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vizir47
Проект Германии по созданию европейской ПРО вызывает разногласия в Польше
Вопросы организации европейской ПРО и место в этой организации Польши, становятся в последнее время предметом острых противоречий в политическом истеблишменте этой восточноевропейской страны.

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Как свидетельствуют появляющиеся в европейских СМИ сообщения, вопросы организации европейской ПРО становятся в последнее время предметом острых противоречий в политическом истеблишменте Польши. Прежде всего, это касается отношения нынешних польских властей к германскому проекту европейского противоракетного щита. Когда в октябре 2022 года Германия запустила Европейскую инициативу Sky Shield (ESSI) под эгидой НАТО, польское правительство, в котором в то время доминировали консерваторы PiS, не сочло целесообразным присоединиться к ней.

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Напомним, что ESSI стремится создать противоракетный щит в европейском масштабе путем объединения закупок специализированных систем, в том числе IRIS-T SLM, производимой немецкой группой Diehl Defense, Arrow-3, разработанной Израилем при поддержке США, и американских Patriot PAC-3.

Несмотря на то, что PiS лидировала на недавних польских парламентских выборах, она не получила большинства для повторного формирования правительства. Поэтому ей пришлось отступить перед коалицией, возглавляемой центристом и сторонником Европейского Союза Дональдом Туском. Во многих областях он уже продемонстрировал свое намерение пересмотреть решения, принятые его предшественником Матеушем Моравецким, даже если они продемонстрируют разногласия с консервативным президентом Анджеем Дудой. В том числе и в вопросе противовоздушной обороны.

Отметив в выступлении 15 апреля на встрече со своей датской коллегой Метте Федериксен, что 99 % ракет и беспилотников, запущенных Ираном по Израилю в ночь с 13 на 14 апреля, были перехвачены, Дональд Туск упомянул возможность присоединения Польши к ESSI, которую он сравнил с многослойной системой противоракетной обороны, реализуемой Израилем. В частности, он сказал: «Недавнее нападение Ирана подтвердило важность наличия системы, аналогичной системе противовоздушной обороны Израиля, "Железный купол", дополненной системами ПРО "Праща Давида", "Стрела 2" и "Стрела 3"», - сказал Туск.  «Нет никаких причин, по которым Европа не должна разрабатывать свой собственный щит от ракет и беспилотников. Не нужно большого воображения, чтобы понять, что мы также можем оказаться в опасной зоне», - продолжил премьер-министр Польши. В этой связи Туск предложил обсудить идею присоединения к проекту противоракетной обороны, инициированному Германией, который должен быть «дополнительным» к польским возможностям.

Однако президент Дуда придерживается  другой позиции. «Мы годами строим систему противовоздушной обороны, основанную в основном на системе американских Patriot, по которой мы давно подписали контракты», - напомнил он. «ESSI - это немецкий коммерческий проект, к которому Польша и не думала присоединяться, потому что она запустила свои собственные инициативы вместе с Соединенными Штатами и Великобританией, в частности, MBDA UK», - утверждал он.

В польской политической системе президент осуществляет надзор за вооруженными силами. Но он не может блокировать решения, касающиеся закупок военной техники, поскольку это входит в компетенцию правительства и, следовательно, в конечном итоге премьер-министра.

Что же касается противовоздушной обороны Польши, то она находится, по оценкам польских военных экспертов, в довольно хорошем состоянии. Тем более, что с начала СВО в Украине Варшава решила значительно укрепить ее, в частности, заказав дополнительные батареи Patriot с соответствующими ракетами-перехватчиками типа PAC 3 MSE, интегрированную боевую командную систему противовоздушной и противоракетной обороны (IBCS – интегрированная боевая командная система противовоздушной и противоракетной обороны) и системы CAMM с более чем тысячей ракет, разработанной MBDA.

Кроме того, в Редзиково, в рамках НАТО, Польша размещает объект противовоздушной обороны AEGIS Ashore, оснащенный радарами SPY-1 и ракетами-перехватчиками SM-3 Block IIA. Этот объект был объявлен введенным в эксплуатацию в декабре прошлого года после многолетней задержки.

#польша #про #польша и ес #польша и германия #essi
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Nvidia&Intel Hater
16:29
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OgoGoLog
16:27
Страны Г7 будут нещадно скупать наши ресурсы у посредников, чтобы нам становилось нестерпимо грустно, т.к. РФ не может продать с такой же накруткой энергоресурсы для Г7 напрямую. xD xD xD
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Red Flag
16:27
сущность внутри не дают покоя?
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Red Flag
16:25
Ну тогда наш топовый район где ТН матрица смещается в город читу а гена наш работает электриком, и уже холостой, акк то по случаю не совсем фейковый
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
16:24
Ну пока поживу.какое финансирование .какие боты -ты реально укорок.смешно прям.я просто ради развлекухи тебя оскорбляю ибо ты чмо и пидар.И забанят -заведу новый ник и с него буду тебя пидаром и чмыре...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
owzod
16:19
Ах) автору респект. А оно так и есть на самом деле. И оно продолжается , уже как 22 года), а воз и ныне там.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
VRoman
16:18
Уже хочу!
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Nvidia&Intel Hater
16:17
Правда.а не покуй ли ?) .тут сток твинков клуба голубчиков .что уже фиг поймешь )
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
16:15
19 уже )
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
16:14
я тебе говорил давай на полную ботоферму запускать,пусть за нас по нику минуса ставит генке -презервативу бот )
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
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