Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Разработан механизм, использующий способность улитки для передвижения роботов-скалолазов
Исследователи из Бристольского университета разработали механизм скользящего всасывания, использующий принцип передвижения улиток, что позволяет значительно расширить сферу использования роботов.


Исследователи из лаборатории робототехники Бристольского университета разработали эффективный механизм, использующий способность улиток перемещаться, в том числе и по вертикальной стене. Они оснастили робота технологией скользящего всасывания, которая позволяет ему скользить по воде с использованием заменителя слизи улитки, которая одновременно служит клеем.

реклама

Snail-inspired mechanism enables low-cost, high-payload climbing robots


С помощью всего лишь одной присоски такие роботы-улитки могут   уверенно скользить по поверхности, используя эффективный механизм передвижения на липучках, и обладать большой грузоподъемностью. Секреция слизи, которая снижает трение и увеличивает всасывание, необходима для того, чтобы улитки могли скользить при всасывании. Учитывая важность слизи в механизме скользящего всасывания, исследователи использовали воду в качестве недорогой, легкодоступной и гигиеничной замены настоящей слизи, чтобы облегчить скольжение робота при сохранении всасывания. Они сконструировали мехатронную систему робота, оптимизировали материалы, из которых изготовлена присоска, и продемонстрировали ее эффективность, транспортируя 200-граммовый груз и обходя препятствия.

По словам исследователей Бристольского университета, подтвержденным видеодемонстрацией, скользящий всасывающий механизм позволяет легкому роботу, весом всего 96 г, перемещаться вертикально и вверх ногами с высокой скоростью, совершая, например, поворот на 53° в секунду и перемещение на 19 мм в секунду. При этом была продемонстрирована способность такого робота нести значительную полезную нагрузку (протестировано перемещение   груза в 1 кг, теоретически он может достигать 5,03 кг), в десятки раз превышающую его собственный вес. Этот метод также не требует энергии для поддержания адгезии.

“Благодаря работе робота-всасывателя со скольжением мы продемонстрировали, что он обеспечивает низкое энергопотребление, высокую эффективность сцепления и безопасность, высокую грузоподъемность и низкую сложность, оставляя при этом только быстро испаряющийся водяной след”, - сказал Тяньци Юэ, ведущий автор указанной разработки.

Новый метод увеличивает число способов передвижения роботов. Исследователи утверждают, что скользящее всасывание обеспечивает недорогой, энергоэффективный, удобный и экологически чистый метод передвижения на водяной основе. Они заявляют, что такой инновационный  подход к способам передвижения роботов обладает значительным потенциалом для применения в альпинистских роботах, роботах для наружного осмотра и в роботизированном транспорте. “Самое интересное открытие нашего исследования заключается в том, что предложенный скользящий всасывающий механизм является новой стратегией чистого лазания и значительно продвинет разработку роботов-скалолазов следующего поколения”, - говорится в заявлении  Тяньци Юэ.

Подробности исследования команды были опубликованы в журнале Nature Communications. Как отмечают эксперты роботопроизводства, стратегия сцепления позволяет роботам захватывать предметы, манипулировать ими и карабкаться по ним, создавая силы притяжения между объектами и поверхностями. Различные методы адгезии для лазающих роботов включают всасывание, электромагнитную адгезию, адгезию геккона и электроадгезию.

Однако, как указывают эксперты, более высокая сила сцепления увеличивает трение между клеевой накладкой и основанием. Чтобы справиться с этим трением, роботы-скалолазы должны использовать множество клейких накладок, которые периодически отсоединяются, перемещаются и снова прикрепляются, что напоминает дискретное движение “при ходьбе”. Этот подход имеет ряд недостатков: частое разрушение и восстановление силы сцепления; сложные, тяжелые конструкции передачи; потеря энергии при изменении положения прокладки; снижение общей силы сцепления при перемещении из-за отсоединения некоторых прокладок.

Кроме того, исследователи подчеркивают, что нынешняя конструкция позволяет пока скользить только по гладким поверхностям. Шероховатые поверхности снижают производительность из-за протечек и повышенного трения, но улучшают сцепление, предотвращая проскальзывание. Как указывается, в будущем в конструкцию может быть включен небольшой вакуумный насос для предотвращения протечек на неровных поверхностях, что сделает его более энергоэффективным, чем обычные роботы для лазания по стенам. 

