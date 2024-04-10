Исследователи канадского Университета Альберты разработали лопасть ветряной турбины, созданную по образцу крыльев кондора, которая значительно повышает энергоэффективность этих машин.

В рамках проекта, получившего название «Project Condor», ученые из факультета машиностроения Университета Альберты, Канада, разработали новую конструкцию лопасти ветряной турбины. Она создана по образцу крыльев кондора, чтобы оптимизировать работу ветряных генераторов.

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Как комментируют исследователи свою инновацию, лопасти являются важным компонентом ветряной турбины, поскольку они используют аэродинамику для использования энергии ветра и преобразования ее в электричество. К сожалению, их нынешние конструкции далеки от оптимальных. И не зря разница давлений между верхней (со стороны всасывания) и нижней (со стороны давления) частями каждой лопасти приводит к появлению пиковых завихрений, то есть тянущей силы, которая препятствует аэродинамике и ухудшает эффективность использования таких лопастей.

Чтобы решить эту проблему, канадские исследователи сотрудничали с компанией промышленного дизайна Biome Renewables. Вместе двум партнерам удалось разработать лопасть, конструкция которой была вдохновлена формой крыльев кондора. А именно, на конце лопасти длиной 5,35 метра был добавлен элемент, подобно законцовке крыльев кондора и некоторых самолетов. Его роль заключается в предотвращении нежелательной потери воздушного потока с торцов лопасти, что снижает эффективность ее использования.