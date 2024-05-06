Американская компания Anduril Industries представила семейство модульных систем радиоэлектронной борьбы Pulsar, предназначенных для выполнения широкого спектра задач.

Американская компания Anduril Industries представила семейство модульных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенных для выполнения многих задач, под названием Pulsar.

реклама

Оснащенный искусственным интеллектом (ИИ), Pulsar может быть стационарно установлен на транспортные средства или беспилотные летательные аппараты. По сообщению представителей компании Anduril Industries, семейство систем РЭБ может быстро выявлять и уничтожать целый ряд существующих и будущих электромагнитных угроз, включая беспилотные летательные аппараты малого и среднего размера. Это семейство модульных систем было разработано, чтобы помочь адаптироваться к постоянно развивающемуся миру беспилотных летательных аппаратов, средств борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы с помехами.

“Следующее поколение систем РЭБ должно обеспечивать быстрое принятие эффективных мер противодействия известным и новым угрозам в различных областях и множественными способами”, - поясняет Anduril в своем пресс-релизе.

Pulsar - это мощная и компактная система, которая объединяет программно-определяемый радиоприемник, графический процессор и дополнительные разнообразные вычислительные возможности. Такая интеграция позволяет с помощью радиочастотного машинного обучения (RFML) быстро выявлять возникающие угрозы и адаптироваться к ним.

Система обладает широким спектром возможностей, включая средства радиоэлектронного противодействия, беспилотные системы, электронную поддержку, электронные атаки, пеленгование, геолокацию и другие передовые средства РЭБ. Модульный форм-фактор Pulsar также обеспечивает высокую степень адаптации. Он может быть интегрирован в наземные транспортные средства (Pulsar-V) или воздушные аппараты (Pulsar-A) для выполнения операций РЭБ в различных областях. Pulsar может интеллектуально и автономно сканировать широкий диапазон электромагнитного спектра, обнаруживать известные угрозы и аномальные явления, значительно сокращать время, необходимое для развертывания новых средств РЭБ.

“С 2020 года мы разрабатываем наше семейство систем Pulsar для поддержки оперативного развертывания по всему миру, в том числе в зонах боевых действий”, - сказал Сэм Эль-Аккад, генеральный менеджер по системам радиосвязи и РЭБ в Anduril.

“Созданный для выживания и победы в условиях высокой напряженности и соперничества в электромагнитной среде, Pulsar позволяет бойцам противостоять государственным и негосударственным субъектам, используя возможности РЭБ, интегрированные с другими передовыми технологическими системами, работающими в электромагнитном спектре и киберпространстве”, - пояснил он.

Он также сообщил, что Pulsar обладает выгодной архитектурой, позволяющей беспрепятственно интегрироваться с различными системами РЭБ, командования и контроля. Эта интеграция создает единую сеть средств РЭБ, обеспечивая более полный охват и скоординированное воздействие на распределенные операции. Кроме того, Pulsar предлагает набор для разработки программного обеспечения, который обеспечивает непрерывную разработку и интеграцию со сторонними поставщиками. Эта функция позволяет быстро интегрировать лучшие в своем классе возможности, чтобы не отставать от новых угроз и задач.