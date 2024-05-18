Согласно сообщениям американских СМИ, перед предстоящим запланированным ротационным развертыванием Сил специального назначения армии США, одно из подразделений пройдет спецподготовку по использованию беспилотников, возможно, на Украине.

Как сообщает специализированное по военной тематике американское издание The War Zone, перед предстоящим запланированным ротационным развертыванием Сил специального назначения армии США, известных широкой публике как "Зеленые береты", одно из подразделений пройдет специализированную подготовку по использованию беспилотных летательных аппаратов, в том числе, возможно, на Украине. Как указывает издание, такое обучение подготовит их к тому, чтобы они могли использовать полученные там навыки для защиты сил во время передового развертывания в опасных местах.

реклама

При этом издание указывает, что ранее уже сообщалось о действиях небольших групп Сил специальных операций США на территории Украины за пределами посольства в Киеве, которые проводили обучение, предоставляли свои консультации, а также обеспечивали физическую защиту приезжающих высокопоставленных лиц. Известно также, что американские специальные операторы по использованию беспилотников, в том числе члены 10-й группы специального назначения (A), помогают обучать украинцев в соседних странах, таких как Польша. Американские официальные лица совсем недавно публично обсуждали возможность более масштабного такого обучения в будущем.

Согласно мнению издания, четкое включение навыков работы с беспилотниками в программу подготовки "Зеленых беретов" перед развертыванием подчеркивает, что Украина показала ценность беспилотников и понимание угроз, которые они представляют. Однако американские военные по-прежнему во многом отстают. Это особенно очевидно из-за медленных темпов, с которыми подразделения вооруженных сил Америки приобретают различные беспилотники, в особенности виды беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, несмотря на то, что сейчас часто обсуждается почти такое же их значение, как артиллерия на полях сражений в Украине.

В мае армия США объявила, что наняла частного подрядчика Flymotion для предоставления услуг по обучению работе с беспилотниками и нестандартными транспортными средствами команды "Зеленых беретов" из 2-го батальона 10-й группы специального назначения (ВДВ), или 10-й SFG(A), из Форта-Карсона, штата Колорадо. "10-я группа SFG(A) запрашивает подрядчика для предоставления услуг по эксплуатации нестандартных транспортных средств, маневрам уклонения, ISR (разведке, наблюдению и рекогносцировке) в операциях с конвоями, созданию платформы ISR, использованию беспилотных летательных аппаратов, эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, для обучения и эксплуатации беспилотников", - поясняется в документе Пентагона об обосновании контракта с подрядчиком Flymotion.

Согласно уточнению издания, специализированные учения "Зеленых беретов" - это очень небольшие и кратковременные учебные мероприятия, которые военнослужащие Сил специальных операций США регулярно проводят в различных странах по всему миру. Такие обучения обычно фокусируются на отработке относительно базовых навыков, а также на обмене тактиками, техниками и процедурами, в основном проводятся с участниками иностранных специальных операций и других элитных подразделений. Как подчеркивается изданием, обсуждение вопросов эксплуатации высокоманевренных беспилотных летательных аппаратов и других видов беспилотных летательных аппаратов без экипажа, несомненно, станет важной частью учебного взаимодействия с украинскими вооруженными силами внутри страны или где-либо еще.