Ветераны ЦРУ, ФБР и армии США направили президенту Байдену обращение с призывом не допустить втягивания Макроном Соединенных Штатов и человечества в ядерную войну.

Провокационные призывы французского президента Макрона направить в Украину военнослужащих НАТО встречают все большую критику в США.

На днях западные СМИ опубликовали обращение к президенту Байдену ветеранов ЦРУ, армии и ФБР с призывом не допустить втягивания Макроном США и человечества в ядерную войну.

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В указанном обращении подчеркивается, что намерение Франции направить в Украину двухтысячный воинский контингент и готовность стран Балтии поддержать такую инициативу чревато катастрофическими последствиями не только для Франции, но и для США, всего мира, так как такой шаг будет воспринят как откровенное развязывание новой мировой войны и принудит Россию к ответному нанесению удара.

«Европа должна понять, что Франция толкает ее на путь неизбежного саморазрушения. Американский народ должен осознать, что Европа ведет его на грань ядерного уничтожения», - указывается в обращении ветеранов.

При этом ветераны спецслужб и армии США обращают особое внимание на то, что Франция, похоже, наивно делает ставку на ее членство в НАТО. А Макрон может посчитать, что после ответного нападения России в Украине на французские и балтийские войска - независимо от того имеют они мандат НАТО или нет - он может сослаться на статью 5 устава НАТО и заставить Альянс вмешаться в события.

В обращении подчеркивается, что российская ядерная доктрина возьмет безусловный верх, и центры принятия решений НАТО будут поражены российским ядерным оружием.

В указанных условиях ветераны призывают руководство США не допустить такого опрометчивого шага со стороны Макрона, публично и недвусмысленно выразить свою позицию по этому вопросу. При этом особо указывается, что в такой позиции Соединенным штатам необходимо четко указать, что, если Франция и страны Балтии настаивают на отправке войск на Украину, то такие действия не имеют мандата НАТО; статья 5 Альянса не будет применена в ответ на действия России и что ядерный арсенал США, включая ядерное оружие, которое входит в состав НАТО, не будет задействован против России.