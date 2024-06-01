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vizir47
Япония, Франция и Германия совместно разрабатывают электромагнитную пушку
30 мая Япония, Франция и Германия заложили дополнительную основу для укрепления партнерства в области разработки электромагнитных пушек, подписав техническое задание (TOR) для дальнейшего сотрудничества в этой области.

Япония, Франция и Германия 30 мая заложили дополнительную основу для укрепления партнерства в области разработки электромагнитных пушек, положив начало давнему сближению. «Каждое из трех министерств обороны подписало техническое задание (TOR), открывающее путь для сотрудничества в области технологий электромагнитных пушек», приветственно отметил центральный участник в разработке европейского решения - франко-германский исследовательский институт в Сен-Луи (ISL) подписание TOR тремя странами. TOR устанавливает руководящие принципы, которые позволят сотрудничать в исследованиях, разработках, испытаниях и оценке электромагнитных пушек, способствуя обмену информацией и организации технических совещаний в рамках четверки, сформированной военными министерствами трех стран и ISL.

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Сложная и все еще находящаяся на экспериментальной стадии, электромагнитная пушка (EMRG) уже давно находится на прицеле многих армий благодаря своей способности запускать снаряд со скоростью более 2000 м/с  на дальность до 200 км. Такие характеристики этой пушки, как скорость и дальность стрельбы, делают указанное оружие идеальным кандидатом для огневой поддержки и противовоздушной обороны завтрашнего дня.

Министерство обороны Японии, после подписания TOR выразило надежду использовать эти руководящие принципы для работы «по быстрому развертыванию электромагнитных пушек с целью ускорения наращивания оборонного потенциала Японии».

Связи между ISL и Японией активно развиваются в последнее время. Так, в середине апреля делегация японского агентства по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) посетила Эльзас, чтобы сосредоточиться на «электромагнитном рельсотроне» (EMRG). Команда ISL ранее посетила территорию Японии, чтобы воочию убедиться в опыте ATLA. Являясь пионером в этой области, в октябре прошлого года ATLA показала, что успешно провела стрельбу из электромагнитной пушки с испытательного судна JS Asuka.

Указанное сближение трех стран происходит на фоне начала нового этапа европейской работы по этому вопросу. Финансируемый FEDef и являющийся продолжением успеха PILUM, проект THEMA  был запущен 1 декабря 2023 года с целью ускорения  внедрения демонстратора с 2028 года. Его 18 европейских игроков, возглавляемых KNDS France, получают грант в размере почти 15 миллионов евро от Европейского оборонного фонда.

 Как отметили   в конце 2023 года европейские участники разработки EMRG, после тридцати месяцев исследований, проведенных при поддержке Европы на сумму 1,5 млн евро, семь промышленных и партнерских лабораторий продемонстрировали «значительный прогресс» по каждому из трех основных компонентов EMRG: собственно ствола, его снарядов, системы энергообеспечения. «Результаты превзошли ожидания», - приветствует ISL. Со стороны ствола высокие температуры и трение, возникающие при каждом выстрелер, могут быть компенсированы износостойким покрытием, что увеличивает срок службы ствола. Результатом успешных исследований также стали концепция ствола и идеи подачи боеприпасов и прицеливания, адаптированные к потребностям РСЗО.

Удалось также продвинуться вперед в разработке предварительной концепции сверхскоростного снаряда, достигающего 6 Маха, и, в частности, в его устойчивости к ускоряющим силам и создаваемым тепловым нагрузкам, отметил ISL.

Сложный вопрос энергообеспечения также изучался в нескольких направления, таких как емкостное и индуктивное питание. «Оценка жизненного цикла, проведенная для концепции емкостной энергии, показала, что в конкретных сценариях эксплуатации плотность энергии импульсной энергетической системы была примерно на 25 % выше номинальных значений, указанных в технических характеристиках производителя», - отмечает ISL. Проведены работы и над другим решением, а именно над генератором XRAM, «который основан на индуктивном накоплении магнитной энергии в относительно небольшом объеме». Из этого следует концептуальное предложение по интеграции технологии XRAM на судне.

«Из-за значительно более высоких скоростей снаряда, которых может достичь EMRG по сравнению с обычной артиллерией, возможны дистанции поражения 200 км и более», - заключает ISL, попутно подтверждая осуществимость такой системы  европейцами.

Как отметили европейские эксперты, первые достижения исследований послужат основой для продвижения вперед в рамках Дорожной карты, разработанной до 2035 года. Следующий этап проекта "Технология для электромагнитной артиллерии" (THEMA), выбранного в июне 2022 года, будет связан с объединением всех его участников, причем не только в Европе, но и за ее пределами, чтобы  обеспечить в 2028 году испытание демонстратора на полигоне.  

Дополнительную активность на этом направлении предпринимает в последнее время Франция. В частности, электромагнитная пушка, включенная в инновационный раздел французского закона о военном планировании на 2024-2030 годы становится одним из компонентов будущей основной наземной боевой системы (MGCS), напомнил недавно министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорну.

 

#германия #япония #франция #emrg #разработка электромагнитной пушки
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