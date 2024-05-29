В ближайшее время во французскую армию может поступить новый армейский шлем TAP F3+, который будет не только меньшего веса, но и сможет обнаруживать источник стрельбы и беспилотники.

Разработанный службой комиссариата вооруженных сил (SCA) Франции через CIEC (Объединенный центр поддержки комиссариата по оборудованию, бывший CESCOF) вместе с технической секцией Сухопутных войск (STAT), шлем F3 заявляется во Франции как один из важнейших компонентов программы «,оец 2020».

Являясь продолжением шлема FELIN (со встроенным снаряжением и связью), F3 обеспечивает защиту от осколков и пуль калибра 9 мм благодаря арамидной оболочке. Кроме того, согласно SCA, имея большую «поверхность для подвешивания дополнительного оборудования», он также оснащен «функциональными креплениями», которые, как указывают французские СМИ, «значительно» увеличивают использование им различных аксессуаров, таких как бинокли ночного видения. И, следовательно, «боеспособность бойца».

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В рамках проекта «Centurion», запущенного Генеральным управлением вооружений (DGA) в 2019 году с целью создания «экосистемы поддержки и финансирования, посвященной инновациям для бойца», новый шлем может вскоре поступить на вооружение французской армии.

На последней выставке VivaTech DGA представила шлем TAP F3+, который призван сохранить «биомеханические и физиологические возможности» пехотинца без малейшего ущерба для его баллистической защиты.

Для этого, благодаря решению, разработанному группой MSA, указанный шлем изготовлен из сверхвысокомолекулярных полиэтиленовых волокон (UHMWPE), а не из кевлара, что позволяет добиться уменьшения его веса примерно на 30% по словам инженера DGA. «Это позволяет улучшить общую работоспособность пехотинца и его когнитивную нагрузку», - сказал он.

Помимо значительно меньшей массы по сравнению с массой шлема F3, TAP F3+ может быть оснащен системой SLAC (системой акустического определения местоположения бойца), разработанной франко-немецким исследовательским институтом в Сент-Луисе и компанией Metravib Defence. Прикрепленное к верхней части TAP F3+, это устройство позволяет определять источник выстрела и обнаруживать беспилотные летательные аппараты, в частности, с помощью акустических датчиков типа MEMS, соединенных с антенной, а также с вычислительным блоком.

Согласно заверениям DGA, SLAC улучшит «способность бойца защищать себя в более сложной боевой обстановке», в то же время позволяя ему «более точное обнаруживать возможные угрозы, в частности, в виде источника стрельбы противника или его беспилотники».