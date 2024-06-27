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vizir47
Разработанные в США сверхпроводящие кабели обеспечивают 10-кратную мощность
Стартап VEIR Массачусетского технологического института разработал инновационную технологию в области передачи электроэнергии, используя сверхпроводящие кабели и усовершенствованную систему охлаждения.

Согласно сообщениям американских СМИ, в Уоберне, штат Массачусетс, появилась новая технология передачи электроэнергии, которая обещает повысить эффективность распределения энергии без ущерба для визуального эффекта.  

Стартап VEIR, соучредителем которого является выпускник Массачусетского технологического института Тим Хайдел, разработал инновационную технологию в области передачи электроэнергии. В этом инновационном решении используются сверхпроводящие кабели и усовершенствованная система охлаждения, что позволяет увеличить пропускную способность по сравнению с традиционными линиями в пять-десять раз.

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MIT spinoff&#8217;s superconducting cables promise 10x power, reduced footprint

Как указывается, указанная разработка была осуществлена на фоне насущных глобальных потребностей в укреплении инфраструктуры передачи электроэнергии для интеграции возобновляемых источников электричества и повышения устойчивости сетей.

Инновации VEIR основаны на сверхпроводящих кабелях и усовершенствованной системе охлаждения. Это позволяет их линиям уже на начальном этапе обеспечивать мощность до 400 мегаватт, а в будущем планируется увеличить мощность еще больше.

“Мы можем использовать гораздо более высокие уровни мощности при гораздо более низком напряжении, и, таким образом, мы можем использовать такую же высокую мощность, но с гораздо меньшими габаритами, и, следовательно, можем преодолеть множество возражений общественности, а также барьеры в отношении размещения и выдачи разрешений”, - сказал Тим Хайдель.

Он также подчеркнул, что этот прорыв связан не только с увеличением мощности, но и с преодолением противодействия регулирующих органов и сообщества, которое в прошлом препятствовало реализации многих проектов по передаче электроэнергии. Особенно в таких регионах, как Америка и Европа, где новые системы распределения электроэнергии имеют решающее значение для интеграции возобновляемых источников энергии и повышения устойчивости сетей.

Так, потребность в расширении пропускной способности электросетей является насущной. Только в США более 10 000 проектов по возобновляемым источникам энергии стремятся подключиться к сетям, а на 2035 год намечены амбициозные цели по декарбонизации, поэтому спрос на надежную энергетическую инфраструктуру как никогда высок.

Том Хейдель подчеркивает, что традиционные способы увеличения пропускной способности электрической сети часто терпят неудачу, поскольку они сложны и сталкиваются с большим противодействием. “Построение объекта высокой мощности может занять десятилетие или больше, и есть уже немало примеров проектов, от которых пришлось отказаться, потому что есть так много оппозиции, или там слишком много сложностей, чтобы снять их с минимальными затратами”, - отметил он в пресс-релизе Массачусетского технологического института.

Стартап VEIR указывает, что его деятельность направлена не только на решение технических проблем, связанных с увеличением мощности передачи электроэнергии, но и на оптимизацию процесса развертывания.  Как указывается в пресс-релизе Массачусетского института, «благодаря использованию достижений в области сверхпроводящих кабелей и инновационных систем охлаждения, которые были разработаны Стивом Эшвортом в Лос-Аламосской национальной лаборатории, технология VEIR обещает повысить эффективность и надежность передачи электроэнергии на большие расстояния».

VEIR планирует запустить свой первый крупномасштабный пилотный проект к 2026 году. Он нацелен на обслуживание коммунальных компаний, центров обработки данных, промышленных объектов и разработчиков возобновляемых источников энергии в качестве ключевых клиентов. Первоначальная линейка продуктов попытается продемонстрировать впечатляющие возможности: мощность передачи достигает 400 мегаватт, а напряжение достигает 69 киловольт. В будущих версиях планируется дальнейшее расширение, в том числе возможность интеграции линий постоянного тока (DC) для повышения эффективности.

Том Хейдель с оптимизмом смотрит на более широкие последствия технологии VEIR, утверждая: “Практически каждый сценарий декарбонизации… предполагает, что для достижения значительного сокращения выбросов парниковых газов нам придется удвоить или утроить масштабы электросетей по всему миру”.

#сша #массачусетский технологический институт #инновационная технология #передача электроэнергии #стартап veir
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