодовой рост за последние пять лет составил 78%.
Сюда также входят естественные науки (5346 изобретений), управление документами и редактирование (4976 изобретений) и от 2000 до 5000 изобретений в каждой из следующих областей: бизнес-решения, промышленность и производство, транспорт, безопасность и телекоммуникации.
Как отмечается, Китайская академия наук четко лидирует по количеству научных публикаций: с 2010 года появилось более 1100 публикаций. Университет Цинхуа и Стэнфордский университет следуют на втором и третьем местах с более чем 600 публикациями каждая. Alphabet / Google на четвертом месте – это единственная компания, попавшая в топ-20 (556 научных публикаций).
Однако, если измерять влияние научных публикаций на количество цитирований, то доминируют компании, отмечает WIPO: Alphabet на сегодняшний день является ведущим учреждением, а еще семь компаний входят в топ-20.
Случай с OpenAI также примечателен. В GenAI компания действительно опубликовала только 48 статей (325% по количеству публикаций), но эти публикации получили в общей сложности 11 816 цитат из других научных публикаций (всего 13%).