Французская компания THALES намеревается увеличить выпуск на ее заводе в Ла-Ферте-Сен-Обен 120-мм нарезных боезарядов для минометов в четыре раза.

Французская компания THALES, занимающаяся, в том числе, производством снарядов, объявила об увеличении выпуска на ее заводе в Ла-Ферте-Сен-Обен, расположенном к югу от Орлеана, 120-мм нарезных боезарядов для минометов в четыре раза. Указанное решение было принято THALES в ответ на дополнительный заказ от французского министерства обороны, которое, по указанию президента Макрона, значительно усиливает в последний период военную помощь Киеву, в том числе и поставку боеприпасов и французской военной техники для украинской армии.

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Как отмечают в компании THALES, это увеличение производства боезарядов происходит менее чем через два года после получения крупного заказа на несколько десятков тысяч 120-мм снарядов, в частности, от Объединенной службы боеприпасов французской армии (SIM - Service Interarmées des Munitions) на 3000 снарядов, который затем в 2023 году был дополнен новым заказом на 15 тысяч таких же снарядов. Что касается нового заказа, то одна его треть составляет учебные боеприпасы, а две трети – для оснащения 120-миллиметровых минометов нарезными снарядами для минометной системы MEPAC, интегрированной в систему ATLAS наземной артиллерии.

Как сообщается, компания THALES будет оказывать министерству обороны техническую помощь, в том числе в интеграции транспортных средств минометов, а также в обслуживании самих минометов и боеприпасов к ним. Если в 2023 году годовой выпуск заводом THALES в Ла-Ферте-Сен-Обен 120-мм снарядов составлял 20 000 боеприпасов, то к 2026 оду планируется увеличить их производств до более чем 80 000 боеприпасов в год. Поставки 120-миллиметровых снарядов по новому контракту будут осуществляться в период с 2024 по 2029 год, первая партия выйдет с завода в последнем квартале 2024 года.

Как указывают в компании THALES, помимо завода в Ла-Ферте-Сен-Обен, на выполнение этого нового военного заказа на боеприпасы будут также нацелены малые и средние предприятия оборонно-промышленной и технологической базы партнеров THALES, в частности те, кто поставляет обработанные корпуса снарядов.

Французские военные эксперты отмечают значительные преимущества производимых THALES 120-мм нарезных боеприпасов с учетом того, что они единственные во Франции, которые обладают повышенными летальными характеристиками, эквивалентными 155-мм боеприпасам. 120-мм нарезной боеприпас THALES имеет 4,2 кг взрывчатого вещества, что в два раза превышает количество у «гладкого» 120-мм боеприпаса. Кроме того, его точность в 3 раза выше, чем у гладкоствольного боеприпаса, благодаря гиростабилизации, обусловленной нарезной фактурой поверхности снаряда, и тому факту, что хвостовая часть заряда автоматически раскрывается после выхода снаряда из ствола миномета.

«Этот заказ на 120-миллиметровые нарезные боеприпасы соответствует плану наращивания потенциала компании, и мы прилагаем все усилия, чтобы удовлетворить эту потребность, сочетая производство с производительностью,» - говорит Эрве Дамманн, заместитель генерального директора по наземным и воздушным системам THALES.

Как сообщается во французских СМИ в последнее время, не только компания THALES встала на путь значительного увеличения производства оружия и боеприпасов в этой стране, что в значительно степени может свидетельствовать о взятии Францией в соответствии с указаниями президента Макрона курса на расширение и усиление военно-промышленного производства, увеличение военной помощи Киеву.