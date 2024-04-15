Американская компания Palantir и южнокорейская судостроительная компания HD Hyundai Heavy Industries заключили партнерское соглашение о разработке морского беспилотника для разведывательных миссий военно-морского флота.

Южнокорейская судостроительная компания HD Hyundai Heavy Industries заключила партнерское соглашение с американской компанией Palantir, специализирующейся на искусственном интеллекте, о разработке беспилотного надводного судна (USV) для разведывательных миссий военно-морского флота. Обе компании планируют разработать его к 2026 году, а позже объединить усилия для создания флота автоматизированных надводных боевых кораблей. Меморандум о взаимопонимании был подписан обеими компаниями 14 апреля в Вашингтоне, округ Колумбия. Обе компании стремятся максимально эффективно использовать модель USV в соответствии с будущими потребностями рынка в США и Корее. Компании ожидают, что, после распространения USV, “управление всей операционной средой станет возможным с помощью платформы искусственного интеллекта”.

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“Рынок беспилотных судов - это новый голубой океан, на котором доминируют передовые технологии”, - сказал Вонхо Чжу, генеральный директор HD Hyundai Heavy Industries. “Мы будем первопроходцами в этой области, основываясь на достижениях и доверии, которые обе компании накопили к настоящему времени”. По мнению HD Hyundai, Palantir - лучшая компания в области искусственного интеллекта в США. Пентагон, военно-морской флот и армия являются основными заказчиками Palantir.

“Мы также приняли участие в проекте модернизации интегрированной боевой системы Lockheed Martin, оборонной компании № 1 в мире, и американского военно-морского флота”, - сказал представитель компании Hyundai.

В соответствии с подписанным компаниями соглашением, автономное навигационное программное обеспечение будет разработано с помощью компании HD Hyundai, Avicus, и компании Palantir Mission Autonomy. Компания HD Hyundai также интегрирует систему программного обеспечения и современное оборудование, разработает соответствующий новым задачам корпус такого беспилотника. В настоящее время ведется совместная работа по широкому использованию роботизированных лодок в дельте Меконга во Вьетнаме.

HD Hyundai заявила, что ранее разработанные беспилотные морские аппараты были сложными в эксплуатации в экстремальных условиях, таких как высокие волны, и имели ограничения, которые не соответствовали потребностям по выполнению задач. Теперь же США и Южная Корея надеются, что благодаря подписанному соглашению целью обеих компаний будет разработка дифференцированной модели беспилотника путем объединения накопленных автономных навигационных технологий с передовым оборонным искусственным интеллектом. При этом, как заявляют американские эксперты, автоматизированные корабли военно-морского флота привлекают к себе внимание как важнейшая сила, которая заменяет существующие пилотируемые корабли и выполняет различные задачи, такие как наблюдение и рекогносцировка в опасных районах, поиск и обезвреживание мин и ведение боевых действий. Недавно они были задействованы в боевых действиях и действовали как асимметричные силы.

Американская компания Palantir, занимающаяся искусственным интеллектом, сотрудничает с различными оборонными ведомствами в разработке передового программного обеспечения. В марте эта компания получила контракт от армии США на разработку мобильной системы разведки на поле боя. “После цифровой трансформации важно наладить партнерство в оборонной промышленности с компанией HD Hyundai, мировым лидером в области судостроения”, - сказал генеральный директор Palantir Райан Тейлор. “Применяя возможности искусственного интеллекта в будущих морских войнах, мы укрепим конкурентное преимущество Соединенных Штатов и их союзников. Мы продолжим создавать экосистему оборонной промышленности, которая сможет это сделать”, заявил представитель компании Palantir.