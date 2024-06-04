На Международной аэрокосмической выставке 2024 в Берлине, компания Airbus представляет революционную концепцию беспилотника поддержки боевых самолетов Wingman.

На запланированной с 5 по 9 июня в Международном конгресс-центре ICC Международной аэрокосмической выставке (ILA) в Берлине, компания Airbus собирается представить свою последнюю инновацию - концепцию Wingman. Как заявляют эксперты, этот беспилотник, который будет выполнять роль ведомого в военной авиации, открывает новую эру беспилотных летательных аппаратов поддержки, предназначенных для расширения возможностей боевого самолета.

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В военной авиации ведомый - это пилот другого воздушного судна, который обеспечивает защиту и поддержку ведущему пилоту. Концепция Wingman от Airbus развивает эту идею, представляя беспилотный летательный аппарат истребительного типа, который работает под управлением пилота на пилотируемых боевых самолетах, таких как Eurofighter. Этот беспилотный летательный аппарат будет выполнять задачи повышенной опасности, которые могут представлять угрозу для самолетов, предназначенных только для пилотов.

Модель Wingman в соотношении 1:1 будет представлена на выставке ILA и приравнена к “шоу-кару” в автомобильной промышленности, демонстрируя предполагаемые возможности, включая малозаметность, интеграцию вооружения, передовые датчики, возможности подключения и решения для совместной работы. Как указывает компания Airbus, несмотря на то, что не все представленные функции могут пока быть запущены в производство, модель служит основой для разработки требований к будущим поколениям беспилотных летательных аппаратов Wingman. Поэтому новому концепту предстоит пройти долгий путь, прежде чем он поднимется в небо

Майкл Шеллхорн, генеральный директор Airbus Defence and Space, подчеркнул заинтересованность ВВС Германии в беспилотных летательных аппаратах для поддержки полетов пилотируемых истребителей до того, как будущая система боевой авиации начнет функционировать в ближайшие два десятилетия. “Наша концепция Wingman - это решение проблемы, - сказал Шеллхорн в заявлении Airbus перед открытием ILA. - Мы продолжим развивать и доводить до совершенства эту модель, чтобы в конечном итоге предложить ВВС Германии доступное по цене решение с характеристиками, необходимыми для максимального эффекта и увеличения мощи парка истребителей к 2030-м годам”.

Задачи ведомого будут варьироваться от разведки до поражения наземных или воздушных целей высокоточными боеприпасами или ракетами, и все это под управлением пилотов пилотируемых самолетов, выступающих в роли “командных истребителей”. Эти пилоты сохраняют за собой право принимать окончательные решения, одновременно получая выгоду от защиты беспилотных систем и сниженного риска.

Одним из ключевых направлений концепции Wingman является недорогое увеличение боевой массы, позволяющее военно-воздушным силам противостоять силам противника в конфликтах с равными или почти равными силами. Как заявляется, это нововведение знаменует собой значительный шаг вперед в военной авиации, обещая расширить возможности выполнения задач и повысить оперативную эффективность в будущих боевых сценариях.

Указанной презентацией концепта Wingman компания Airbus явно стремится демонстрировать эволюцию аэрокосмических технологий и открытие новой эры беспилотных летательных аппаратов поддержки, которые способны революционизировать военные операции.