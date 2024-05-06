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vizir47
Страны НАТО делают акцент на более активном использовании морских беспилотников
Армии многих стран в последнее время стали делать значительный акцент на использовании морских беспилотников в военных операциях. Заметную активность в этом плане проявляют, в частности, США.

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Как свидетельствуют исследования западных военных экспертов, в последнее время армии многих стран стали делать значительный акцент на использовании беспилотников в военных операциях. Среди многих аспектов, обуславливающих такой переход к активному использованию беспилотного оружия, прежде всего называется финансовый фактор, так как стоимость беспилотника во много раз превосходит стоимость управляемого военного средства, будь то наземная техника, или воздушный беспилотник.

Вместе с тем, наряду с этими двумя типами беспилотников, в последнее время все активнее стали использоваться корабли-беспилотники – как надводные, так и подводные, которые были бы недорогими в производстве, но могли бы нанести противнику огромный урон. В этой связи многие страны стали учреждать специальные национальные программы создания и использования кораблей-беспилотников, активно развивается их производство.

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Идея использования таких кораблей-беспилотников не нова. Всем известный физик Никола Тесла еще в 1898 году представил на первой электротехнической выставке в Мэдисон-сквер-Гарден новое изобретение, которое он назвал “телеавтоматом”- модель лодки с батарейным питанием и радиоуправлением.

Соединенные Штаты, пожалуй, наиболее активно стали использовать эту инновацию Николы Теслы. В 2012 году агентство по инновациям Пентагона, DARPA, запустило проект ACTUV (беспилотное судно для борьбы с подводными лодками - ASW), в результате чего появился Sea Hunter, автономный 140-тонный тримаран, оснащенный датчиками, радарами, гидролокаторами и камерами. Затем, в 2019 году, ВМС США запустили программу «Ghost Fleet Overlord»  с целью ускорения интеграции кораблей в ВМС – надводных или подводных без экипажа. Затем в составе 5-го флота на Ближнем Востоке была создана Task Force 59 для проведения экспериментов и разработки практических доктрин в отношении морских беспилотников.

В настоящее время ВМС США располагают крупным подразделением, специализирующимся на этом типе вооруженных сил, а именно 1-ым подразделением беспилотных надводных кораблей (USVD-1). В ближайшее время должно быть создано второе такое воинской подразделение в ВМС США. Кроме того, Пентагон финансирует концептуальное исследование надводного беспилотного аппарата водоизмещением 2000 тонн в рамках программы «Большой беспилотный наземный транспорт» («Large Unmanned Surface Vehicle» - LUSV). Первый такой экземпляр – "Авангард" - должен быть передан ВМС США в 2025 году.

Наконец, в январе Пентагон обратился к промышленности с просьбой закупить тысячи малоразмерных надводных беспилотников, идея использования которых заключалась в том, чтобы они могли работать в составе роя. И это не считая проектов подводных дронов, которые также находятся в стадии реализации, в частности, таких как внушительный Manta Ray  и Orca XLUUV. 

Наряду с этим, разработка беспилотных надводных аппаратов также является одним из приоритетов НАТО, который в 2019 году выступил с такой инициативой при участии тринадцати государств-членов, включая Францию. Однако стоит отметить, что до последнего времени роботизация французских военно-морских операций в основном ограничивалась  только минной войной с помощью программы SLAM-F. Хотя, проект демонстрации боевого подводного беспилотника и был запущен Генеральным управлением вооружений Франции (DGA) в 2023 году... еще неизвестно, когда он будет реализован. Однако французский закон о военном планировании (LPM) на 2024-30 гг. ничего не говорит о возможном флоте судов без экипажа и лишь указывает: «Будет начато ускорение использования дистанционно управляемых средств и расширение спектра их задач».

Помимо Соединенных Штатов, ряд других стран пошел по пути развития использования морских беспилотников. В частности, так обстоит дело в Соединенном Королевстве в рамках инициативы Navy X, в Израиле с дистанционно управляемой лодкой Seagull, в Турции, которая разрабатывает линейку наземных беспилотников ULAQ.

Как отмечают западные военные эксперты, явно не без участия стран НАТО значительный акцент в создании и использовании надводных и подводных беспилотников был сделан в последнее время Украиной в противодействии российскому ВМФ в Черном море.

#беспилотники #нато и россия #морские беспилотники украины #морские беспилотники турции
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