Американская компания Teledyne FLIR Defense представила свой новый беспилотник Rogue 1 с различными боеприпасами и развивающий скорость более 110 км/ч.

Американская компания Teledyne FLIR Defense (дочерняя компания Teledyne Technologies), специализирующаяся на разработке тепловизоров и датчиков, представила свой новый беспилотный летательный аппарат Rogue 1 с различными боеприпасами. Этот новый беспилотник был продемонстрирован на конференции Сил специальных операций (SOF) в Тампе, штат Флорида, на этой неделе.

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Как указывают американские военные эксперты, Rogue 1 позиционируется как “быстро развертываемая система вертикального взлета и посадки нового поколения”, которая может помочь вооруженным силам в нанесении точных ударов по различным объектам. Он, в частности, предназначен для поражения бронированных и иных целей, наземных угроз.

Rogue 1 оснащен инновационной усовершенствованной системой взрывателей, которая оснащена единственным в своем роде механическим прерывателем, позволяющим безопасно извлекать БПЛА и использовать его повторно, когда цели отменены или миссия прервана. Производитель беспилотника указывает, что он предназначен для того, чтобы операторы могли прикреплять модульный боеприпас для выполнения конкретных задач с летальным исходом, предназначенный для различных типов целей. Варианты полезной нагрузки включают пенетратор взрывоопасной формы (EFP), прямой осколочный снаряд или несмертельный тренажер.

Как отмечают американские военные эксперты, Rogue 1 оснащен усовершенствованными электрооптическими камерами и тепловизионной камерой FLIR Boson 640+, которые обеспечивают дневную и ночную разведку, наблюдение на большом расстоянии. Компания Teledyne FLIR объясняет, что комбинация этого датчика и боеголовки обеспечивает точное наведение на цель.

Время полета Rogue 1 составляет 30 минут, при этом он может развивать скорость более 110 км/ч. Дальность полета составляет более 10 км. Согласно информации Teledyne FLIR, беспилотник может работать в боевых пространствах, где отсутствует GPS.

Дроном легко управлять с помощью пульта дистанционного управления. “Новый Rogue 1 наделяет бойцов универсальностью, живучестью и смертоносностью, которых требуют современные боевые действия”, - сказал доктор Джихфен Лей, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Teledyne FLIR Defense, в пресс-релизе. Он добавил: “Благодаря своей уникальной способности восстанавливаться и повторно использоваться при изменении условий прицеливания, эта инновационная платформа также обеспечивает вооруженным силам большую оперативную гибкость”.

В апреле компания Teledyne FLIR Defense объявила, что Корпус морской пехоты США отобрал этот беспилотник для бессрочного контракта на поставку Rogue 1 на сумму до 249 миллионов долларов по программе Organic Precision Fires-Light (OPF-L). Компания предлагает Rogue 1 в качестве своей платформы OPF-L и поставит морской пехоте первоначальный заказ на 127 экземпляров Rogue 1 уже этим летом.

Ранее Teledyne FLIR поставила первые системы Rogue 1 Командованию специальных операций США для оценки в рамках программы Ground Organic Precision Strike Systems (GOPSS) и продолжает поставлять дополнительные системы в настоящее время.

Teledyne Technologies - ведущий поставщик современных продуктов для обработки цифровых изображений и программного обеспечения, контрольно-измерительных приборов, аэрокосмической и оборонной электроники, а также инженерных систем. Предприятия Teledyne расположены в основном в Соединенных Штатах, Великобритании, Канаде, Западной и Северной Европе. Компания имеет значительный портфель предложений беспилотных летательных аппаратов - от нанодрона Black Hornet до квадрокоптеров SkyRaider и SkyRanger, а также датчиков StormCaster.