Робот-всасыватель также не сможет скользить по ступенькам, но ожидается, что будущие версии с несколькими присосками смогут найти и здесь решение. В частности, добавление датчиков может обеспечить точное и автономное перемещение. Кроме того, высказывается мнение, что использование супергидрофобных покрытий на присосках может предотвратить скольжение на мокрых участках.

#сша #инновации #лаборатория робототехники бристольского университета #роботы-скалалазы
+
Написать комментарий (0)
Пентагон: Украинские дроны вывели из строя 14% НПЗ на территории России
The New York Times: США могут вывести в космос противоспутниковые системы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появилась фотография с системой Patriot предположительно в Китае
1
Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
38
Первые девять российских перспективных лайнеров МС-21 будут поставлены авиакомпаниям уже в следующем году
12
Need for Speed ​​Underground обновлена модом с полной трассировкой лучей
7
Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
+
Хакеры показали рабочий способ взлома PlayStation 4 при помощи телевизора LG с технологией Smart TV
6
The New York Times: НАТО всё ближе к принятию решения по отправке войск для обучения ВСУ
2
Геоинженерный эксперимент остановлен из-за проблем с безопасностью для здоровья граждан
+
Появилось видео распаковки выходящего на днях смартфона Poco F6 Pro
+
В Санкт-Петербурге отказываются от европейских авто
1
Чем опасен отказ сотовых операторов от сетей 3G, и кто пострадает в ходе экономии и оптимизации
2
TP-Link представила новый маршрутизатор BE7200 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7
1
ВС РФ захватили в качестве трофея редкую роботизированную платформу THeMIS
+
Новая игра Valve называется Deadlock — это смесь Dota 2, Team Fortress 2 и Overwatch 2
+
Надежды на адекватность не оправдались: Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных сервисов
+
Стартовало производство модернизированного электропоезда ЭП2ДМ с полностью российскими комплектующими
+
Поставщики автокомпонентов насторожились после повышения таможенных пошлин США на ввоз китайских электромобилей
2
Перед выходом настольных процессоров Ryzen 9000 компания AMD снижает цену на Ryzen 7 7800X3D
6
«АвтоВАЗ» потратил 330 млн рублей на модернизацию производства — теперь «Нивы» будут собирать быстрее
2
Китай планирует создать предприятие по переработке кухонных пищевых отходов в топливо для судов
+

Популярные статьи

Al Mayadeen: БРИКС готова предложить альтернативу в случае краха доллара
9
Издеваюсь с пристрастием над GPT Chatbot
3
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
48
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
23
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
35
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
7
Топ-7 процессоров на 2024 год
45
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
70
Мое мнение о Skull and Bones на PC (Eurogamer)
4
О доисламской истории Ближнего Востока
3

Сейчас обсуждают

結衣 Nakamura
11:39
какой же выбрать блок )
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
Krajtos
11:37
даже заголовок уже не в состоянии написать грамотно
Первая суперъяхта с водородным и дизельным двигателями спущена на воду в Нидерландах
Чато- - -Бот
11:33
>...То есть, за 220-250 баксов можно собрать системный блок без алибазара с производительностью и возможностями выше чем у Xbox series S. Но лучше добавить немного денежки и перейти на нормальную игро...
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
Китя
11:28
Вот видишь шаришь в 2К и 4К уже разница не настолько велика от 3D кэша.
Топ-7 процессоров на 2024 год
Валерий Белкин
11:26
Все переносим переносим. Мне кажется нам лапшу на уши вешают.
Первые девять российских перспективных лайнеров МС-21 будут поставлены авиакомпаниям уже в следующем году
Eppius
11:24
Василюк умудрялся эти 2.5 года совершать регулярные боевые вылеты?
The New York Times: США могут вывести в космос противоспутниковые системы
lesik78
11:24
Техпроцесс?
Зеленский назвал «в целом контролируемой» ситуацию в Харьковской области
Андрей Пупкин
11:22
Ну по возрасту отличий пока не вижу
Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт
Eppius
11:18
Ну ничего. мы подождем и пока поездим на своих бензиновых ламборджини
Lamborghini пока не готова к быстрому переходу на электрокары
nonses84
11:14
14% , писака, ты хоть представляешь масштаб этих 14% в России? Они максимум достают в окрестностях границы с Украиной, да и то не везде удачно, а ты пишешь про 14%🤦
Пентагон: Украинские дроны вывели из строя 14% НПЗ на территории России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем