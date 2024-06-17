Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Компания Thales в четыре раза увеличивает производство нарезных минометных 120-мм снарядов
Французская компания THALES намеревается увеличить выпуск на ее заводе в Ла-Ферте-Сен-Обен 120-мм нарезных боезарядов для минометов в четыре раза.

Французская компания THALES, занимающаяся, в том числе, производством снарядов, объявила об увеличении выпуска на ее заводе в Ла-Ферте-Сен-Обен, расположенном к югу от Орлеана, 120-мм нарезных боезарядов для минометов в четыре раза. Указанное решение было принято THALES в ответ на дополнительный заказ от французского министерства обороны, которое, по указанию президента Макрона, значительно усиливает в последний период  военную помощь Киеву, в том числе и поставку боеприпасов и французской военной техники для украинской армии.

https://theatrum-belli.com/wp-content/uploads/2024/06/Mortier-120-RT.jpg

реклама

Как отмечают в компании THALES, это увеличение производства боезарядов  происходит менее чем через два года после получения крупного заказа на несколько десятков тысяч 120-мм  снарядов, в частности, от Объединенной службы боеприпасов французской армии  (SIM - Service Interarmées des Munitions)  на  3000 снарядов, который затем в 2023 году был дополнен новым заказом на 15 тысяч таких же  снарядов.  Что касается нового заказа, то одна его треть составляет учебные боеприпасы, а две трети – для оснащения  120-миллиметровых минометов нарезными снарядами для минометной системы MEPAC, интегрированной в систему ATLAS наземной артиллерии. 

Как сообщается, компания THALES будет оказывать министерству обороны техническую помощь, в том числе в интеграции транспортных средств минометов, а также в обслуживании самих минометов и боеприпасов к ним. Если в 2023 году годовой выпуск заводом THALES в Ла-Ферте-Сен-Обен 120-мм снарядов составлял 20 000 боеприпасов, то к 2026 оду планируется увеличить их производств до более чем 80 000 боеприпасов в год. Поставки 120-миллиметровых снарядов по новому контракту будут осуществляться в период с 2024 по 2029 год, первая партия выйдет с завода в  последнем квартале 2024 года.

Как указывают в компании THALES, помимо завода в Ла-Ферте-Сен-Обен, на выполнение этого нового военного заказа на боеприпасы будут также нацелены малые и средние предприятия оборонно-промышленной и технологической базы партнеров THALES, в частности те, кто поставляет обработанные корпуса снарядов.

Французские военные эксперты отмечают значительные преимущества производимых THALES 120-мм нарезных боеприпасов с учетом того, что они единственные во Франции, которые обладают повышенными летальными характеристиками, эквивалентными 155-мм боеприпасам. 120-мм нарезной боеприпас THALES имеет 4,2 кг взрывчатого вещества,  что в два раза превышает количество у «гладкого» 120-мм боеприпаса. Кроме того, его точность в 3 раза выше, чем у гладкоствольного боеприпаса, благодаря гиростабилизации, обусловленной нарезной фактурой поверхности снаряда, и тому факту, что хвостовая часть заряда автоматически раскрывается после выхода снаряда из ствола миномета.

«Этот заказ на 120-миллиметровые нарезные боеприпасы соответствует плану наращивания потенциала компании, и мы прилагаем все усилия, чтобы удовлетворить эту потребность, сочетая производство с производительностью,» - говорит Эрве Дамманн, заместитель генерального директора по наземным и воздушным системам THALES. 

Как сообщается во французских СМИ в последнее время, не только компания THALES встала на путь значительного увеличения производства оружия и боеприпасов в этой стране, что в значительно степени может свидетельствовать о взятии Францией в соответствии с указаниями президента Макрона курса на расширение и усиление военно-промышленного производства, увеличение военной помощи Киеву.

