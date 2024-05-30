Компания Ursa Major объявила об успешном завершении наземных испытаний своего нового гиперзвукового ракетного двигателя Draper для гиперзвуковых и космических применений.

Американский ракетный стартап Ursa Major объявил об успешном завершении наземных испытаний своего нового гиперзвукового ракетного двигателя Draper на собственном заводе в Бертуде, штат Колорадо. Двигатель запускался более 50 раз, причем каждое испытание длилось всего несколько секунд.

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Как сообщается, этот новый жидкостный двигатель тягой 4000 фунтов разрабатывается и испытывается в рамках контракта с Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) с учетом широкого спектра применений, таких как гиперзвуковая защита, космические двигатели.

Компания объявила о разработке этого двигателя в мае прошлого года и достигла планировавшегося результата значительно раньше запланированного срока. “Мы в восторге от того, как быстро продвигается программа разработки, и с нетерпением ожидаем создания двигателя для гиперзвуковых и космических применений в ближайшие годы”, - сказал Брэд Аппель, технический директор Ursa Major, в заявлении для прессы.

Двигатель Draper использует комбинацию топлива, состоящую из перекиси водорода и керосина, которые можно хранить при температуре окружающей среды, в отличие от криогенного топлива, для сохранения жидкого состояния которого требуются чрезвычайно низкие температуры. Эта особенность упрощает обращение с топливом, сокращая логистические сложности и затраты. Как отмечается в сообщениях Ursa Major, способность двигателя использовать сохраняемое в течение длительного времени топливо делает его идеальным для использования в космических двигателях, таких как лунные аппараты.

Одновременно Ursa Major подчеркивает, что одной из других ключевых особенностей Draper является то, что это “двигатель с замкнутым каталитическим циклом”. Согласно SpaceNews, двигатель может либо отказаться от использования керосина и работать исключительно на разложившейся перекиси водорода, либо он может работать как на перекиси водорода, так и на керосине.

Конструкция двигателя Draper обеспечивает баланс мощности и топливной экономичности, что делает его высокоэффективным при маневрировании в космосе, позволяет ему выполнять перемещения без использования дополнительного количества топлива. В связи с тем, что у большинства спутников топливо заканчивается преждевременно, даже если их системы исправны, двигатель Draper может решить эту проблему. Это, как подчеркивается, может расширить возможности спутников и космических аппаратов для проведения более длительных наблюдений, сбора большего объема данных или изменения местоположения.

Согласно пресс-релизу компании Ursa Major, применение этого движка также может быть использовано для противоспутниковых систем в стратегических военных целях. “Поскольку такие противники, как Россия и Китай, разрабатывают противоспутниковые системы, потребность в оборонительных технологиях будет продолжать расти. И в этих условиях двигательная установка Draper предназначена для принятия ответных мер”, — говорится в пресс-релизе Ursa Major.

В сообщениях компании также указывается, что Draper использует конструктивное наследие двигателя Hadley производства Ursa Major. Он сохраняет в себе возможности управления дроссельной заслонкой жидкостных двигателей.

Перед своим практическим применением движок Draper пройдет дополнительные испытания и доработку, однако компания Ursa Major пока не раскрывает временные рамки таких работ.