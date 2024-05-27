В целях борьбы с электромагнитными атаками противника, в США создана палатка Фарадея - CYBERCYLENT. Как заявляет ее производитель - американская компания Mission Darkness, CYBERCYLENT обеспечивает защиту военного уровня от электромагнитных воздействий.

По мнению американских военных экспертов, одной из серьезных современных угроз может быть электромагнитная атака, нацеленная на инфраструктуру страны, которая приводит к отключению электричества, интернета и других жизненно важных систем. По данным Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США, атака электромагнитными импульсами “может повредить значительную часть критически важной инфраструктуры страны, включая электросеть, коммуникационное оборудование, системы водоснабжения и канализации, а также виды транспорта”. Более того, последствия такой атаки могут нарастать как снежный ком, начавшись в одном критически важном секторе и распространяясь на другие, начиная с географического района, где она произошла, затрагивая миллионы людей и предприятий. При этом указывается, что одним из наихудших вариантов развития такой атаки может быть взрыв ядерного оружия, который способен надолго вывести из строя ключевую инфраструктуру. Также могут быть затронуты такой атакой специализированные и обычные боеприпасы или неядерные устройства с направленной энергией. Эксперты при этом указывают, что естественное геомагнитное возмущение, вызванное суровой космической погодой или выбросом корональной массы на Солнце, также может привести к эффектам, сходным с электромагнитной атакой.

Для защиты от подобных угроз американская компания Mission Darkness представила свои изделия и недавно созданную так называемую палатку Фарадея CYBERCYLENT.

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В частности, указывается, что CYBERCYLENT обеспечивает защиту военного уровня от электромагнитных воздействий транспортные средства.

“Недавний конфликт между Израилем и Ираном вызвал публикации, предполагающие, что обе стороны обладают электромагнитным оружием и могут рассмотреть возможность его применения”, - указал генеральный директор компании Mission Darkness Райан Джуди, который основал компанию Mission Darkness в 2015 году. Он также напомнил об инциденте с китайским воздушным шаром, который, по некоторым американским данным, якобы мог быть оснащен электромагнитным оружием. Райан Джуди считает, что, “выводя из строя энергосистемы, сети связи, транспортную и другую критически важную инфраструктуру, электромагнитная атака может немедленно парализовать общество, не приводя к немедленной гибели людей”.

В этой связи Райан Джуди считает, что созданная компанией Mission Darkness так называемая палатка Фарадея - CYBERCYLENT является неплохой защитой, она может быть применима и к другим устройствам, которые нуждаются в защите от электромагнитного излучения (ЭМИ).

Известно, что в палатке используются специальные материалы и технологии изготовления, принципы клетки Фарадея. По сути, это ограждение, которое блокирует определенные электромагнитные поля. В этих целях в палатке CYBERCYLENT используется ткань TitanRF Faraday из металлизированных волокон, которая обладает высокой электропроводностью и играет ключевую роль в защите от ЭМИ. Волокна в ткани могут проводить электричество и создавать электромагнитный экран. Если ЭМИ попадет в палатку, ткань перераспределит электрический заряд по ее внешней поверхности, что нейтрализует электромагнитные поля внутри, создаст барьер, который предотвратит проникновение электромагнитных волн внутрь, защищая любые устройства, хранящиеся там.

Сообщается, что палатка блокирует широкий спектр радиосигналов, включая Wi-Fi, Bluetooth, сигналы сотовой связи (5G), GPS, RFID, NFC и радиосигналы в диапазоне от низких частот до 40 ГГц. Как объяснил Райан Джуди, конструкция палатки CYBERCYLENT создает непрерывный токопроводящий барьер, окружающий защищаемые предметы. “Точность ее конструкции гарантирует отсутствие зазоров, швов или незащищенных отверстий, через которые могли бы проникать электромагнитные волны”, - поделился он. Такой тип полного ограждения является ключевым в обеспечении эффективной защиты от электромагнитной угрозы.

Еще одним аспектом ее качества и конструкции, который делает палатку хорошо подходящей для этой задачи, называется обеспечиваемое ею затухание электромагнитных волн, снижающее их силу.

Как написал Райан Джуди, “свойства ткани были протестированы в лабораторных условиях на соответствие стандартам MIL-STD-188-125, гарантируя, что палатка обеспечивает защиту военного уровня”. Палатка CYBERCYLENT будет работать практически с любым транспортным средством, электрическим или работающим на газе.

Установка палатки CYBERCYLENT не займет много времени — всего около 30 минут. Компания Mission Darkness самостоятельно разработала все разъемы, опоры и необходимые приспособления, чтобы обеспечить простоту сборки. В зависимости от размера, палатка поставляется в двух или трех жестких чехлах на колесиках, готовых к транспортировке. Во многом это связано также с тем, что в отличие от других представленных на рынке подобных палаток, в основе которых лежат стальные или алюминиевые конструкции, опоры палатки CYBERCYLENT изготовлены из углеродного волокна. Это значительно снижает вес палатки и облегчает ее перемещение.