Министерство обороны США подписало контракт на 22 миллиона долларов с компанией Aerojet на разработку и 3D-печать прототипа для решения проблемы производства гиперзвукового оружия.

Министерство обороны США подписало контракт на 22 миллиона долларов с компанией Aerojet на разработку и 3D-печать прототипа для решения проблемы ГАММА-Н - прототипа гиперзвуковой двигательной установки. Этот контракт получила компания L3Harris Technologies – Aerojet Rocketdyne.

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Как сообщается, этот контракт, заключенный Программой производственных технологий Министерства обороны США через Naval Surface Warfare Center Crane, направлен на разработку решения аддитивного производства гиперзвукового оружия (GAMMA-H). Программа GAMMA-H является частью усилий Министерства обороны по расширению процесса производства компонентов гиперзвукового оружия.

Министерство обороны США заявляет, что GAMMA-H внесет свой вклад в развитие аддитивных производственных процессов, которые могут по доступной цене предоставить продукцию, соответствующую характеристикам двигателей и экологическим требованиям, предъявляемым к современным гиперзвуковым воздушно-реактивным системам. При этом отмечается, что традиционные методы производства не смогли удовлетворить сложным требованиям Министерства обороны, предъявляемым к передовому гиперзвуковому оружию. Поэтому программа GAMMA-H рекламируется как недорогая альтернатива этому.

“Aerojet Rocketdyne объединит несколько важных этапов комплексного процесса производства реактивных самолетов scramjet в рамках контракта GAMMA-H, который обеспечит график и экономичность, связанные с уменьшением фрагментарности цепочки поставок”, - сказал президент Aerojet Rocketdyne Росс Нибергалл. По его словам, оптимизация процессов позволит увеличить производство деталей и сократить количество этапов их обработки, что приведет к увеличению скорости производства и снижению затрат.

Ранее Aerojet сотрудничала с Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL), Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA), Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Boeing при разработке демонстрационного образца реактивного двигателя X-51A.

Компания Aerojet заявляет, что потратила более двух десятилетий на разработку технологии аддитивного производства, также известной как 3D-печать, для удовлетворения жестких требований, предъявляемых к ракетным двигателям и оборонным системам. В частности, она указывает, что 3D-печать может значительно сократить сроки изготовления продукции, сделать ее более доступной и внедрить новые подходы к проектированию, которые ранее были неосуществимы.

Предприятия Aerojet, расположенные в Дейтон-Бич, Флорида, и Лос-Анджелесе, Калифорния, используют технологии аддитивного производства металлов / 3D-печати при разработке и производстве деталей из металлических сплавов для аэрокосмических и оборонных силовых установок.

Компания заявляет, что в настоящее время применяет эту технологию в своих аппаратах семейства AR1, RL10, RS-25, Bantam, спутниках MPS-120 CubeSat, компонентах двигательной установки модуля экипажа NASA Orion и других продуктах противоракетной обороны и тактической продукции.