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vizir47
Preligens представляет новое решение на базе ИИ для обработки спутниковых изображений
Французская компания Preligens предлагает использование алгоритмов ИИ для обнаружения военной техники и контроля представляющих интерес объектов по спутниковым фотографиям.

Согласно появившихся в информационном пространстве сведений, основанная в 2016 году под названием «Earthcube», французская компания Preligens предлагает решения, позволяющие автоматически идентифицировать с использованием алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) военную технику и/или обнаруживать любое необычное представляющее интерес движение на объектах на спутниковых фотографиях.

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Очень быстро вызвав интерес у Управления военной разведки Франции (DRM), эта компания, по сообщениям СМИ, получила поддержку со стороны Министерства вооруженных сил, в частности, через его фонд Definvest, управляемый Bpifrance, в то время как она была также востребована инвестиционным фондом ЦРУ In-Q-tel.

В 2022 году Главное управление вооружений Франции (DGA) предложило компании Preligens рамочный контракт на сумму до 240 миллионов евро на семь лет в рамках программы TORNADE (Оптическая и радиолокационная обработка изображений искусственными нейронами с помощью детектора), проводимой в интересах DRM,  а также других подразделений, ориентированных на операции Командования специальных операций (COS) и Командования киберзащиты (COMCYBER) Франции.

Как отметила 18 марта французская газета Les Échos, «можно было подумать, что финансовое будущее компании будет обеспечено. Только, Министерство вооруженных сил не продлило два  ключевых контракта на радиолокационную и оптическую съемку  из-за отсутствия средств или интереса к работе Preligens». Однако, именно на  долю французского Министерства вооруженных сил приходилась почти половина выручки компании Preligens. Чтобы иметь средства, необходимые для существования и развития, этот «технологический самородок», как его называет газета, отправился на поиски покупателя, среди которых могла  стать Safran SA — французская компания, производитель комплектующих для авиации.

Тем временем Preligens продолжала расширять свой ассортимент решений, чтобы найти новых клиентов. Так, 7 мая 2024 года компания объявила о запуске «новых детекторов искусственного интеллекта, оптимизированных для обнаружения и классификации любых объектов военного назначения по спутниковым снимкам SAR (радар с синтезированной апертурой)». По информации компании Preligens, эти инновационные детекторы сочетают в себе передовые ноу-хау Preligens в области оптического анализа изображений с новыми возможностями анализа SAR, что пересматривает современное состояние многоспектральной обработки ИИ для оборонного и разведывательного сообщества. В сочетании со спутниками оптической разведки, такими как спутники французской группировки CSO, эта возможность позволяет обеспечить постоянное отслеживание объектов, представляющих интерес для военной разведки, при этом орбитальные аппараты с радиолокатором с синтезированной апертурой (RSO) могут собирать данные независимо от погодных условий. 

«Наши клиенты, которые уже оценили эксплуатационные характеристики наших детекторов, заявили о необходимости дополнительных возможностей для круглосуточного наблюдения в любых погодных условиях, которые предлагает SAR Imaging. Мы знаем, что оптические изображения более интуитивно понятны, они также используются в качестве ориентира аналитиками, поэтому мы решили подойти к анализу SAR инновационным образом, объединив информацию, содержащуюся в оптических изображениях и изображениях SAR », - объяснил Жан-Ив Куртуа, генеральный директор компании Preligens.

«Это объявление подчеркивает наше стремление раздвинуть границы инноваций в области геопространственного искусственного интеллекта и нашу приверженность предоставлению нашим клиентам наиболее эффективных решений, соответствующих их потребностям», - добавил он.

Чтобы разработать эти новые решения, Preligens установила партнерские отношения с Capella Space — американской аэрокосмической компанией, специализирующейся в области радиолокационной ДЗЗ и предоставления её результатов на коммерческих рынках. Это позволило компании Preligens получить доступ к большому объему высококачественных изображений SAR и разработать «детектор самолетов», который «уже продемонстрировал отличные характеристики», сказал Жан-Ив Куртуа. До конца года также будет начата разработка «судового детектора»,  уточнил он.

Как отмечают французские военные эксперты, именно в военно-морской сфере, а точнее в области подводной войны, у Preligens есть другие текущие проекты, такие как анализ акустических сигналов с помощью искусственного интеллекта. Поэтому не удивительно, что, во время инаугурации Агентства по искусственному интеллекту Министерства обороны [AMIAD] министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну упомянул о «первом использовании искусственного интеллекта в подводной акустике [ ... ], которое было ошеломляющим».

#франция #инновации #военная разведка #компания preligens #обработка спутниковых снимков с ии
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