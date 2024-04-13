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vizir47
Себастьян Лекорну подтвердил подготовку украинских военных летчиков во Франции
Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорну официально подтвердил подготовку во Франции украинских военных летчиков использованию американских самолетов F-16.

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Французское информационное агентство TF1info подтвердило,  что будущие украинские летчики-истребители проходят подготовку в учебных центрах военно-воздушных сил Франции на юге этой страны. Указанные сведения, по сообщению редакции TF1info, сообщил 12 апреля министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорну в интервью изданию Ouest-France, указав, что эти украинские военные летчики, вероятно, будут управлять американскими самолетами F-16. При этом было отмечено, что с начала СВО в феврале 2022 года Франция обучила около 10 000 украинских военнослужащих на своей национальной территории и в Польше.

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Как уточнил французский министр, пилоты проходят общую подготовку на военных самолетах франко-германской разработки Alpha Jet, что позволяет им овладеть основами пилотирования истребителя.

По цитированным TF1info словам военного источника, около десяти украинцев, некоторые из которых прошли предварительную подготовку в Соединенном Королевстве, в настоящее время проходят "повышение квалификации" в течение "нескольких месяцев", чтобы научиться управлять истребителем в засекреченном учебном центре. Затем они присоединятся к программам специальной подготовки по F-16 в странах-союзниках Украины, обладающих такими самолетами, поставки которых Киев ожидает, добавил тот же источник.

В своем интервью изданию Ouest-France Себастьен Лекорну также указал, что французским военным удалось адаптировать управляемые авиабомбы класса воздух-земля AASM к советским самолетам, находящимся в распоряжении ВС Украины. "Иметь самолет-это еще не все, если у вас нет обученных пилотов и боеприпасов, которые к нему прилагаются. Мы взяли на себя инициативу с этими бомбами AASM, чтобы иметь возможность поставлять эти боеприпасы Украине", - заверил французский министр. Что же касается самих самолетов F-16, то было напомнено, что несколько западных стран, таких как Нидерланды, Дания, Румыния, также стремятся помочь Украине в обучении своих пилотов F-16 после того, как Соединенные Штаты дали зеленый свет на такую деятельность.

Относительно объемов французской военной помощи Украине, то же информационное агентство TF1info со ссылкой на правительственные источники ранее сообщало, что после поставки "бронированных машин", колесных танков AMX-10RC, противотанковых ракет, в январе с.г. Париж запустил "артиллерийский вектор" в усилении военной поддержки Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе и улучшении организации поставок вооружений. В частности, Франция заявила о намерении помочь Украине в производстве в 2024 году 74 пушек Caesar, выпускаемых франко-немецкой группой Nexter. С начала СВО Украина уже получила 49 таких французских артиллерийских орудий.

Франция приняла участие в программах подготовки украинских военнослужащих с 2022 года, что уже позволило обучить 32 000 украинских военнослужащих на территории Европейского Союза.

Также ранее французскими СМИ сообщалось о запуске Пятой республикой программы обучения украинских военных пилотов в Казо, в Ландах на самолетах  Alpha Jet Военно-воздушных и космических сил Франции, а затем они перейдут на обучение на истребителях F-16 в других странах НАТО.

Согласно ранее опубликованному отчету Кильского института Германии, Франция стала в 2024 году 12-м по величине донором гражданской и военной помощи Украине с общим объемом выделенных ею 1,7 миллиарда евро. Основная военная помощь распределяется между Соединенными Штатами (выделено 42,2 миллиарда), Германией (обещано 17,7 миллиарда, из которых 9,4 уже выделены), Соединенным Королевством (9,1 миллиарда обещано, из которых 4,8 уже выделены) и Данией (8,4 миллиарда обещаны, из которых выделено уже 4,5 миллиарда евро).

 

#франция #военная помощь франции украине #подготовка украинских летчиков
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