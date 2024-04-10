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vizir47
Проблемы канадской армии и Новая военная стратегия Канады
Правительством Канады обнародована новая военная стратегия, которая обещает исправить нынешнюю не совсем благоприятную ситуация в национальных вооруженных силах.

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На фоне испытываемых Канадой проблем в обеспечении канадских вооруженных сил (КВС) современным военным оснащением, 8 апреля  Билл Блэр, министр национальной обороны страны, опубликовал обновленную информацию об оборонной политике Канады. Как заявляют представители канадского правительства, новая военная стратегия, обнародованная Оттавой, обещает исправить нынешнюю не совсем благоприятную ситуация в национальных вооруженных силах. «Мы продолжим следить за тем, чтобы у КВС было необходимое оборудование и ресурсы для защиты Канады и внесения своего вклада в международные организации, такие как NORAD или НАТО», - пообещал  премьер-министр Джастин Трюдо, выступая на авиабазе Трентона (Онтарио).

Prime Minister Justin Trudeau stands behind National Defence Minister Bill Blair as they hold a press conference on Canada's new defence policy at CFB Trenton in Trenton, Ont. on Monday, April 8, 2024. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press - image credit)

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Как  сообщают канадские СМИ,  для исправления нынешней ситуации речь идет об увеличении военных расходов на 8,1 миллиарда канадских долларов (€5,5 миллиарда) в течение следующих 5 лет и на 73 миллиарда канадских долларов (€49,5 миллиарда) в течение более чем 20 лет. Что касается нормы взноса в 2 % ВВП, установленной НАТО в 2014 году, то она не будет достигнута до конца текущего десятилетия. Ожидается, что к этому сроку расходы Канады на оборону составят 1,76 % ВВП…

8 апреля во время презентации стратегического директивного документа «Наш Север, сильный и свободный: новое видение обороны Канады» Джастин Трюдо заявил, что Оттава удвоила свои военные расходы с 2015 года, года победы партии либералов на парламентских выборах. «Когда мы пришли к власти в 2015 году, Канада тратила около 1 % своего ВВП на оборону при консерваторах в 2014 году. Так что с этого момента мы начали вкладывать гораздо больше средств в Вооруженные силы Канады», - указал Трюдо.

Согласно статистике НАТО, военные расходы Канады действительно увеличились в текущих ценах с 23,9 до 39,3 миллиарда канадских долларов в период с 2015 по 2023 год. С другой стороны, в постоянных ценах 2015 года, рост гораздо менее заметен, поскольку в прошлом году оборонный бюджет Канады составил 31,3 миллиарда канадских долларов. Кроме того, если рассматривать долю этих расходов в ВВП, то Оттава потратила 1,2 % своего ВВП на свои вооруженные силы в 2015 году по сравнению с 1,38 % в 2023 году.

 Тем не менее, состояние готовности канадских вооруженных сил вызывает в стране обеспокоенность. Согласно докладу, озвученному Radio Canada в прошлом месяце, лишь 58 % КВС «готовы ответить на призыв НАТО в случае крупных военных действий», а «45% запасов вооружения, предназначенного для обороны Европы, весьма проблемные и считаются непригодными для использования»…

Как указывают канадские СМИ, в этих условиях Королевские ВВС Канады фигурируют как «бедные родственники», так как 55% их самолетов непригодны для полетов. В ВМС Канады ситуация не лучше: 54 % кораблей не могут быть развернуты. Таким образом, канадская армия имеет лишь 54 % своего боеспособного вооружения.

В указанных условиях особенно остро сегодня для канадской армии, по признанию ее экспертов, стоит задача приобретения современных самолетов воздушного обнаружения (AWACS), ракет большой дальности, беспилотных летательных аппаратов наблюдения и нанесения ударов, средств борьбы с беспилотниками, а также новых тактических вертолетов. Также речь идет о «максимальном повышении эффективности Канады в киберпространстве», основное внимание должно уделяться поддержанию в рабочем состоянии военных судов, особенно морских и арктических патрульных катеров.

Кроме того, в своем выступлении 8 апреля Джастин Трюдо упомянул о продлении срока службы фрегатов, принадлежащих к классу Halifax (приняты на вооружение в 1990-х годах), хотя предполагалось их заменить новыми фрегатами Type 26…

Подчеркивая проблемы, связанные с изменением климата на Крайнем Севере, в обновленной оборонной стратегии Канады подробно рассматривается подводный потенциал, реализуемый Россией и Китаем. Однако, по словам Трюдо, в условиях ограниченных средств на армию, «Канада должна принять новый подход, который улучшит и модернизирует нашу оборону в регионе». В этой связи, выделяемые 1,4 миллиарда канадских долларов на ближайшие 20 лет будут прежде всего использованы для «приобретения морских датчиков для мониторинга Мирового океана, в том числе в Арктике и на севере, и станут неотъемлемой частью способности КВС защищаться от внешних угроз». Однако еще несколько лет королевскому флоту Канады все равно придется довольствоваться своими четырьмя подводными лодками типа "Виктория", которые, несмотря на значительные инвестиции, вложенные с момента их покупки у королевского флота, чаще стояли в доках, чем в море…

Со времени опубликования в 1987 году "Белой книги по обороне", в Канаде обсуждался вопрос об оснащении КВС двенадцатью подводными лодками для «успешного выполнения своих задач в Северном Ледовитом, Тихом и Атлантическом океанах». Эта потребность была еще раз выражена в парламентском докладе, опубликованном 30 лет спустя. Но последняя стратегия национальной обороны игнорирует покупку новых подводных лодок.

#канада #канадские вооруженные си #новая военная стратегия канады
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