#военные технологии #франция #франция и сво #120-мм нарезные снаряды для минометов #минобороны франции #французская компания thales
+
Написать комментарий (0)
Французская EOS Technology совершенствует технологию разработки роя беспилотников
Результаты выборов в Европарламент принесли поражение для Эммануэля Макрона
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно, на что способен принятый на вооружение новый истребитель F-15EX Eagle II
5
Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
7
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Утечка геймплея GTA 6 показала, что переключение между героями в игре будет почти мгновенным
4
В Подмосковье построят еще один крупный завод по производству спецтехники
+
Солнечная панель, установленная в 1992 году, сумела сохранить 79,5% своей первоначальной мощности
5
В западной прессе считают Lada Iskra обычным клоном Логана и типичной кражей чертежей
9
По мнению эксперта, проблемы с процессорами Intel невозможно решить на программном уровне
7
Минобороны: Российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Загорное
3
Мелони: Страны ЕС не будут «напрямую» участвовать в кредите для Украины на $50 миллиардов
1
Россия впервые за два года заняла место США по поставкам газа в Европу, укрепившись в роли лидера
4
Google Pixel 9 с Tensor G4 прошел тесты Geekbench 6
2
КамАЗ разработал свою собственную автоматическую коробку передач
1
Израиль представил новый "блуждающий" беспилотник Orbiter 2 LM
+
Microsoft рекомендует не бояться переходить с Windows 10 на Windows 11 и развенчивает «мифы»
10
В Японии представили технологию изменения голоса, которая преобразует крик в спокойный тон
1
ВМС США отслеживали российскую атомную подводную лодку у своих берегов
1
Бывшая сотрудница Neuralink подал на компанию в суд, утверждая, что ей приходилось работать с болеющими герпесом обезьянами
5
AFOX представляет три новые модели Radeon RX 6x50 спустя более двух лет после запуска серии
1
Украинцев предупредили, что ситуация в энергосистеме будет усугубляться
1

Популярные статьи

Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
9
Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
45
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
6
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
45
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
38
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
18
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
2
Мое мнение о сериале Fallout
21
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
12
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
105

Сейчас обсуждают

Сергей Медков
21:28
Кароч, чтмба,ты дно, на вопросы по существу не отвечаешь. Запомни, ты что, как человек что и уважения ты н когда не заслужить, ни в одном обществе
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
Илья Денисов
21:25
Не знаю я просто в целом не любитель долго говорить по телефону редко коротко быстро и по делу
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
Максим Соколовский
21:24
Не краежоп, а экономный? Большой удачи на 16 посидеть. Не забудь столько же файла подкачки выделить.
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
VAKT
21:12
В EDGE это давным-давно есть, что на десктопе, что на мобилке - где я им (чтением) и пользуюсь в дороге за рулём.
Google Chrome добавляет функцию чтения вслух содержимого просматриваемых веб-сайтов
Dark_Cloud
21:11
Свитч - это устройство для доступа к библиотеке игр нинтендо. Прекратите доступ к этим играм - и свитч превратится в бесполезный кусок пластика. Вот сейчас пытаются создать бесполезный кусок пластика....
Минпромторг приступил к поиску подрядчиков, способных выпустить отечественную игровую приставку
Вячеслав Безруков
21:09
Деточка узбагося я больше не буду брать интел потому что там недоядрами а ам5 бесполезен
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
FelsheR-BANZzZzZz
21:06
По ходу саммита решили украину снова переименовать.
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
beltar
21:06
Если у тебя от пиратских игр вирусы, то ты альтернативно интеллектуален. За годы поймал вирус, видимо, майнер, всего 1 раз, и то по глупости, т. к. были основания подозревать. На торрентах вирус будет...
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
Колючка
21:05
сделай деанан зелота и зустаха
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
beltar
21:04
Если ты не отключаешь обновления, то кто тебе доктор? А не настраивают особо, т. к. на машине с 8-32 Гб ОЗУ выигрыша никакого нет. Это на Win 95 надо было ставить один цвет экрана вместо обоев, т. к. ...
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем