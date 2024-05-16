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vizir47
Австралия и США представили свои новейшие морские беспилотники
Военные эксперты США и Австралии уверены, что подводные беспилотные аппараты могут представлять собой будущее подводной войны. Для подтверждения этого указанные страны демонстрируют прототипы свих последних морских беспилотников.

Недавно Австралия и Соединенные Штаты представили прототипы своих беспилотных подводных аппаратов (UUV) Ghost Shark и Manta Ray соответственно. Военные эксперты этих стран говорят, что подводные беспилотные аппараты могут представлять собой будущее подводной войны, демонстрируя способность использовать мощь при минимизации опасности для жизни людей.

Об использовании беспилотников в воздушных боях уже всем хорошо известно. США, например, начиная еще с 1990-х годов активно использовали их во время конфликтов в Ираке и Афганистане. Более новые и дешевые беспилотники стали ключевыми элементами военной техники в ходе СВО в Украине.

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Помимо воздушных беспилотников, в ходе СВО на Черном море уже были продемонстрированы в боевых условиях и морские беспилотники.

Как воздушными, так и морскими беспилотниками можно управлять с помощью спутников, а также радиоволн. Однако на морской глубине они функционируют по-разному, иначе осуществляется и управление ими. В публикации в швейцарском журнале Sensors за 2023 год достаточно подробно указывалось, что подводная связь требует больше энергии, так как происходят значительные потери сведений из-за таких переменных, как температура воды, соленость и глубина.

triangular unmanned underwater vehicle just below surface

Хотя создатели нового поколения военных беспилотных морских аппаратов не сообщают, как они будут преодолевать проблемы со связью, тем не менее они демонстрируют уже созданные прототипы таких беспилотников.

Так, в апреле 2024 года Австралия представила прототип своего морского беспилотника Ghost Shark, который она назвала “самым совершенным подводным автономным аппаратом в мире”. Согласно опубликованным сведениям, первый прототип Ghost Shark был разработан совместно Группой оборонных наук и технологий военно-морского флота Австралии и компанией Anduril Australia. “Ghost Shark обеспечит военно-морской флот скрытным автономным подводным боевым аппаратом большой дальности, который может вести постоянную разведку, наблюдение, рекогносцировку (ISR) и наносить удары”, - говорится в заявлении Министерства обороны Австралии. При этом было указано, что первые серийные модели будут поставлены военным к концу следующего года. Сотрудники британского аналитического центра Council on Geostrategy указывают, что Ghost Shark очень похож на большую новую модель морского беспилотника Orca, разрабатываемую в США. В пресс-релизе о поставке первой испытательной платформы Orca, раннего прототипа, военно-морские силы США назвали построенный Boeing подводный аппарат Orca UUV “ультрасовременной, автономной, беспилотной дизель-электрической подводной лодкой с модульным отсеком полезной нагрузки для выполнения различных задач”.

Компания Northrop Grumman, разработчик другого американского морского беспилотника Manta Ray, говорит, что модульная конструкция позволяет перевозить его в транспортном контейнере и собирать на месте. Двигательные установки Manta Ray проходили испытания у берегов Южной Калифорнии в феврале и марте. “Наши успешные полномасштабные испытания Manta Ray подтверждают готовность машины к использованию в реальных условиях”, - говорится в заявлении доктора Кайла Вернера, руководителя программы Manta Ray в DARPA. В своем видеоролике Northrop Grumman знакомит с последними достижениями в области беспилотных подводных транспортных средств.

Американские военные эксперты отмечают, что, как и первые версии беспилотных аппаратов в 1990-х годах, сегодняшние беспилотники все еще в значительной степени нуждаются в совершенствовании и самих конструкций,  и отдельных решений. В частности, у американцев сегодня основным вопросом является автономность беспилотника, которым мы хотим управлять дистанционно как можно дольше без помощи человека. Они также стремятся оптимизировать загрузку, управление и обслуживание морского беспилотника. Одна из идей разработчиков заключается в том, чтобы позволить беспилотникам заряжаться за счет солнечной энергии или энергии морских течений. Как указывается, Darpa уже работает с ВМС США над этим и другими аспектами улучшения уже существующих прототипов.

#сша #австралия #морские беспилотники сша и австралии
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