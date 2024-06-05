Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире солнечную электростанцию. Она расположена в СУАР и обладает мощностью 6,09 млрд кВтч в год.

Китай подключил к своей энергосистеме крупнейшую в мире солнечную электростанцию на северо-западе Синьцзяна. Электростанция занимает площадь в 200 000 акров и, как сообщается, вырабатывает 6,09 млрд кВтч в год. Общей мощности этой станции хватит на целый год небольшой стране. В частности, как указывается, этого более или менее достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией Люксембург в течение года.

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Новая электростанция находится в пустыне недалеко от столицы региона Урумчи и управляется китайской государственной энергетической строительной корпорацией.

Синьцзян малонаселен и богат солнечными и ветровыми ресурсами. Это делает его идеальным местом для размещения крупных баз возобновляемой энергетики, которые передают большую часть своей энергии на большие расстояния к густонаселенному восточному побережью Китая. Новая солнечная электростанция мощностью 5 ГВт запущена в эксплуатацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китайской Народной Республики. Этот район расположен на северо-западе страны и служит перекрестком между Центральной и Восточной Азией.

СУАР является крупнейшей провинцией Китая по площади и 8-м по величине территориальным образованием в мире. Его площадь составляет более 620 000 квадратных миль (397 миллионов акров), а население - около 25 миллионов человек. СУАР граничит с Афганистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Монголией, Пакистаном, Россией, Таджикистаном и Индией.

Согласно переписи населения, проведенной в 2020 году, численность населения Урумчи составит 4 миллиона человек. Урумчи является вторым по величине городом на северо-западе Китая после Сианя и крупнейшим городом в Центральной Азии по численности населения. С 1990-х годов в Урумчи отмечалось значительное экономическое развитие и в настоящее время этот город функционирует как региональный транспортный узел, а также культурный, политический и коммерческий центр.

Новая электростанция - единственная новейшая разработка в регионе. Это еще больше укрепляет растущую мощь Китая в области производства солнечной энергии.

Данные, опубликованные Национальным энергетическим управлением Китая в прошлом году, показали, что в 2023 году мощности по производству солнечной электроэнергии в стране выросли на внушительные 55,2 процента. Цифры свидетельствуют о том, что за год Китай выработал более 216 гигаватт солнечной энергии.

По данным сервиса отслеживания солнечной энергии Global Energy Monitor, два крупнейших действующих солнечных объекта ранее располагались на западе Китая. Это были солнечный проект компании Longyuan Power Group в пустыне Нинся-Тенггели и солнечный комплекс Golmud Wutumeiren компании China Lüfa Qinghai New Energy мощностью по 3 ГВт.

Китай стремится достичь максимального сокращения уровня выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году. Для достижения этих целей правительство обязалось построить 1200 ГВт возобновляемых источников энергии к 2030 году. Новая электростанция является частью этой амбициозной цели и обеспечивает достаточный объем энергии, необходимой для ее достижения.

При таких темпах Китай намерен достичь своей цели с впечатляющим опережением графика на пять лет. Значительный рост солнечной энергетики также сопровождается увеличением мощностей по производству энергии из ветра на 20,7 %, что свидетельствует о приверженности страны экологически чистой энергетике.