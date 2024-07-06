В целях поддержания производственных процессов и своей конкурентоспособности, в условиях нехватки квалифицированных рабочих, многие промышленные компании, автомобильные и другие предприятия вкладывают значительные средства в автоматизацию своих производственных процессов.

В последние годы в Соединенных Штатах, Японии, многих европейских государствах промышленные компании, автомобильные и другие предприятия вкладывают значительные средства в автоматизацию своих производственных процессов и поддержание своей конкурентоспособности в условиях нехватки квалифицированных рабочих.

реклама





Нехватка квалифицированных рабочих вызвана различными факторами, она особенно обострилась в период пандемии Covid-19.

Высокий спрос на технологические и цифровые продукты и услуги, связанный со стремительной цифровизацией во всех сферах жизни общества, в основном сталкивается в Европе и многих других развитых странах с двумя проблемами.

Во-первых, глобальная волна увольнений с весны 2021 года во многих отраслях, включая технологические, поскольку сотрудники пересматривают свой подход к трудоустройству (в поисках смысла, этики, лучших условий труда, географической мобильности, более высокой заработной платы...). По данным Бюро Статистики Труда США, по состоянию на август 2021 года только в этой стране 4,3 миллиона человек уволились с работы. Явление, которое некоторые англоязычные СМИ уже назвали "Великой отставкой"(Great Resignation). Во французской сфере технологий Numeum, профессиональный профсоюз цифровой индустрии подсчитал, что ежегодно только в этой отрасли не хватает 10 000 квалифицированных человек.

Таким образом, вторая проблема связана с отсутствием подготовки, кандидаты просто недостаточно подготовлены к цифровым профессиям.

В быстро развивающейся отрасли компании активно ищут сотрудников, но не могут найти подходящих кандидатов, будь то разработчики, инженеры, специалисты по обработке данных, ИТ-специалисты, облачные специалисты, специалисты по кибербезопасности... Настолько, что нехватка квалифицированной рабочей силы становится все более очевидной. В результате, в настоящее время эта нехватка квалифицированных кадров представляет собой основное препятствие на пути внедрения почти двух третей новых технологий для большинства предприятий, согласно исследованию компании Gartner. Руководители даже рассматривают этот недостаток как более серьезную проблему, чем затраты на внедрение новых технологий или риски безопасности. В связи с этим обучение кадров занимает важное место в амбициях развитых стран в области технологической конкурентоспособности. И здесь уместно напомнить план Эммануэля Макрона в этой части во Франции на 2030 год, который предусматривает выделение 2,5 миллиардов евро на набор персонала и обучение.

В этих условиях в ряде развитых стран в последние годы были зарегистрированы рекордные заказы на робототехнику. Так, в Северной Америке компании, стремясь поддерживать свою деятельность и оставаться конкурентоспособными, приобретают десятками тысяч промышленных роботов, причем каждый год больше, чем в предыдущие периоды, согласно докладу Ассоциации США по совершенствованию автоматизации (A3). С каждым годом все новые пользователи робототехники появляются в самых разных отраслях, таких как автомобилестроение, сельское хозяйство, строительство, электроника, пищевая промышленность, биологические науки, металлургия, складирование и другие.

Так, с недавнего времени в Сингапуре патрульный четырехколесный робот Ксавье выслеживает на улицах преступников.

В условиях, когда на сборочных линия автопроизводителей не хватает рабочих, там также весьма активно внедряется робототехника.

А Китай на днях объявил, что китайская робототехническая компания FAW и Volkswagen объединили усилия для строительства завода по производству автомобилей, управляемого человекоподобными роботами.

На заводе BMW в Спартанбурге, Южная Каролина, робот-гуманоид, который был создан для приготовления кофе, теперь демонстрирует навыки сборки автомобилей на заводе BMW.

Из-за нехватки рабочей силы Япония использует человекоподобных роботов для обслуживания железнодорожных путей. Оператор японской железнодорожной компании JR West с помощью камер дистанционно управляет мощными руками и кистями робота.

Другой робот-гуманоид высотой 40 футов с головой, похожей на Wall-E, на железнодорожных линиях Японии помогает восполнить дефицит рабочих рук и сократить количество несчастных случаев, таких как падения рабочих с высоты.

И таких примеров теперь очень много.